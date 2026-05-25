Çinliler ‘duvar’ı aştı

Çinli elektrikli araç üreticileri, kendilerine konulan yüksek vergi duvarına rağmen Avrupa’da yüzde 15’e varan rekor pazar payına ulaştı. Avrupalı markaların son dönemde açıkladıkları iş birlikleriyle, bu payın artabileceği konuşuluyor...Avrupa Birliği’nin (AB) ve Avrupalı üreticileri “endişelendiren” senaryo, giderek gerçeğe dönüşüyor. Nitekim Çinli elektrikli araç üreticileri, geçtiğimiz ay tam bir dönem noktası yaşayarak, Avrupa’da satışlarından ilk kez yüzde 15 seviyesinde pay almayı başardı.AB’de Çin üretimi araçlara uygulanan yüzde 45’e varan gümrük vergileri, bu ülkeden gelen araçların satışlarını artırmasına engel olamadı. Yayımlanan son verilere göre, Nisan ayında Çinli elektrikli araç üreticilerinin satışları, Avrupa satışları içinde yüzde 15 gibi önemli bir paya ulaşarak, tarihi bir dönüm noktası yaşadı. BYD ve Chery gibi markaların tam elektrikli araç satışları bir önceki yılın Nisan ayına göre ikiye katlanırken, 38 bin 281 adede ulaştı.Çinli üreticiler, tüm Avrupa otomobil pazarında yüzde 10’a yakın bir paya ulaşırken, kıtanın şarj edilebilir hibrit (plug-in hibrit) satışlarının da yüzde 29’unu gerçekleştirdi. Türkiye pazarında ise Çinli üreticilerin payları, bir ara yüzde 8 civarındayken, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,8 seviyelerine düştü.Bununla birlikte, Horvath & Partner tarafından yapılan son bir anket, Avrupalı Çin malı otomobil veya SUV satın alma ilgisinin 2023 sonu ile 2025 sonu arasında yüzde 43’ten yüzde 55’e yükseldiğini, Çin malı satın almayı tamamen reddedenlerin oranının ise yarıya inerek yüzde 21’e düştüğünü gösterdi.Rekabetçi fiyatlandırmanın yanı sıra özellikle plug-in hibrit ve tam elektrikli araçlarda geliştirdikleri ileri teknolojiyle kendilerine yer edinen Çinli otomobil üreticileri, Avrupa’daki konumlarını güçlendirmek için yerel üretim girişimleriyle dikkat çekiyor.Bu girişimleri sırasında Avrupa’da kapasite sorunu yaşayan Batılı üreticilerin tesislerini devralma ya da kapasitelerini paylaşma gibi farklı seçenekleri de değerlendiren Çinli üreticiler, böylelikle AB’nin gümrük vergisi duvarını aşmak, hatta “Avrupa Malı” damgasını kapmak istiyor.BYD ve Chery grubu Avrupa’da yeni fabrikalar kurarken, Dongfeng gibi bazı üreticiler de Stellantis gibi Avrupalı köklü otomotiv üreticileriyle kullanılmayan fabrikaları paylaşmak üzere iş birliği yapıyor. Stellantis, Çinli Leapmotor ile ortaklık kurmuştu.Volkswagen de, Çinli üreticilere fabrika devretme konusuna sıcak baktığını açıklamıştı.Renault’nun Dacia’yı satın almasının ardından geliştirilen “ilk yeni model” olan ve markayı neredeyse dünyaya tanıtan “Logan”, yeni nesliyle 1 Haziran’dan itibaren Türkiye’de satışa çıkıyor. 13 yıl aradan sonra sonra yeniden “kendi adıyla” gelecek olan Dacia Logan, daha önce Renault Symbol ve Taliant olarak pazarda yer bulmuştu. Lansmana özel fiyatı 1 milyon 580 bin TL’den başlıyor, ancak asıl liste fiyatı 1 milyon 699 bin TL’den başlayacak.Araçta iki motor seçeneği bulunuyor. İlki, benzin ve LPG’li çalışabilen 3 silindirli turbo beslemeli 1.2 lt’lik motor. 120 HP üreten bu motor, 197 Nm tork sunuyor ve EDC otomatik vitesle satılacak. İkinci seçenek olan “TCe 100” ise 6 ileri manuel vitesle satılacak. 1.0 litrelik 3 silindirli turbo beslemeli motor, 200 Nm tork ve 100 HP güç sunuyor.Öte yandan makyajlanan Sandero 1.238.000 TL’den, Sandero Stepway, 1.535.000 TL’den ve Jogger da 1.495.000 TL’den başlayan Mayıs ayına özel (nakit alımda geçerli) satış fiyatlarıyla satışta.Mercedes’in performanslı araçlar ve yarış bölümü AMG’nin geliştirdiği tam elektrikli “süper model” ortaya çıktı. Mercedes-AMG GT, 3 elektrik motorundan gelen devasa 1.169 beygire varan gücü, “yapay V8 kükremesiyle” Porsche Taycan ve benzerlerine rakip olarak geliyor.Tasarımıyla beğeninin yanı sıra bir hayli eleştiri de alan araç, 600 kW ultra hızlı şarja da imkan tanıyabilen 800 volt mimarisi sayesinde 11 dakikada 106 kWsa kapasiteli bataryanın şarjını yüzde 10’dan yüzde 80’e kadar doldurabiliyor. 600 kW şarjla da 10 dakikada yaklaşık 460 km ekstra menzil ekleyebiliyor. Bu aracın performansına dayanabilmesi için batarya soğutucusu F1’den ilhamla geliştirilmiş ve 20 kW soğutma gücü sağlıyor.İkisi arkada, toplam 3 motora sahip araçta iki farklı güç seçeneği bulunacak. GT 55 4MATIC+ 816 HP, GT 63 4MATIC+ ise 1.169 HP güç sunarken, en güçlü versiyonun 2000 Nm torka sahip olduğunu not edelim. Bu versiyonun 0-100 km/s hızlanması 2.1 sn, isteğe bağlı farklı bir paketle azami hızı da 300 km/s olarak veriliyor.Skoda’nın elektrikli SUV yelpazesinin en küçük üyesi olan “Epiq”, bugün tanıtıldı. Markanın elektrikli ürün gamında “Enyaq” ve “Elroq”un ardından konumlanan “Epiq”, 2027 Haziran ayından itibaren itibaren Türkiye’de de satışa sunulacak.“Epiq”, kompakt boyutları, geniş yaşam alanı ve günlük kullanıma uygun pratik yapısıyla dikkat çekiyor. Giriş seviyesi Epiq 35 ve Epiq 40 versiyonları 38.5 kWsa kapasiteye sahip lityum-demir-fosfat (LFP) batarya kullanıyor. Epiq 55 ise 55 kWsa brüt kapasiteli nikel-manganez-kobalt (NMC) batarya ile satılacak. Batarya seçeneğine göre değişen WLTP verilerine göre menziller 316 km ile 450 km arasında değişiyor. Epiq, hızlı şarj desteğiyle bataryasını yüzde 10’dan yüzde 80 seviyesine yaklaşık 24 dakikada doldurabiliyor. Modelde standart olarak 11 kW AC şarj desteği de yer alıyor. Motor seçenekleriyse 114, 133 ve (208) 211 HP olarak sıralanıyor.Anadolu Grubu, mobilite alanındaki büyüme vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği yeni nesil araç kiralama markası “Praticar”ı tanıttı. Araç kiralama deneyimini hız, sadelik ve erişilebilirlik ekseninde yeniden kurgulayan Praticar, güçlü dijital altyapısı sayesinde değişen kullanıcı beklentilerine kusursuzca yanıt vererek mobiliteyi daha akışkan, daha anlaşılır ve hayatın ritmiyle daha uyumlu hale getirmeyi hedefliyor. Lansman döneminde olmasına rağmen Türkiye genelinde 11 şehirde havalimanı ve şehir lokasyonlarından oluşan 18 ofisle sektöre hızlı bir giriş yapan Praticar, yıl sonuna kadar 30 ofis ve 3.000 araçlık bir filoya ulaşma hedefiyle, seyahat severlere uçtan uca zahmetsiz bir kiralama deneyimi sunuyor.