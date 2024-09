Avrupalı üreticileri ürküten ceza: 15 milyar euro

Son dönemde hükümetlerin elektrikli araçlara yönelik desteklerini azaltması ve hatta kaldırması, ayrıca fiyatlarının yüksek olması, özellikle Avrupa’da elektrikli modellerin satışlarının düşmesine neden olurken, üreticiler de planlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalıyor. Volkswagen tesis kapatma ihtimalinden söz ederken, Ford, Volvo gibi üreticiler de “tamamen elektrikli marka” olma planlarını öteliyor yahut gamındaki yüzde 100 elektrikli model oranını düşürüyor. Avrupa Birliği, bu konuda katı hedef belirlemenin ötesinde şimdilik bir şey yapmazken, üreticiler de, daha önce masa başında alınmış kararlar yüzünden ağır cezalar yiyebileceklerini savunuyor.Bunu yeniden gündeme getiren yöneticilerden biri, Renault Grubu CEO’su Luca de Meo oldu. Elektrikli araç satışlarındaki yavaşlama nedeniyle AB’nin 2025 yılı için öngördüğü karbondioksit seviyelerine ulaşılamayacağını söyleyen de Meo, bu nedenle özellikle Avrupalı üreticilerin, belirlenen limiti aştıkları için 15 milyar euro cezayla karşı karşıya kalacağını söyledi. De Meo, “Şayet elektrikli otomobil satışları bugünkü düzeyinde kalırsa, Avrupa otomotiv endüstrisi 15 milyar euro ceza ödemek ya da 2.5 milyon aracı üretmekten vazgeçmek zorunda kalacak. Ceza ödemememiz için gereken rakamların ancak yarısındayız” ifadelerini kullandı.Avrupa Birliği, bu yıl kilometre başına 116 gram olan ortalama emisyon düzeyinin 2025’te 94’e düşürülmesini istiyor. Belirlenen düzeyin aşılması halinde ceza, aşılan her bir gram karbondioksit için 95 euro ve bu miktarın satılan araç sayısıyla çarpılması sonucu bulunuyor. Bu da her bir üretici için milyonlarca euro ceza demek.Ford ve Volkswagen’in bu hedeflere en uzak üreticiler arasında olduğu belirtilirken, en yakınlardan birinin Toyota olduğu kaydediliyor. Avrupa’da satılan Geely ve Tesla’nın ise bu hedefi çoktan yakaladığı kaydediliyor.Peugeot’nun başarılı modeli 3008, yeni nesli ve “yeni formuyla” yani “fastback” olarak Türkiye’de de satışa sunuldu. İleri seviye elektrikli ve 48V hibrit teknolojisine sahip, 3008 ve E-3008, fastback SUV tasarımıyla dikkat çekerken, iç mekânda sürüş keyfini artıran yeni Panoramik i-Cockpit ile fark yaratmayı hedefliyor.Türkiye’de “Allure” ve “GT” olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle satışa sunulan yeni 3008 ile E-3008, ilk aşamada 136 HP’lik 48V hibrit teknolojili benzinli motor ve 210 HP’lik güce sahip yüzde 100 elektrikli olmak üzere iki ayrı güç ünitesi seçeneğiyle yollara çıkıyor. Yeni 3008 1.2 Hybrid 136HP e-DCS6’nın fiyatları 2 milyon 190 bin TL’den, 73 kWsa batarya kapasitesi ile ve 500 km’lik (WLTP) elektrikli menzili sunan yeni E-3008’in fiyatıysa 1 milyon 865 bin TL’den başlıyor. Yeni 3008’de sunulan yeni nesil 136 HP’lik 1.2 lt benzinli hibrit motor, yeni e-DCS6 şanzımanla sürüş keyfi ve düşük yakıt tüketimi sunmayı hedefliyor. E-3008’in 210 HP’lik elektrikli versiyonu da, performansın yanı sıra 500 kilometreye kadar menzil sunabilmesiyle de öne çıkıyor.Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, yeni nesil platforma sahip 3008’in 2 ay gibi kısa bir sürede Avrupa pazarlarında 50 bin adedin üstünde sipariş aldığına dikkat çekerken, “Biz de Türkiye’de bu yıl son 4 ayda toplam 6 bin adet yeni nesil 3008 satışı hedefliyoruz. Bu yılki satışın yaklaşık yüzde 20’sinin elektrikli versiyon olmasını bekliyoruz” dedi.Volvo Cars, baştan aşağı yenilediği XC90’ın yanı sıra onun tamamen elektrikli kardeşi sayılabilecek yeni EX90’ı tanıttı. Markanın amiral gemisi SUV modeli olan XC90, iç ve dış tasarımındaki teknolojik yenilikler ve estetik güncellemeler sayesinde her zamankinden daha güçlü bir konuma ulaştı. XC90’ın plug-in hibrit versiyonu, WLTP test sonuçlarına göre tek şarjla 70 kilometreden fazla elektrikli menzil sunuyor. Yeni XC90’ın Türkiye pazarında 2025 yılı itibariyle satışa sunulması planlanıyor.Tamamen elektrikli bir platform üzerine geliştirilen Volvo EX90 ise, WLTP standartlarına göre, tek şarjla 600 kilometreye kadar menzil sunuyor, 30 dakikadan kısa sürede yüzde 10’dan yüzde 80’e kadar şarj olabiliyor. EX90 da Türkiye’de gelecek yıl satışa çıkacak.