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Hisse Senedi

Bankalar atağa geçti endeks pozitife döndü

Zeynep Aktaş
06.07.2025 09:14
Borsa İstanbul haftayı güçlü yükselişle tamamlarken yatırımcıların da stratejilerini kontrol etmesi gerekiyor. Endeksten hisseye, genelden seçiciye geçişin dikkat çektiği bu süreçte, veriye dayalı yaklaşımlar belirleyici olmaya aday.

Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul, yatırımcısına uzun süredir beklediği güçlü hareketi sundu. BIST 100 Endeksi yüzde 9.26’lık yükselişle haftalık bazda kayda değer bir çıkış gerçekleştirirken, yılbaşından bu yana da getiride pozitif bölgeye geçti. Özellikle banka hisselerindeki güçlü yükselişler, endeksin lokomotifi oldu. Piyasalarda artan işlem hacmi, yatırımcı güveninin geri döndüğüne dair bir işaret olarak yorumlandı. Çıkışla birlikte endeks, yılın ilk yarısındaki zayıf performansını telafi etmeye başladı. Marttan bu yana gözlenen 9.000’in üzerinde tutunma çabası sonuç verirken temmuzun ilk haftasında yukarı yönelim öne çıktı. Benzer durum mart ayının ilk iki haftasında yaşanmış, ancak alımların devamı gelmemişti. Yükselişin devam edebilmesi alıcı ilgisinin korunmasıyla yakından alakalı bulunuyor.
 
Sektörler arasında yayılma
 
Yalnızca bankalar değil, sektörlerin tamamına yakınında pozitif getiri kaydedildi. Aracı kurumlar endeksi haftayı yüzde 18.7’lik artışla tamamlayarak zirveye yerleşti. Spor endeksi yüzde 14.7; iletişim yüzde 10.5; gıda ve içecek sektörü de yüzde 9.7 yükseldi. Finans, taş-toprak, ulaştırma ve turizm gibi geleneksel sektörlerde de yüzde 7 ile yüzde 9 arasında değişen artışlar yaşandı. Bu geniş katılımlı yükseliş, piyasada dipten dönüş sinyalinin daha kalıcı olabileceğine işaret ediyor.

Çift haneli kazançlar
 
BIST 30 hisseleri içinde haftalık getirisi çift haneyi aşan çok sayıda hisse var. Çimsa yüzde 16.35’lik yükselişle ilk sırada yer aldı. İş Bankası, Kardemir D, Tofaş ve Sabancı Holding hisseleri yüzde 14 ile yüzde 16 arasında değer kazandı. Koç Holding, Ülker, Anadolu Efes ve bankacılık hisselerinde de yüzde 12’yi aşan performanslar dikkat çekti. Özellikle düşük PD/DD çarpanına sahip hisselerdeki hareket, yatırımcıların yeniden temel veriye yöneldiğini gösteriyor. Endeksteki bu tablo, hem teknik hem temel göstergeler açısından güven tazeliyor.



Altın gücünü koruyor
 
Borsanın güçlü çıkışı karşısında diğer enstrümanların çıkışı bu hafta mütevazı düzeyde kaldı. Alternatif seçeneklerde altın yüzde 0.94 ile haftanın en yüksek getiriyi sağlayan geleneksel enstrümanı oldu. Bir aylık TL mevduat yüzde 0.85; kira sertifikaları yüzde 0.76 getiri sundu. Dolar yüzde 0.31 gerilerken, euro yüzde 0.11’lik sınırlı artış kaydetti. Bu ortamda dövize dayalı araçlar yatay bir görünüm sergilerken, altın pozitif taraftaki duruşu ile konumunu korumaya devam ediyor. Yatırımcıların TL enstrümanlara ağırlık vermesi, kısa vadeli kazanç beklentisini de yeniden masaya getirdi.



Yatırımcının haftalık notları
 
BIST 100 haftalık bazda yüzde 9.26 ile en güçlü performansını sergiledi. Aracı kurumlar, bankalar ve spor hisseleri öne çıktı. Çimsa, İş Bankası, Kardemir D BIST 30 hisselerinde yüzde 15’in üzerinde haftalık kazanç sağladı. Altın ve TL mevduat, kısa vadede istikrarlı getiri sunmaya devam ediyor. Yeni açılan hisse temalı serbest fonlar, seçici yatırımcılar için alternatif oldu. Temmuz faiz kararı ve bilançolar, piyasa yönünde belirleyici olacak. Enflasyonu aşan borsa getirisi, hisse senetlerini yeniden cazip hale getirecektir.
 
13 yeni fon geldi 
 
Yılın ikinci yarısına serbest fon ağırlıklı bir başlangıç yapıldı. Temmuzun ilk haftasında toplam 13 yeni fon halka arz edildi. Bu fonlar içinde serbest fonlar açık farkla öne çıkarken, girişim sermayesi ve karma fonlar da sınırlı sayıda yatırımcıyla buluştu.
 
Açılan fonların dağılımı şöyle:
 
* 7 adet serbest fon,
 
* 3 adet girişim sermayesi yatırım fonu (GSYF),
 
* 1 adet karma-değişken fon,
 
* 1 adet kıymetli maden fonu,
 
* 1 adet gayrimenkul yatırım fonu (GYF)
 
Temmuzun ilk haftasında açılan fonlara dair dikkat çeken bir diğer detay ise sermaye piyasası ürünlerinin daha tematik ve proje bazlı fonlarla desteklenmesi oldu. Fonların dağılımı, 2025’in ikinci yarısında da serbest ve alternatif yatırım ürünlerine yönelişin süreceğini işaret ediyor.
 
Yatırımcının 10 maddelik strateji rehberi
 
1.Sadece endekse değil, hisseye odaklan: Düşük çarpanlı, güçlü bilanço sunan şirketler ayrışıyor. Hisse bazlı analiz şart.
 
2.Kısa vadeli yükselişlere karşı temkinli ol: Ani yükselişler ardından düzeltmeler gelebilir. Kademeli alım ve stop-loss disiplini önemli.
 
3.Fonlarda seçici ol: Yeni halka arz edilen 13 fon serbest fonlar oldu. Stratejisi şeffaf ve yönetim ücreti makul fonlara yönel.
 
4.Defansif sektörleri göz ardı etme: Gıda, içecek, iletişim ve ulaştırma gibi nakit akışı güçlü sektörler dalgalı dönemlerde koruma sağlar.
 
5.Dövizde yönsüzlük, fırsat değil rehavettir: Dolar ve euro sınırlı kalırken, taşıma maliyeti göz ardı edilmemeli.
 
6.Altını portföyden çıkarmak için erken: Küresel belirsizlikler ve jeopolitik riskler sürdükçe altın, portföydeki dengeleyici rolünü koruyor.
 
7.Bilanço tarihlerini takip et: İkinci çeyrek finansallar yaklaşıyor. Beklentinin üzerinde kâr açıklayabilecek şirketler tespit edilmeli.
 
8.Enflasyonun üzerinde getiri hedefle: Enflasyonun altında kalan sabit getirili araçlara ağırlık verme. Hedef reel getiri olmalı.
 
9.Yabancı ilgisini takip et: Yabancı alımları borsadaki kalıcı yukarı hareket için önemli. Takas verileri izlenmeli.
 
10.Açıklanacak veriler pozisyonları yeniden şekillendirecek: Faiz kararı, enflasyon ve dış piyasa verileri… Portföyde esnek yapı önemli.



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