Bankalar atağa geçti endeks pozitife döndü

Altın gücünü koruyor

Yatırımcının haftalık notları

BIST 100 haftalık bazda yüzde 9.26 ile en güçlü performansını sergiledi. Aracı kurumlar, bankalar ve spor hisseleri öne çıktı. Çimsa, İş Bankası, Kardemir D BIST 30 hisselerinde yüzde 15’in üzerinde haftalık kazanç sağladı. Altın ve TL mevduat, kısa vadede istikrarlı getiri sunmaya devam ediyor. Yeni açılan hisse temalı serbest fonlar, seçici yatırımcılar için alternatif oldu. Temmuz faiz kararı ve bilançolar, piyasa yönünde belirleyici olacak. Enflasyonu aşan borsa getirisi, hisse senetlerini yeniden cazip hale getirecektir.

13 yeni fon geldi

Yılın ikinci yarısına serbest fon ağırlıklı bir başlangıç yapıldı. Temmuzun ilk haftasında toplam 13 yeni fon halka arz edildi. Bu fonlar içinde serbest fonlar açık farkla öne çıkarken, girişim sermayesi ve karma fonlar da sınırlı sayıda yatırımcıyla buluştu.

Açılan fonların dağılımı şöyle:

* 7 adet serbest fon,

* 3 adet girişim sermayesi yatırım fonu (GSYF),

* 1 adet karma-değişken fon,

* 1 adet kıymetli maden fonu,

* 1 adet gayrimenkul yatırım fonu (GYF)

Temmuzun ilk haftasında açılan fonlara dair dikkat çeken bir diğer detay ise sermaye piyasası ürünlerinin daha tematik ve proje bazlı fonlarla desteklenmesi oldu. Fonların dağılımı, 2025’in ikinci yarısında da serbest ve alternatif yatırım ürünlerine yönelişin süreceğini işaret ediyor.

Yatırımcının 10 maddelik strateji rehberi

1.Sadece endekse değil, hisseye odaklan: Düşük çarpanlı, güçlü bilanço sunan şirketler ayrışıyor. Hisse bazlı analiz şart.

2.Kısa vadeli yükselişlere karşı temkinli ol: Ani yükselişler ardından düzeltmeler gelebilir. Kademeli alım ve stop-loss disiplini önemli.

3.Fonlarda seçici ol: Yeni halka arz edilen 13 fon serbest fonlar oldu. Stratejisi şeffaf ve yönetim ücreti makul fonlara yönel.

4.Defansif sektörleri göz ardı etme: Gıda, içecek, iletişim ve ulaştırma gibi nakit akışı güçlü sektörler dalgalı dönemlerde koruma sağlar.

5.Dövizde yönsüzlük, fırsat değil rehavettir: Dolar ve euro sınırlı kalırken, taşıma maliyeti göz ardı edilmemeli.

6.Altını portföyden çıkarmak için erken: Küresel belirsizlikler ve jeopolitik riskler sürdükçe altın, portföydeki dengeleyici rolünü koruyor.

7.Bilanço tarihlerini takip et: İkinci çeyrek finansallar yaklaşıyor. Beklentinin üzerinde kâr açıklayabilecek şirketler tespit edilmeli.

8.Enflasyonun üzerinde getiri hedefle: Enflasyonun altında kalan sabit getirili araçlara ağırlık verme. Hedef reel getiri olmalı.

9.Yabancı ilgisini takip et: Yabancı alımları borsadaki kalıcı yukarı hareket için önemli. Takas verileri izlenmeli.

10.Açıklanacak veriler pozisyonları yeniden şekillendirecek: Faiz kararı, enflasyon ve dış piyasa verileri… Portföyde esnek yapı önemli.

Borsanın güçlü çıkışı karşısında diğer enstrümanların çıkışı bu hafta mütevazı düzeyde kaldı. Alternatif seçeneklerde altın yüzde 0.94 ile haftanın en yüksek getiriyi sağlayan geleneksel enstrümanı oldu. Bir aylık TL mevduat yüzde 0.85; kira sertifikaları yüzde 0.76 getiri sundu. Dolar yüzde 0.31 gerilerken, euro yüzde 0.11’lik sınırlı artış kaydetti. Bu ortamda dövize dayalı araçlar yatay bir görünüm sergilerken, altın pozitif taraftaki duruşu ile konumunu korumaya devam ediyor. Yatırımcıların TL enstrümanlara ağırlık vermesi, kısa vadeli kazanç beklentisini de yeniden masaya getirdi.