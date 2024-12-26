Beklenen fiyatlar aşılırsa temmuz zammı olabilir

Asgari ücretin kişisel olarak daha yüksek bir oranda açıklanacağını düşünüyordum. Bunun nedeni olarak da Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon düzeyini yüzde 45 olarak öngörmesiydi. Ancak elbette gerçekleşen enflasyon mu, hedef enflasyon mu olacağı konusunda farklı fikirler oluştu. Özellikle geçtiğimz temmuz ayında asgari ücrette yeni bir düzenleme olmaması, bu dönem için gerçekleşen enflasyon seviyesinde bir zam olabileceği kanaatini oluşturmuştu. Bu nedenle yüzde 30 oranının görece düşük olduğunu söylememiz gerekir. Geçtiğimiz temmuz ayında asgari ücrette ikinci bir düzenleme yapılmamasına rağmen SGK kayıtlarına göre, iş yerlerinin yüzde 16’sı bu dönemde de maaşlarda yeniden bir düzenleme yapmış. Buna göre yeni yıl zam oranları için asgari ücretin açıklanmasını bekleyen yine çeşitli iş yerlerinin bu oran üzerinde bir artış yapacağını öngörüyoruz. Özellikle iş gücü ihtiyacı yüksek ve nitelikli çalışan gücünü kaybetmek istemeyen sektörlerdeki iş yerlerinin bu oran üzerinde bir zam yapması söz konusu olacaktır.



Çeşitli ücret kademelerinde, asgari ücret artışı bekleniyordu. Bu kapsamda yeni yıl için yapılacak maaş zamları şirketler için de şekillenmiş olacak.



Öncelikle asgari ücret desteğinin devam edip etmeyeceği, ederse artırılıp artırılmayacağı konusu da tartışılıyordu. Yeni asgari ücret rakamıyla, devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 700 liradan 1000 liraya çıkarıldı. Bunu daha önceki yazılarımda da, artırılması gerektiği konusunda, gündeme getirmiştim.



Sigorta primleri de yüzde 30 oranında zamlanmış oldu. Ocak ayından itibaren ödemeler yeni orana göre yapılacak.



Yeni bir artış beklenmeli mi?



Enflasyondaki gidişata bağlı olarak asgari ücrette temmuz ayında bir artış beklenip beklenmeyeceği de kendini belli edecektir. Eğer fiyat artışları beklenen seviyelerin üzerinde seyrederse yeni bir ihtiyaç doğuracağı için benim kanaatim, bu durumda temmuz zammı ihtimalinin gündeme geleceğidir.