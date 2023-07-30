Bilanço rallisi

Borsada en kritik aylardan birine girdik. Şirketlerin finansal verileri tamamlanıyor. Hisseler arası geçişler hızlanacak.

Ağustos, borsada finansal verilerin açıklandığı kritik aylardan biri. Borsada işlem gören şirketlerin ve bankaların ikinci çeyrek dönemine ilişkin konsolide olmayan finansal sonuçlarının son gönderme tarihi 9 Ağustos olarak açıklandı. Konsolide banka ve şirketler için ise son tarih 21 Ağustos. Otomotiv şirketleri güçlü finansal verileriyle yılın ilk altı aylık döneminde öne çıktı. Otomotiv şirketlerinin satış gelirleri ve özvarlık kârlılığında güçlü büyüme gözlenirken faiz vergi ve amortisman öncesi kâr marjı ile esas faaliyet kâr marjı yükseldi. Otomotiv şirketlerinin ortak özelliği yüzde 100’ün üzerinde bir özvarlık kârlılığı ile çalışıyor olmaları. İkinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan 28 borsa şirketi bulunuyor. Bunların toplam karları yüzde 57 büyüdü. Sanayi sektörü şirketlerinin yılın ilk yarısında mali sektöre göre daha iyi bir performans sergiledikleri görülüyor. Sanayi sektöründe bilanço açıklayan 12 şirketin kârı yüzde 79 artış kaydetti.

Yükseliş genele yayıldı

Geçen hafta Borsa İstanbul’da yaşanan yükseliş, yatırımcıları heyecanlandırıyor. Finansal kiralama ve faktoring sektörü yüzde 19,40, bankacılık sektörü ise yüzde 12,04 gibi oldukça yüksek oranlarda değer kazanarak liderlik koltuğunda yer aldı. Borsanın genelinde yükseliş yaygınlaşıyor. KOBİ sanayi yüzde 7,74, mali sektör yüzde 7,46, ulaştırma yüzde 7,05, madencilik yüzde 5,74 ve holding yatırım sektörü yüzde 6,01 yükseldi.

Enflasyon güncellemesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı ve tahminlerde yukarı yönlü güçlü bir güncelleme yapıldı. 2023, 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminleri ciddi artışlarla revize edildi. 2023 yıl sonu enflasyon tahmininde yüzde 22,3’ten yüzde 58’e yapılan 35,7 puanlık artış oldukça dikkat çekici. Aynı şekilde, 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerinde de önemli artışlar görülüyor.

Borsa beklentileri

Borsanın gösterge endeksi BIST 100 Endeksi yılbaşından bu yana yüzde 28,28 yükseldi. Enflasyon beklentilerinin yüzde 58 olduğu ortamda borsada da beklentiler en az enflasyon oranında yükselişe dönmüş durumda. Yeni ekonomi yönetiminin atacağı adımlar, yabancı ilgisinin yükselmesi ihracatçı güçlü hisselerin öncülüğünde yeni zirvelerin test edilmesini sağlayabilir.

Risk primi 30 puan düştü

Türkiye’nin 5 yıllık Kredi Risk Primi (CDS), haftalık olarak 30 puan 450’den 420,6’ya geriledi. Risk primindeki düşüş TL varlıklara yönelim açısından önem taşıyor.

Dört dörtlük atakla Türkiye öne çıkacak

1 Türk borsası 7.000 puanı aşarak tüm zamanların tarihi rekorunu kırdı. Türk şirketlerinin bilançolarında güçlü rakamlar ardı ardına gelmeye başladı. Yabancı yatırımcının borsadaki payı yükselişe geçti.

2 Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası’nın ilk kadın Başkanı Hafize Gaye Erkan atamaları istikrara olan güveni artırdı. Sonrasında gelen açıklamalar ve atamalar bu güveni perçinledi.

3 Seçimlerin öncesinde 700 baz puana kadar çıkan Türkiye’nin risk primi cuma günü itibarıyla 400 puanın altını gördü. Böylelikle 2021 yılının Kasım ayından bu yana ilk kez risk priminde bu seviyeler test edildi.

4 Yeni dönemdeki Batı ve Ortadoğu atağı meyvelerini vermeye başladı. Fransız TotalEnergies - Rönesans Enerji ile Alman DHL - MNG Kargo işlemleri ülkeye para girişinin başladığı yönünde sinyal verdi.

‘Yatırımcıların ilgisi artıyor’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye güveninin artmasına üç örnek veren Bakan Şimşek, bunların ilkinin Yapı Kredi hisselerinin kurumsal yatırımcılara arzı olduğunu, 250 milyon dolarlık işlemin son 3 yılın en büyük sermaye arzı konumunda bulunluğunu, ABD ve Avrupa’dan 40’a yakın uzun vadeli fonun katıldığı işleme 5 kat talep geldiğini ifade etti. Şimşek, “İkinci olarak haftanın en önemlisi MNG Kargo’nun DHL tarafından satın alınması. Üçüncüsü, geçen hafta Ronesans Enerji ile Total Energies arasında yapılan ortaklık. Tüm bu hamleler Türkiye’ye sağlam makroekonomik politikalar uygulama çabalarımıza duyulan güveni göstermektedir. Bu politikalar Türk lirasındaki istikrarı sağlayacak ve son dönemde başlatılan mali ve parasal sıkılaştırmanın büyüme üzerindeki etkisinin daha hafif olmasına neden olacaktır” dedi.