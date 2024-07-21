Not artışları uzun vadeli fonları çeker

KKM’de 49 milyar TL’lik düşüş

Yabancı satıyor yerliler alıyor

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 12 Temmuz haftasında 57,7 milyon dolar net hisse satışı yaptı. Hisse senetlerinde yabancılar satış yaparken yerli yatırımcılar ise alım yapıyor. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS net alımları 895,4 milyon dolar oldu.

Hangi sektörler gözde?

Yılbaşından bu yana sektörlerin seyrine baktığımızda ilk sırada iletişimin yer aldığını görüyoruz. Ardından sigorta, banka ve ticaret sektörleri öne çıkıyor. Yıllın son çeyreğinde de bu hisselerin ivmelerini sürdürmeleri beklenmeli.

Altına ilgi artıyor

Altının onsu 2.395 seviyesinde bulunuyor. Altın, yılbaşından bu yana yüzde 12,7 yükseldi. Artış, yılbaşından bu yana yüzde 24 olan enflasyonun gerisinde kaldı. Gram altın ise yüzde 26,21 oranında yükseldi. Dolar kurunda ve altındaki artıştan etkilenen gram altın enflasyonun üzerinde kazandırdı. Altının onsunun yılın son çeyreğinde hareketlenmesi gram altın fiyatına da olumlu yansıyacaktır.

Kur korumalı mevduatlar geçen hafta itibariyle 49 milyar liralık düşüşle 1 trilyon 942,6 milyar TL’ye geriledi. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 12 Temmuz haftasında 1 trilyon 991,5 milyar TL’den 1 trilyon 942,6 milyar TL’ye geriledi.