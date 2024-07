Not artışları uzun vadeli fonları çeker

Güven artıyor

Moddy’s, kredi notunun yükseltilmesinin temel nedeni olarak ekonomi yönetimindeki iyileşmeyi gösterdi. Özellikle ortodoks para politikasına kararlı ve ‘giderek daha iyi yerleşen geri dönüş’ yönündeki tespitine işaret etti. Raporda, “Enflasyon ve iç talepte ılımlılaşma başlamasıyla gelecek aylarda ve 2025’te enflasyonist baskıların azalacağına dair güvenimiz artmakta” ifadesine yer verildi.









Sırada Fitch ve S&P var



Borsada mali sektör ile yükseliş sürer







TCMB temmuzda pas geçer Bu haftanın gündemi faiz kararı olacak. TCMB sıkı duruşundan taviz vermeyerek politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutması sürpriz olmayacak. TCMB’nin kararlı duruşu TL varlıklara olan ilginin canlı kalmasını sağlayacak. Para piyasası fonlarına ilgi devam ediyor



KKM’de 49 milyar TL’lik düşüş







Yabancı satıyor yerliler alıyor Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 12 Temmuz haftasında 57,7 milyon dolar net hisse satışı yaptı. Hisse senetlerinde yabancılar satış yaparken yerli yatırımcılar ise alım yapıyor. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS net alımları 895,4 milyon dolar oldu. Hangi sektörler gözde? Yılbaşından bu yana sektörlerin seyrine baktığımızda ilk sırada iletişimin yer aldığını görüyoruz. Ardından sigorta, banka ve ticaret sektörleri öne çıkıyor. Yıllın son çeyreğinde de bu hisselerin ivmelerini sürdürmeleri beklenmeli. Altına ilgi artıyor Altının onsu 2.395 seviyesinde bulunuyor. Altın, yılbaşından bu yana yüzde 12,7 yükseldi. Artış, yılbaşından bu yana yüzde 24 olan enflasyonun gerisinde kaldı. Gram altın ise yüzde 26,21 oranında yükseldi. Dolar kurunda ve altındaki artıştan etkilenen gram altın enflasyonun üzerinde kazandırdı. Altının onsunun yılın son çeyreğinde hareketlenmesi gram altın fiyatına da olumlu yansıyacaktır. Kur korumalı mevduatlar geçen hafta itibariyle 49 milyar liralık düşüşle 1 trilyon 942,6 milyar TL’ye geriledi. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 12 Temmuz haftasında 1 trilyon 991,5 milyar TL’den 1 trilyon 942,6 milyar TL’ye geriledi. Para piyasası fonları, faiz oranlarının yüksek seyri nedeniyle yatırımcı tercihlerinde ilk sırada yer alırken bu kategori para girişinde de ilgi odağı konumunda bulunuyor. Yatırımcıların yıl sonuna kadar para piyasası fonlarına ilgisinin devam edeceği anlaşılıyor. Borsada mali sektör endeksindeki hareket ve BIST Banka Endeksi hisselerine ilgi devam ediyor. BIST 100 Endeksi yılbaşından bu yana yüzde 49,34 yükselirken BIST Banka Sektör Endeksi yüzde 85,25 oranında yükseldi. Bankalar faizlerin yüksek olduğu süreçte ilgi görürken şimdi de indirim süreci başladığında yatırımcıların odağında olacak. Buna bağlı olarak sektör hisselerinin yükselişinin de devam etmesi beklenmeli. 6 Eylül’de Fitch ve 1 Kasım’da S&P’nin not kararı var. Olumlu değerlendirmeler devam edecektir. Fitch, mart ayında Türkiye’nin kredi notunu “B”den “B+”ya yükseltirken, not görünümünü “durağan”dan “pozitif”e çevirmişti. Notun yükselmesinin Haziran 2023’ten beri uygulanan ve para politikasında önden yüklemeli sıkılaşma da dahil politikaların etkinliğini, makroekonomik ve dış kırılganlıklardaki azalmayı yansıttığı belirtilmişti. Diğer bir kredi derecelendirme kuruluşu S&P ise Mayıs yerel seçimlerin ardından Türkiye’nin kredi notunu B’den B+’ya yükseltmişti. Enflasyonun aralık itibariyle yüzde 45’in altına düşeceği öngörülürken 2025 yıl sonu enflasyon beklentisini de yüzde 38’den yüzde 30’a düşürdü. TCMB’nin para politikasının kredibilitesini hızla artırdığı, bunun da Türk lirasına olan güvenin tesis edilmesine yardımcı olduğu vurgulandı.

Kredi kuruluşlarından olumlu haberler devam ediyor. Moody's Türkiye'nin kredi notunu 2 basamak birden yükselterek "B3"ten "B1"e çıkardı. Görünümü de pozitifi olarak korudu. Kredi notlarındaki artış devam edecek. 6 Eylül'de Fitch ve 1 Kasım'da S&P'nin not kararı var. Not artışları uzun vadeli fonların Türkiye'ye yönelimini teşvik edecek.Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3"ten iki basamak birden artırarak "B1"e yükselti. Kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu. Pozitif görünüm not artışının devam edeceğinin işareti olarak okunmalı. İki kademe not artışına rağmen Türkiye yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe gerisinde duruyor. Ancak artışlar gelişim seyrini göstermesi açısından önemli. Sıkı para politikasından taviz verilmemesi kademeli olarak not artışlarının devamını getirecektir. Bu da piyasalara olumlu yansıyacak.