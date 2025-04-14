Korumacılık tehlikesi

Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Eroldu, ABD’nin gümrük tarifelerine ilişkin yeni kararlarının, kısa vadede Türkiye’ye doğrudan etkisinin az olacağını ancak korumacılığın artmasıyla birlikte kapasitelerin doldurulmasını zorlaştıracağını söyledi.Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, halen Türkiye’nin otomotiv sanayiinde Togg ile birlikte 2.4 milyon adetlik kurulu kapasitesi bulunduğunu hatırlatırken, ABD’nin attığı gümrük tarifelerine ilişkin hamlenin dünyada korumacılığı artıracağını, bunun da Türkiye gibi büyümek isteyen ülkeler için dezavantaj yaracağını söyledi.Otomotivde Mart ayının yanı sıra bu yılın ilk çeyreğindeki rakamlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan OSD Başkanı Eroldu, Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde otomobil üretiminde 6’ncı, hafif ticaride de bir sıra yükselerek 2. sırada bulunduğunu, dünya sıralamasındaysa 12. sıradan 13’üncülüğe sıraya gerilediğini hatırlattı. Türk otomotiv sanayiinin 2024’te de yatırımlarına devam ettiğini, kapasitesini artırdığını kaydeden Eroldu, “Dünyanın önemli otomotiv ülkelerinden İtalya geçen yıl 1 milyon adedin altında üretim yaptı... Geçen yıl ulaştığımız 1 milyon 365 bin adetlik üretim, hiç fena bir rakam değil. Avrupa ile de kıyasladığımızda, daha da yukarı gitme potansiyelimiz olduğunu görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.2,2 milyon kurulu kapasiteyle, 1 milyon 365 adet üretim yapıldığında bir kapasite kullanım sorunu bulunduğuna vurgu yapan Erdoldu, “2024’te rekor ihracat yaptık ama bizim daha rekabetçi olmamız lazım. İhracatımızı artıracak daha potansiyelimiz var. 2,2 milyon kapasite, 1 milyon ihracat yapıyoruz. 1,36 milyon adet imalat yapıyoruz. O açıdan rekabetçiliğimizi daha da iyileştirmeye ihtiyacımız var” diye konuştu.Bu yılın Mart ayında gerçekleşen 124 bin adetlik üretimin, geçen yıla oranla yüzde 9’luk bir azalma anlamına geldiğini söyleyen OSD Başkanı, “Kapasite kullanımımız 84’ten 70’e indi... Önceki aylarda toplam kapasite kullanımı 60-65 bandında olduğundan, Mart’ta 70’e çıktığını görüyoruz. Bir toparlanma olduğunu söyleyebiliriz... 2025’in de geri kalanı için de iyi bir sinyal” dedi.Türkiye’de kapasitenin arttığını ancak buna karşılık Türk otomotiv sanayiinin rekabetçiliğinin kötüleştiğini savunan Eroldu, işçilik ücretlerinin 2021’den beri giderek yükseldiğini, Romanya’yı geride bıraktığını, AB dışındaki ülkelerle üretim maliyetleri konusunda ise rekabette zorlandığını vurguladı.ABD’de gümrük tarifelerinin artırılması konusuna da değinen Cengiz Eroldu, bu ülkeye bitmiş araç ihracatının çok az sayıda olduğunu, yüzde 10 vergi nedeniyle şimdilik kısa vadede ciddi bir etkisi olmasının beklenmediğini söyledi. Bununla birlikte söz konusu adımın, tüm dünyada korumacılığı körükleyeceğini ifade eden Eroldu, şöyle devam etti:“Bu, Türkiye için iyi bir şey değil, çünkü ihracatımızı artırmaya çalışan bir ülkeyiz, ki aynı zamanda otomotiv sanayi de öyle. Otomotiv sanayi kapasitemizi artırıyoruz, daha fazla pay almaya çalışıyoruz ama burada tabii dünya çapında korumacılığın artması bizim gibi büyümek isteyen ülkeler için de riskler yaratacak... Başka ülkelerde başka sorunlara yol açacak bu sefer, yani bunların da getirdiği bir sürü tehdit de çıkacak. Yani bir yandan her işte olduğu gibi fırsat da olabilir ama burada yani özellikle kapasite açısından tehditler yaratacaktır.”Türkiye’de toplam otomotiv üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 9 azalarak, 344 bin 120 olarak gerçekleşti. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Ocak-Mart döneminde otomobil üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 gerileyerek 220 bin 927 adet oldu.Yılın ilk çeyreğinde otomotiv sanayiinin toplam ihracatı yüzde 17 ile sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korudu.Bahsedilen dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 9,4 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 1,4 artışla 8,6 milyar euro olarak gerçekleşti. Dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 1, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 3 arttı.OSD Başkanı Cengiz Eroldu, alternatif yakıtlı araçların, toplam üretimdeki payının artması gerektiğini altını çizerek, “Alternatif yakıtların toplam üretimdeki payı şu anda yüzde 19. Biz bunun 2028’de yüzde 80’e çıkmasını hedeflemiştik ama şu anda, özellikle iklim hedefleri de Avrupa’da gevşerse, bunu da tekrar tartışmamız lazım. Belki bunu da revize etmemiz lazım” ifadelerini kullandı.General Motors’un spor otomobil efsanesi Corvette, neredeyse bağımsız marka olacak kadar popüler ve ikonik bir araç. Şimdilerde C8’le Ferrari benzeri bir tasarıma kavuşan Corvette için, General Motors’un tasarım ekipleri yeniden masaya oturmuş ve C9’un nasıl bir şey olabileceği konusunda kafa patlatmış.İşte bu “kafa patlatmaların” ilk ürünü, İngiltere’de, Birmingham’daki ileri tasarım stüdyosundan geliyor. GM’in Chevrolet Corvette için dünyanın farklı ülkelerindeki tasarım stüdyolarına verdiği “konsept siparişlerinden biri” olan bu araç, 2025 yılı içerisinde göreceklerimizin öncüsü gibi olacak.Cadillac konseptlerini ve Aston Martin Valkyrie’dan esintiler taşıyan araç, aslen Corvette’in tarihi DNA’sına da gönderme yapıyormuş. 1963 Corvette Sting Ray’e gönderme yapan iki parçalı arka cam ve logolar dışında... Bununla birlikte otomobilin buna benzer şekilde üretilmesi halinde, klasik spor otomobilden “hipercar” sınıfına doğru kayacağını, hatta Le Mans yarışlarında bile boy gösterebileceğini hayal etmek çok da zor değil.Şimdilik teknik özellikleri belli değil. Ancak tamamen elektrikli olmayacağı ve “V8” motor seçeneği sunmayı sürdüreceği bizzat GM yetkilileri tarafından dillendiriliyor.Mercedes-Benz, Renalut ile yaptığı iş birliği çerçevesinde sattığı hafif ticarileri “Citan” ile binek versiyonu “T-Sınıfı”nı ürün gamından çıkarma kararı aldı. Mercedes, daha önce de Nissan Navara kökenli X-Sınıfı’nı düşük satış adetleri yüzünden satmayı durdurmuştu.Alman otomotiv medyasında yer alan haberlere göre, Renault Kangoo temelli olan ve Fransa’da üretilen Citan ile T-Sınıfı’nın ürün gamından çıkarılması kararı, Mercedes’in daha fazla kar getiren “Vito”, “V-Class” ve “Sprinter” modellerine yönelmek istemesinden kaynaklanıyor. Yetkililer, Mercedes’in ürün yelpazesini daha verimli hale getirmek, daha karlı olan segmentlerde gelişmek istediğini belirtiyor. Geçen yıl Citan satışlarının yüzde 3 düşüşle 23 bin 351, T-Class satışlarının ise yüzde 31 azalarak 5 bin 117 adede düştüğü ifade ediliyor. Mercedes ile Renault, aralarındaki iş birliğini giderek azaltmayı sürdürüyor. Nitekim üretimi sona eren ve Renault tesislerinden çıkan Smart ForFour, Twingo’nun temellerini taşıyordu. Ayrıca ikili arasında motor kullanımı konusunda da iş birliğinin azaldığı kaydediliyor.BYD’nin yüzde 100 elektrikli C segmenti hatchback modeli Dolphin, yeni donanım seçeneği ve güncellenen teknik özellikleriyle Nisan ayının ikinci yarısından itibaren satışa sunulUYOR. Aracın tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatı, 1.295.000 TL olacak. Mevcut “Design” donanım paketine ek, daha erişilebilir seçenek diye sunulan “Comfort” paketi, ısıtmalı ön koltuklar ve direksiyon simidi, 6 hoparlörlü ses sistemi, vegan deri döşeme, 12.8 inç elektrikli dönebilir multimedya ekranı, 5 inç dijital gösterge paneli, Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu, sesli komut sistemi ve 360 derece panoramik görüş kamerası gibi unsurları standart sunuluyor. Design donanımında, bunlara ek olarak panoramik cam tavan, havalandırmalı kablosuz şarj istasyonu (50W), karartılmış arka camlar ve ön koltuk havalandırma özelliği de var.Daha hızlı şarj imkânı için DC hızlı şarj kapasitesi 88 kW’tan 110 kW’a yükseltilmiş. Böylece, araç %30’dan %80 şarja 26 dakikada ulaşıyor. Bununla birlikte PTC ısıtıcının gücü de 1kW değerden 3 kW değere çıkartılarak daha yüksek bir klima gücü elde ediliyor. Orta konsolda yer alan akıllı telefon kablosuz şarj ünitesi gücü 15W’tan 50W’a çıkarılarak, havalandırma özelliği eklendi. Aracın bagaj hacmi ise 345 litreden 364 litreye çıkarılmış.Lityum Demir Fosfat (LFP) teknolojisine sahip 60.4 kWsa kapasiteli Blade bataryaya sahip araç, 204 HP güç ve 290 Nm tork üreten elektrik motoruyla 0-100 km/s hızlanmasını 7 saniyede tamamlıyor. WLTP ölçümlerine göre 427 km menzil ve 15.9 kWsa enerji tüketimi sunuyor.