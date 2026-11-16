Henüz yenilerin etkisi görülmedi

Türkiye’de otomotiv üretimi, iç pazarın da etkisiyle yılın ilk 10 ayında yüzde 9’luk bir gerileme kaydederken, arka arkaya devreye alınan yeni yerli modellerin etkisiyle, bir miktar toparlanma olması bekleniyor.Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2026 yılının Ocak-Ekim dönemine ait ihracat adetleri ve pazar verilerini yayımladı. Buna göre, yılın ilk 10 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 gerilerken, 1 milyon 92 bin 519 adet olarak gerçekleşti.OSD’nin verilerine göre, otomobil üretimi yüzde 17 azalışla 592 bin 163 adet olurken, traktör üretimi de dahil edildiğinde, otomotivde toplam üretim 1 milyon 109 bin 736 adedi buldu. Yılın ilk 10 aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12, hafif ticari araç grubunda yüzde 13, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 5 artış yaşanması dikkat çekti. Ticari üretimindeki artışta, VW markasına yapılan üretimin yanı sıra Tofaş’ın üretimine başladığı yeni modellerin de itici güç olduğu tahmin ediliyor. Ancak üretimine yeni başlanan binek modellerin ise, ileriki aylarda üretim rakamlarına etki etmesi bekleniyor.Yine Türkiye’de Ocak-Ekim dönemi otomotiv sanayi ortalama kapasite kullanımı yüzde 61 olurken, araç grubu bazında bakıldığında otomobil ve hafif ticari araçta yüzde 63, kamyon grubunda yüzde 60, otobüs-midibüs grubunda yüzde 67 ve traktörde yüzde 28 seviyesinde kapasite kullanımı olduğu belirtiliyor.Yılın ilk 10 ayında otomotiv ihracatı ise, geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 9 gerilemeyle 779 bin 557 adet oldu. Bu dönemde otomobil ihracatı yüzde 25 düşüş kaydederken, ticari araç ihracatı yüzde 11 oranında arttı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, ilk 10 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı yüzde 3 artışla 35,2 milyar dolara ulaştı. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre de, aynı dönemde otomobil ihracatı yüzde 6 gerileyerek 8,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 3,1, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 2,8 oranında arttı.2026’nın ilk 10 aylık döneminde toplam Türkiye pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 azalarak 916 bin 149 adet düzeyinde gerçekleşmişti. Bu dönemde, otomobil pazarı yüzde 17 oranında gerileme yaşandı ve 692 bin 916 adet oldu. Aynı dönemde hafif ticari araçlardaki satış kaybı ise, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 9 oldu. 2026 yılı Ocak-Ekim döneminde otomobil satışlarındaki yerli payı yüzde 35, hafif ticari araç pazarında da yüzde 24 olarak gerçekleşti.Skoda, otomobillerin günlük kullanımını kolaylaştıran Simply Clever, yani akılcı çözümler yaklaşımını yeni teknolojilerle geliştirmeye devam ediyor. Marka, “Printly Clever” adı verilen yeni uygulamasıyla, üç boyutlu (3D) yazıcılarla üretilebilen otomobil aksesuarlarını kullanıcıların erişimine açtı. “Printables.com” üzerinden ücretsiz sunulan tasarımlar sayesinde, Skoda kullanıcıları, ihtiyaçlarına uygun aksesuarları indirerek kendi 3D yazıcılarıyla üretebiliyor. Skoda, bu girişimle özel bir platform aracılığıyla 3D yazıcıyla üretilebilen aksesuarlar sunan ilk otomobil üreticisi oldu. Bu aksesuarlar arasında, işlevsel bardak tutuculardan saklama kutularına, kablo düzenleyicilerden telefon tutucularına kadar farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler bulunuyor. Kullanıcılar, platformdan indirdikleri tasarım dosyalarını kendi ihtiyaçlarına göre uyarlayarak, 3D yazıcıdan kişiselleştirilmiş aksesuarlar üretebiliyor. Tasarım dosyalarına “printables.com/@Skoda” adresinden ücretsiz ulaşılabiliyor.Daimler Buses, yeni nesil Mercedes-Benz eCitaro modelinin seri üretime yakın ilk prototipini Münih’te düzenlenen “eMobility Days 3.0” etkinliğinde tanıttı. Yeni nesil eCitaro’nun resmî dünya tanıtımının, gelecek yıl Ekim ayında Brüksel’de düzenlenecek “Busworld Europe” fuarında gerçekleştirilmesi ve 2028’de de pazara sunulması planlanıyor.İlk kez 2018’de tanıtılan ve bir dönem geliştirilmesinde Mercedes-Benz Türk’ün de yer aldığı eCitaro’nun yeni neslinde araç mimarisi, batarya teknolojisi, tasarım ve sürücü bölümü yeniden ele alındı. Farklı uzunluk ve batarya seçenekleriyle geliştirilen model, ulaşım işletmecilerinin farklı hat ve kullanım ihtiyaçlarına yanıt verecek. Yeni nesil eCitaro, ilk kez tamamen elektrikli bir alt yapıyla sıfırdan geliştirildi. Gövde, batarya yerleşimi ve tahrik sisteminin birlikte ele alındığı modüler yapı, yaklaşık 10 metrelik solo otobüslerden 18 metrelik körüklü otobüslerin geliştirilmesine olanak tanıyor.Tamamen elektrikli tahrik sistemi odağında geliştirilen araç mimarisi, örneğin körüklü otobüsün boş ağırlığında yaklaşık 750 kilogramlık bir düşüş sağlıyor. Ayrıca yeni nesil elektronik platform, uzaktan yazılım güncellemelerinin gerçekleştirilmesine ve isteğe bağlı ek özelliklerin sonradan aktive edilmesine imkân sunuyor.Bununla birlikte yeni nesil eCitaro’da, mevcut NMC (nikel-manganez-kobalt) hücre teknolojisinin yerine, LFP (lityum-demir-fosfat) hücre kimyasına sahip yeni nesil batarya sistemi kullanılacak.Çinli SAIC Motor bünyesinde faaliyet gösteren MG, D-SUV sınıfındaki temsilcisi “HS” modelinin yeni versiyonlarını Türkiye’de satışa sundu. HS, “Luxury” versiyonundan sonra “Premium” ve “Luxury Plus” versiyonlarıyla da aileyi genişletti. Ekim ayında satışa sunulan “HS Premium” lansmana özel 2 milyon 385 bin TL’den, en üst pakete sahip “HS Luxury Plus” ise elektrikli açılabilir panoramik cam tavan, soğutmalı ön koltuklar ve kırmızı iç döşeme seçeneği gibi donanımlarla lansman dönemine özel 2 milyon 650 bin TL kampanyalı fiyatla satılıyor. MG HS’te, turbo beslemeli 175 PS gücünde 1.5 lt benzinli motorun yanı sıra HS Hybrid+ versiyonda, 1,8 kWh batarya ile desteklenen 199 PS güç üreten elektrik motorunun yanı sıra turbo benzinli motor bulunuyor.Kia, Almanya’nın en prestijli otomotiv ödüllerinden kabul edilen “Altın Direksiyon”da “EV2”, “EV5” ve “K4 Sportswagon” modelleriyle ödüle layık görüldü. Üç modeliyle zirveye çıkan Kia, organizasyonun 50 yıllık tarihinde Avrupalı üreticiler dışında bu başarıya ulaşan ilk marka oldu. Kompakt sınıf kategorisinde K4 Sportswagon, diğer modelleri geride bırakarak birinciliğe ulaştı. Kia EV5, kompakt SUV kategorisinde ödülün sahibi olurken Kia EV2 ise “30.000 Euro Altındaki En İyi Otomobil” seçildi.