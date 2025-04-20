Yatırımcının rotası denge ve seçicilik

Haftanın güçlü üçlüsü

Sigorta ve teknoloji önde

Borsa İstanbul’daki sektör endeksleri, yatırımcının yönelimini daha net ortaya koyuyor. Haftayı en yüksek kazançla kapatan sektör sigorta oldu. Teknoloji, gıda, KOBİ sanayi ve elektrik sektörleri de güçlü duruş sergiledi. Ancak inşaat, spor, bankacılık ve aracı kurum sektörlerinde belirgin kayıplar yaşandı. Bankacılık endeksi haftayı yüzde 3,86 kayıpla kapatırken, Spor hisselerinde ortalama düşüş yüzde 7’ye yaklaştı. Doğru sektörde yatırımda bulunan kazanıyor.

Merkez riski almadı

Merkez Bankası’nın politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46 seviyesine çıkarması, haftanın en önemli gelişmesi oldu. Haftalık repo fonlamasına geri dönüş, politika faizinin etkinliğini artırmayı hedeflerken piyasaya daha öngörülebilir bir likidite yönetimi sağlamış oldu. Kur geçişkenliği, hizmet kalemindeki fiyat baskısı ve iç talepteki direnç dikkate alındığında, Merkez Bankası’nın bu kararı yatırımcı açısından hem yön gösterici hem de güven ve istikrar tazeleyici oldu.

Yabancı yorumlar

Merkez Bankası’nın adımı, uluslararası kurumlarca da dikkatle izlendi. Goldman Sachs, yıl sonu faiz beklentisini yüzde 28.5’ten 33’e yükseltti ve temmuzdan itibaren faiz indirimi beklediğini duyurdu. UBS ise TL varlıklara ilginin zayıfladığına işaret etti. Rezervlerdeki kırılganlık, dolarizasyon riski, siyasi belirsizlikler ve sınırlı dezenflasyon başarısı, yatırımcıları temkinli kılan temel unsurlar. Buna karşın Pimco gibi büyük fonlar, kısa vadeli ve değişken faizli tahvillere yönelerek Türkiye riskini kontrollü şekilde taşımaya devam ediyor







Şirketlerden önemli gelişmeler 1 Tofaş, Stellantis Otomotiv’in tüm payları ve bu kapsamda Peugeot, Citroën, Opel ve DS Automobiles’den oluşan Stellantis markalarının distribütörlüğünü devralmasına ilişkin anlaşmayı Rekabet Kurulu şartlı onayladı. 2 Arçelik, İtalya operasyonlarının verimliliği ve sürdürülebilirliğini hedefleyen uzun vadeli dönüşüm planına yönelik sözleşmenin İtalya’daki sendikalarla imzaladı. Arçelik bu gelişmeyle Avrupa pazarında maliyetlerini kontrol altına alırken rekabet koşullarını güçlendirebilecek. 3 Aksa Enerji, 40,5 MWe kurulu güce sahip olacak Gaziantep depolamalı GES projesinin ÇED olumlu raporunu aldı. Depolamalı enerji santralleri, elektrik üretiminde sürekliliği sağlanması ve şebeke dengesi açısından önemli bir rolü yerine getiriyor. 4 Ayes Çelik Hasır, Aliağa’da fabrika yatırımına gidiyor. Yatırımla ilgili etüt çalışmalarına başladı. Yatırım uzun vadede şirketin gelirini büyütecek. Gelecek hafta ne beklenmeli? Yatırımcının önümüzdeki hafta izlemesi gereken üç ana başlık var: Merkez Bankası’nın faiz adımının piyasalarda kalıcı etkisi, döviz ve CDS’teki eğilimler ve yabancı kurum raporlarının değerlendirmeleri. Avrupa’daki faiz indirim süreci, küresel para akımlarını etkileyebilecek ölçekte. Bu nedenle yatırımcının önceliği, fırsat kovalamaktan çok, dengede kalmak ve seçici olmaktan geçiyor. Avrupa Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 2.25’e çekti. Bu adım, bölgedeki yavaşlayan büyüme ve düşen enflasyonla uyumlu. ABD’de ise faiz indirimi konusunda netlik sağlanamıyor. Trump’ın Fed Başkanı Powell’a yönelik görevden alma çağrısı, kurumun bağımsızlığını yeniden tartışmaya açtı.

BIST 30 Endeksi’nde haftanın en güçlü performansları Tofaş, Aselsan ve Sasa’dan geldi. Tofaş yüzde 10’un üzerinde değer kazanarak dikkat çekti. Onu yüzde 8.98 ile Aselsan, yüzde 6.02 ile Sasa takip etti. Migros, Petkim, Türk Hava Yolları ve Turkcell gibi büyük hisselerde de pozitif kapanışlar görüldü. Haftanın kaybedenleri ise sınırlı kaldı. Bu tablo, seçici davranan yatırımcıların ödüllendirildiğini gösteriyor.