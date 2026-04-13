Elektriklilerin yıldızı parladı

Gerek ABD-İran savaşından kaynaklı petrol fiyatlarındaki artışlar gerekse de Almanya gibi bazı ülkelerde desteklerin artması, elektrikli araçlara yaradı. Birçok ülkede talep artarken, Türkiye’de de “doğal artış” sürüyor...Son dönemde ABD-İran savaşı sonrası Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının de etkisiyle artan petrol fiyatlarının yanı sıra Almanya gibi bazı ülkelerde “destek musluğunun” yeniden açılması, elektrikli ve hibrit araçların yıldızını yeniden parlatıyor görünüyor. ABD’den Avrupa’ya, Asya’ya kadar birçok ülkede elektriklilere talep hızla artarken, özellikle Mart ayında Çinli markaların ihracatlarında da belirgin yükselişler olduğu belirtiliyor.ABD de dahil olmak üzere, dünyanın pek çok ülkesinde artan yakıt maliyetleri, tüketicileri farklı tasarruflara yönlendirirken, elektrikli ve hibrit araçların satışlarında ibrenin yukarı yönlü hareket etmeye başladığı dikkat çekiyor. Bu yılın başında, ABD’de Başkan Donald Trump’ın destekleri kaldırmasının ardından başlayan elektrikli araç pazarındaki durgunluğun, 2026’nın ilk çeyreğinde toparlanması dikkat çekti. ABD’de 2. el elektrikli araç satışlarının ilk üç aylık dönemde yüzde 17 arttığı belirtilirken, özellikle Japon markalarının hibrit modellerine ilginin “adeta patladığı” ifade ediliyor. Uzmanlar, benzin fiyatlarının galon (yaklaşık 3.8 lt) başına 4 doların üzerine çıkmasının tüketici tercihlerini değiştirdiğine işaret ediyor.Elektrikli araç satışları, Avrupa’da da yükselişe geçerken, yeni teşviklerin yürürlüğe girmesi ve yeni modellerin pazara sunulmasıyla Almanya’da adeta “patladı” diyebiliriz. Mart ayında satılan yeni araçların yüzde 24’ünü, yani 70 bin 663 adedini tamamen elektrikli modeller oluşturdu. Geçen yılın aynı döneminde tam elektrikli araç satışı 42.521 adet olmuştu. Hibritler de mart ayında (plug-in hibritler dahil) yüzde 16,2 artarak 117 bin 845 adede ulaştı.İngiltere’de elektrikli araç satışları Mart’ta 86 bin 120 ile tarihi zirveye ulaşırken, elektrikli araç kiralama taleplerinde savaş sonrası yüzde 36’lık artış kaydedildiği belirtiliyor. Fransa’da elektrikli araçların satış içindeki payı kısa sürede neredeyse iki katına çıkarken, Güney Kore’de de benzer bir tablo olduğu kaydediliyor. Pakistan’da ise elektrikli 3 tekerlekli araçlara yoğun talebin, stokları tükettiği haber veriliyor.Savaş kaynaklı küresel enerji şokunun elektrikli araçlara ilgiyi canlandırmasıyla, Çin’in elektrikli ve hibrit araç ihracatının Mart ayında iki kattan fazla artarak rekor seviyeye ulaştığı bildirildi.Çin Binek Otomobil Birliği’nin 9 Nisan’da yayınladığı verilere göre, yurtdışı sevkiyatları bir önceki yıla göre yüzde 140 artarak 349 bin adede ulaştı. BYD, bu toplamın yaklaşık üçte birini oluştururken, Geely ve Chery onu izledi.Türkiye’de ise elektrikli araç satışları, savaştan bağımsız olarak, vergi avantajı ve Togg’daki kampanyanın etkisiyle düzenli oyarak artmaya devam ederken, önümüzdeki aylarda krizin sürmesi halinde daha da artabileceğine dikkat çekiliyor.Suzuki, Türkiye’deki ürün gamına, S-Cross ve Vitara’nın yeni “Black Edition” versiyonlarını kattı. Araçlarda sunroof, koltuk ısıtma ve diğer Black Edition detayları dikkat çekerken, hem 4x2 hem de 4x4 AllGrip versiyonları bulunuyor. Dışta 17 inç siyah alaşım jantlar, siyah tavan rayları, siyah kapı kolları ve yan aynalar, iç mekândaysa siyah detayların hâkim olduğu özel döşemeler ve orta konsol tasarımı, koltuklar, direksiyon, kapı panelleri ve vites çevresindeki turuncu dikiş detayları, “Black Edition” farkını yansıtıyor. Black Edition versiyonları, ayrıca teknolojik donanımlar açısından da hayli zengin. 48V hibrit sistemli her iki modelde de, 1.4 lt, 109 PS güç ve 235 Nm tork üretebilen bir motor bulunuyor.Anadolu Isuzu, pick-up modeli D-Max’in yenilenen versiyonunu satışa sundu. Yeni D-Max’in özellikle ön tasarımında güncellemeler dikkat çekerken, renk seçenekleri de artırılmış. Yeni D-Max’te elektronik direksiyon sistemi (EPS) ile, özellikle şehir içi kullanımlarda daha rahat ve akıcı bir sürüş sağlandı. Araç, Çevre Görüş Kamerası, Sürücü İzleme Sistemi, Şeritten Ayrılmayı Önleyici Sistem (LDP), Şerit Takip Asistanı (LKAS) ve Acil Şerit Koruma (ELK) gibi gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatıldı.Motor hacmiyse 1898 cc’den 2164 cc’ye yükseldi, maksimum güç 163 PS olarak kaldı. Maksimum tork ise 360 Nm’den 400 Nm’ye çıkarıldı. Otomatik şanzıman 6 ileri yerine 8 ileri olarak güncellendi.Michelin, yaz lastikleri “Primacy 5 Energy” ve “Pilot Sport 5 Energy” modellerini tanıttı. Her iki lastik de, aracın yakıt tipi ne olursa olsun performans, uzun ömür ve enerji verimliliğini bir araya getirmeyi hedefliyor.Primacy 5 Energy, önceki nesline kıyasla fren mesafesini hem yeniyken hem de lastik 2 mm’ye kadar aşındığında yüzde 8 oranında azaltıyor. Elektrikli araçlar dahil Avrupa’da kendi kategorisinde en iyi kilometre performansını sunan bu lastik, yakıt tüketiminde yüzde 6’ya kadar tasarruf da sağlıyor.Pilot Sport 5 Energy ise, Michelin’in motor sporlarındaki uzmanlığıyla geliştirilen Dynamic Response teknolojisiyle, hem kuru hem ıslak zeminde hassas yol tutuşu ve üst seviyede kontrol sağlıyor. MaxTouch teknolojisi sayesinde de, spor otomobillerde, lastikte hızlı aşınma sorununu başarıyla yönetiyor.Borusan Otomotiv, MINI’nin “Türkiye pazarına özel” olarak geliştirilen yeni “Countryman Dark Edition” ve “Trail Edition” versiyonlarını satışa sundu.Sınırlı sayıda getirilen “Dark Edition” ve “Trail Edition” versiyonları, mild hibrit teknolojisine sahip. Ana güç ünitesi, 3 silindirli 1.5 lt 170 beygir güç ve 280 Nm tork üreten benzinli motor. 7 ileri Steptronic çift kavramalı şanzımanla desteklenmiş. Dark Edition’da, adına yakışır şekilde koyu tonların hâkim olduğu tasarım yaklaşımı sergilenmiş. Parlak siyah ızgara çerçevesi, tavan rayları ve jantlar, parlak siyah MINI logosu ve model tanıtım yazısı mevcut. Countryman Trail Edition’da ise, “Classic” donanım paketiyle birlikte Heritage kaput, tampon ve gövde şeritleri, parlak siyah yüzeyler, 18 inç siyah jantlar ve Vibrant Silver MINI logosu güçlü bulunmakta.Her iki versiyonda da, ön konsol ve kapı döşemelerindeki siyah/mavi örme kumaşlar, siyah suni deri koltuklarla birleşerek farklı bir iç mekân oluşturulmuş.