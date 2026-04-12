Borsada rekor koşusu

Haftanın tek kaybettireni!

Hangi hisseler öne çıktı?

Borsa İstanbul’un zirve yürüyüşünde teknoloji şirketleri kadar, çarpanları cazip seviyelerde kalan sanayi büyükleri de başroldeydi. Özellikle Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) rasyosu 0.49 seviyelerine kadar gerileyen Kardemir (D), haftalık yüzde 13.17’lik getirisiyle dikkatleri üzerine çekti. Şirket özvarlıklarına göre iskontolu işlem gören bu ucuz büyüklerin hareketi, endeksin genele yayılan bir toparlanma içinde olduğunun en somut kanıtı olarak değerlendirilmeli.



Haftayı domine edenler BIST 30 Endeksi’nin amiral gemilerinde bu hafta holding ve bankacılık rüzgârı esti. Sabancı Holding, PD/DD oranındaki 0.59’luk iskontonun da desteğiyle haftayı yüzde 14.61 gibi güçlü bir primle tamamladı. Sabancı’ya, finans tarafında yüzde 14’lük yükselişiyle Akbank eşlik etti. Bu iki şirketin performansı, büyük ölçekli fonların ve yabancı yatırımcının piyasaya yönelik risk iştahının yeniden canlandığını gösteren gösterge niteliğinde. El ele zirve yürüyüşü Sektörel bazda bakıldığında, piyasayı sırtlayan iki ana lokomotif ulaştırma ve bankacılık oldu. BIST Banka Endeksi yüzde 11.64 yükselirken, BIST Ulaştırma yüzde 8.18 prim yaparak endeksin hareketini destekleyen sektörler oldu. Havacılık tarafındaki talep canlılığı ile bankacılık sektöründeki güçlü kâr beklentileri, iki sektörün birlikte BIST 100’ü yukarı taşımasını sağladı. Özellikle bankacılık endeksindeki çift haneli büyüme, haftalık ivmenin en sağlam sütunlarından biri oldu.

Piyasanın hemen her köşesinde adeta bir sevinç havası hâkimken, bir sektör var ki bu coşkuya ortak olamadı. BIST Tekstil ve Deri Endeksi, haftayı yüzde 0.54 düşüşle tamamlayarak coşkulu haftanın tek negatif ayrışanı oldu. Küresel talepteki daralma ve girdi maliyetlerindeki baskıyla boğuşan tekstil sektörü, borsanın genelindeki yüzde 8’lik ortalama yükselişe rağmen yatırımcısını üzen tek adresti.