Borsada rekor koşusu

İran ile ABD ateşkesi borsada yönü hızla yukarı çevirdi. Bu hafta yüzde 8.79 artış kaydeden endeks “en kötüsü geride kaldı” mesajıyla 14.500’lerdeki tarihi rekoru aşmayı deneyebilir.
Dünyanın gündeminde ilk sırayı işgal eden ABD ve İsrail ile İran arasındaki füze savaşında yumuşama sinyalleri piyasalara hemen yansıdı. Hürmüz Boğazı’ndaki enerji krizi ve altın fiyatlarındaki tarihi zirvelerin yarattığı belirsizlik halen varlığını sürdürse de, borsa olumlu sinyaller almış görünüyor. Endeks yönünü yukarı çevirirken, özellikle teknoloji sektörü güçlü bir performans sergiledi. Bu hafta, BIST 100 Endeksi yüzde 8.79’luk yükselişiyle geleneksel araçlara fark attı. Yatırımcının “en kötüsü geride mi kaldı?” sorusuna en net cevabı veren piyasalarda, özellikle Aselsan’ın sürüklediği savunma ve teknoloji koridoru, gümüşün yüzde 4.37’lik atağını ve altının yüzde 1.60’lık ılımlı seyrini geride bırakarak haftayı önde kapattı. Piyasadaki rakamlar, borsanın sadece bir yatırım alanı olmadığını, aynı zamanda gerek yurt içi gerekse yurt dışına dair bir barometre vasfı taşıdığını gösteriyor.
Dolar yerinde saydı
Küresel enerji koridorlarındaki tıkanıklık ve faiz beklentilerindeki değişimle yön arayan piyasalarda, bu hafta emtia cephesinde roller değişti. Dolar haftalık yüzde 0.16’lık artışla yerinde sayarken, yatırımcının parlayan yıldızı gümüş oldu. Gümüş, haftalık yüzde 4.37’lik performansıyla güvenli liman arayışındaki sermayenin yeni adresi niteliğine bürünürken, altının ılımlı yükselişini gölgede bıraktı. Dövizdeki durağanlık, yatırımcıyı reel getiri sunan alternatif alanlara itmeye devam ediyor.
Borsa mevduata ‘12 kat’ fark attı!
Garanti getirisiyle her dönem alıcısı olan faizin getirisi borsanın atağı karşısında hayli mütevazı kaldı. Haftalık bazda yüzde 8.79 yükselen BIST 100, sadece yüzde 0.73 getiri sağlayan 1 haftalık mevduata yaklaşık 12 kat fark attı. Mevduat ve kira sertifikalarının enflasyon karşısında pasif kaldığı bu süreçte, hisse senedi piyasası reel getiri arayanlar için riski üstlenmek kaydı ile alternatifsiz olduğunu söylüyor.
Haftanın tek kaybettireni!
Piyasanın hemen her köşesinde adeta bir sevinç havası hâkimken, bir sektör var ki bu coşkuya ortak olamadı. BIST Tekstil ve Deri Endeksi, haftayı yüzde 0.54 düşüşle tamamlayarak coşkulu haftanın tek negatif ayrışanı oldu. Küresel talepteki daralma ve girdi maliyetlerindeki baskıyla boğuşan tekstil sektörü, borsanın genelindeki yüzde 8’lik ortalama yükselişe rağmen yatırımcısını üzen tek adresti.
Hangi hisseler öne çıktı?
Borsa İstanbul’un zirve yürüyüşünde teknoloji şirketleri kadar, çarpanları cazip seviyelerde kalan sanayi büyükleri de başroldeydi. Özellikle Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) rasyosu 0.49 seviyelerine kadar gerileyen Kardemir (D), haftalık yüzde 13.17’lik getirisiyle dikkatleri üzerine çekti. Şirket özvarlıklarına göre iskontolu işlem gören bu ucuz büyüklerin hareketi, endeksin genele yayılan bir toparlanma içinde olduğunun en somut kanıtı olarak değerlendirilmeli.
Haftayı domine edenler
BIST 30 Endeksi’nin amiral gemilerinde bu hafta holding ve bankacılık rüzgârı esti. Sabancı Holding, PD/DD oranındaki 0.59’luk iskontonun da desteğiyle haftayı yüzde 14.61 gibi güçlü bir primle tamamladı. Sabancı’ya, finans tarafında yüzde 14’lük yükselişiyle Akbank eşlik etti. Bu iki şirketin performansı, büyük ölçekli fonların ve yabancı yatırımcının piyasaya yönelik risk iştahının yeniden canlandığını gösteren gösterge niteliğinde.
El ele zirve yürüyüşü
Sektörel bazda bakıldığında, piyasayı sırtlayan iki ana lokomotif ulaştırma ve bankacılık oldu. BIST Banka Endeksi yüzde 11.64 yükselirken, BIST Ulaştırma yüzde 8.18 prim yaparak endeksin hareketini destekleyen sektörler oldu. Havacılık tarafındaki talep canlılığı ile bankacılık sektöründeki güçlü kâr beklentileri, iki sektörün birlikte BIST 100’ü yukarı taşımasını sağladı. Özellikle bankacılık endeksindeki çift haneli büyüme, haftalık ivmenin en sağlam sütunlarından biri oldu.