Bordrolarda yeni yılda neler değişti?

Yeni yıla girdiğimiz şu günlerde, çalışanlar ve işverenler için önemli konulardan biri de gelir vergisi ve bordro parametrelerindeki değişiklikler. 30 Aralık 2024 tarihli ve 32768 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 329 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği, 2025 yılı gelir vergisi oranlarını ve çeşitli istisnaları netleştirdi. Gelin, bu değişikliklere birlikte bakalım.



2025 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ



329 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2025 takvim yılında elde edilen gelirler için uygulanacak gelir vergisi tarifesi yeniden düzenlendi. Bilindiği üzere, gelir vergisi tarifesinde gelir dilimlerine bağlı olarak artan oranlı bir vergilendirme söz konusu. 2025 yılı için geçerli olan tarife ise şu şekilde:



- 158.000 TL’ye kadar olan gelirler için: %15



- 158.000 TL - 330.000 TL arası: İlk 158.000 TL için 23.700 TL, fazlası için %20



- 330.000 TL - 1.200.000 TL arası: İlk 330.000 TL için 58.100 TL, fazlası için %27



- 1.200.000 TL - 4.300.000 TL arası: İlk 1.200.000 TL için 293.000 TL, fazlası için %35



- 4.300.000 TL’den fazla gelirler için: İlk 4.300.000 TL için 1.378.000 TL, fazlası için %40.



Söz konusu oranlar, çalışanların gelirlerine göre farklı vergi yükleri doğuracak. Artan oranlı gelir vergisi tarifesi ile vergi adaletinin sağlanması amaçlanıyor. Geçtiğimiz yıllarda asgari ücrete kadar olan gelirlerin vergi dışında kalması çalışanlar açısından son derece önemli bir uygulamaydı. Bununla birlikte gerek işçi gerekse işveren sendikaları konfederasyonlarının ortak taleplerinden biri de vergi dilimlerinin daha yukarıdan düzenlenmesi ve böylece daha düşük gelir gruplarının eline daha fazla para kalması.



YEMEK VE YOL PARASI İSTİSNALARI



Çalışanların günlük ihtiyaçlarına yönelik yemek ve yol parası ödemeleri için belirlenen istisna tutarları da yeni yılla birlikte güncellendi.



- YEMEK BEDELİ İSTİSNASI: İşyerinde yemek verilmeyen durumlarda, 2025 takvim yılında bir günlük yemek bedeli için 240 TL istisna uygulanacak.



- YOL PARASI İSTİSNASI: İşverenlerce çalışanların işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin günlük yol parası istisnası ise 2025 takvim yılı için 126 TL olarak belirlendi.



ENGELLİLİK İNDİRİMLERİ



Tebliği ile engelli çalışanlara yönelik özel düzenlemeler de açıklandı. 2025 yılı için geçerli olan vergi matrahından düşülmek üzere uygulanan engellilik indirim tutarları şu şekilde:



- Birinci derece engelliler için: 9.900 TL



- İkinci derece engelliler için: 5.700 TL



- Üçüncü derece engelliler için: 2.400 TL



KIDEM TAZMİNATI TAVANI



Belirli koşullarla hak kazanılan kıdem tazminatı, çalışanlar için işsiz kalınan dönemde veya emeklilikte son derece önemli parasal bir hak. 2024 yılı Temmuz ayından itibaren geçerli olan tutar, 41.828,42 TL’ydi. Hafta başında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi ile 01.01.2025 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının tavan tutarı da belli oldu. Buna göre, kıdem tazminatı tutarı, 46.655,43 lira.



YABANCI ÇALIŞANLAR



Yeni yılla birlikte değişen bir diğer parametre de yabancı uyruklu çalışanlar için çalışma izni harç bedelleri. Buna göre, süreli çalışma izin belgesinde 1 yıla kadar (1 yıl dahil) ödenmesi gereken harç tutarı, 10.572,60 lira. Bir yılı aşan süreler için tam yıl harcı ödenmesi gerekiyor.



Süresiz çalışma izin belgesi harç tutarı ise 105.760,60 lira olarak belirlendi. Bağımsız çalışmak isteyen yabancı uyruklu kişilerin yine 105.760,60 lira ödemesi gerekiyor.



Yabancı uyrukluların 2025 yılı çalışma izin kartlarına ilişkin değerli kâğıt bedeli tutarı ise 810 lira olarak belirlendi.



Öte yandan, 2025 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu bildirgelerine ilişkin ödenmesi gereken damga vergisi tutarı 329,30 lira. Bununla birlikte, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile Muhtasar Beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler için ödenmesi gereken tutar 526,00 lira.