Borsa halka arzla zirveye tutunuyor

Borsada yatırımcı sayısı yeni zirvesini görerek 6 milyon 24 bin 344’e ulaştı. Kuzu Grup halka arzına 2 milyon 85 bin bireysel yatırımcı katıldı. Sırada Ebebek halka arzı var. Halka arzlara ve borsaya yüksek ilgi sürüyor

Yeni halka arzlardan olan Ebebek 46,50 TL’den borsaya geliyor. Talep toplama tarihi ise 29 Ağustos - 1 Eylül arasında. Şirket bireysel yatırımcıya 19 milyon 200 bin adet pay tahsis etti. Yaklaşık 2,5 milyon yatırımcının halka arza katılması halinde 7- 8 lot pay dağıtımı olacak. Bu da 325,50 ila 372 TL arasında bir fiyata denk geliyor. Şirket halka arz gelirinin yüzde 55’ini mağazalaşma ve online kanal yatırımlarında kullanacak. Yüzde 35’i işletme sermayesi ve yüzde 10’u da GES Yatırımları için değerlendirecek.

Halka arzların ilgi görmeye devam etmesi yatırımcı sayısındaki hızlı artışın sürmesini destekleyen önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Şirketlerin ucuz kaynak sağladığı sermaye piyasaları, içinde bulunduğumuz konjonktürde halka arzda bulunan firmalar açısından önemli imkanlar sunuyor.

Sektörel karlılık

Şirketlerin ilk yarı bilançoları tamamlandı. Açıklanan bilançolara göre borsada işlem gören 474 şirketin toplam kârı 2023/06 döneminde 461 milyar TL oldu. Bir önceki yılın aynı döneminde şirketlerin kârı 339 milyar TL idi. Borsa şirketlerinin toplam kârı yüzde 35 arttı.

Borsa 30 şirketlerinde ise geçen yılın aynı dönemine göre kâr artışı yüzde 33,48 oranında gerçekleşti. Borsa şirketlerinin toplam kârlılığı enflasyonun altında kalsa da sektörel bazda güçlenme gözlendi. Bunların başında inşaat, sigorta ve aracı kurumlar geliyor.

İnşaat ve sigorta





Sigorta sektöründe kârlılık güçlü bir performans gösterdi. 2022 yılının ilk yarısında sektör genelinde 6 şirketin toplam kârı 1 milyar TL seviyesindeydi. Öte yandan 2023 yılının aynı döneminde bu tutar yüzde 712 artışla 8,7 milyar TL’ye yükseldi.





Portföylerde hisse değişimi Borsada kâr satışlarına rağmen yükseliş sürüyor. BIST 100 Endeksi haftayı yüzde 2,71 oranındaki yükselişle 7,716 puandan tamamladı. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 60 seviyelerini işaret ediyor. BIST 100 Endeksi yılbaşından bu yana yüzde 40 yükseldi. Yabancı yatırımcıların payı ise yüzde 31,47 seviyelerinde. Yabancı payındaki artışın sürmesi endeksin çıkışını güçlendirmeye imkân verecektir. Kurumlar hızlı yükselen primli hisselerde model portföylerinde değişikliğe gidiyor. İntegral Yatırım son üç ayda yüzde 133 değer kazanan Doğuş Otomotiv’i model portföyünden çıkararak son üç ayda yüzde 66,39 değer kazanan Coca Cola’yı dahil etti. Ak Yatırım model portföyüne Turkcell’i ekledi. Garanti Bankası’nı çıkardı.



Bu hafta izlenecek gelişmeler 28 Ağustos ile 1 Eylül tarihleri arasında ekonomik takvim oldukça yoğun bir dönemi işaret ediyor. Bu hafta takip edilecek önemli veriler arasında 2. çeyrek büyüme rakamları var. Öte yandan ticaret dengesi, imalat PMI ve ekonomik güven endeksi açıklanacak veriler arasında yer alıyor. Ancak 30 Ağustos’ta Zafer Bayramı tatili nedeniyle piyasalar kapalı olacak. Küresel ekonomik takvimdeki odak noktaları arasında, Euro Bölgesi’nde TÜFE ve imalat PMI verileri ön planda yer alıyor. Aynı zamanda ABD’de ADP istihdam, tarım dışı istihdam, işsizlik verileri, İmalat PMI, ISM İmalat ve açık iş sayısı verileri açıklanacak. Çin’de ise imalat PMI rakamları izlenecek. Bu veriler, küresel ekonominin genel durumunu ve büyüme eğilimlerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak. BIST İnşaat sektörüne dahil olan 12 şirket, 2022 yılının ilk yarısında 4,4 milyar TL zarar etmişken, 2023 yılının aynı döneminde 7,9 milyar TL kâr elde etti.Sigorta sektöründe kârlılık güçlü bir performans gösterdi. 2022 yılının ilk yarısında sektör genelinde 6 şirketin toplam kârı 1 milyar TL seviyesindeydi. Öte yandan 2023 yılının aynı döneminde bu tutar yüzde 712 artışla 8,7 milyar TL’ye yükseldi.

Borsaya yeni gelen hemen tüm yatırımcılardan bir “halka arz portföyü” duyuyoruz. Ekranlarda oluşan yeşil değer artışları her geçen gün ilginin bu alana daha fazla kaymasına neden oluyor. “Ne alırsam çıkıyor” yaklaşımı ile hisse senetlerine paralarını yatıranlar kısa sürece yaşanan yükselişler için tavan hesabı yapıyor.