Borsa hızlı koştu gözler 10.000’de

Yılın ilk dört ayının sonuna geldik. Hisse senetleri içinde yılbaşından bu yana getirileri yüzde 70’lere çıkan şirketler var. Borsa kritik sınırda. Endekste 10 bin sınırı güçlü aşılırsa, bu seviyenin üstünde kalıcı hareket olabilir.
Borsada endeks 10 bin sınırına dayandı. Endeks haftayı 9.915’ten tamamlarken haftalık bazda % 2,29; aylık bazda % 12,58 ve yılbaşından bu yana % 30 yükseldi. Borsadaki bu çıkış altın, dolar ve euro getirilerini geride bıraktı. Peki borsada 10 bin üstü kalıcı bir hareket olur mu? Gözlemim ve beklentim endeksin 10 binin üzerine çıkacağı ve kalacağı yönünde. Bilançolarda enflasyon düzeltmesi oldu. Ancak hisse fiyatları hala değerleme oranlarının altında. Özellikle güçlü endeks hisselerinde bunu gözlemek mümkün. Bu nedenle önümüzdeki dönemde sıkı para politikasının devam etmesi ve yatırımcı güveninin oluşması halinde endeksin 10 binin üzerinde kalıcı bir hareket gerçekleştirdiğini görebiliriz.
Öte yandan haftalıkta % 4,35 değer kaybı yaşayan altının yılbaşından bu yana getirisi % 23 oldu. Aynı dönemde dolardaki yükseliş sadece % 10,47 seviyesinde kaldı. Euroda ise yılbaşından bu yana artış sadece % 6 olarak gerçekleşti. Gelişmelere baktığımızda gerek yurt içi gerekse yurtdışı gelişmelerin temkinli bir harekete işaret ettiğini görüyoruz. Merkez bankaları veri odaklı hareket ediyor. Faiz kararı konusunda FED’in aceleci olmayacağı gözleniyor.
Borsada halka arzlar yeniden gündemde. SPK, Koton Mağazacılık (30.50 TL) ile Lila Kağıt’ın (37.39 TL) halka arzını onayladı. Her yeni halka arz aynı zamanda yeni yatırımcıların da borsa ile tanışmasına yol açıyor. Son bir hafta en fazla kazandıran sektör ise BIST Aracı Kurum Endeksi oldu. Sektör Endeksi % 7,45 yükseldi. Turizm Endeksi % 6,99 yükselirken inşaat % 6,35 değer artışı gerçekleştirdi. BIST Ulaştırma Sektör Endeksindeki yükseliş % 5,55 oldu.
BIST30 şirketlerine dikkat
Borsa İstanbul’da BIST 30 Endeksi’ne dahil olan ve sermayesi kârının 15 katından fazla olan 10 şirket, yatırımcılara yüksek getiri imkânı sundu. Bu şirketlerin yıllık ortalama getirisi % 157’ye ulaşırken, listede havacılık, petrol, holding, ulaştırma, otomotiv ve metal gibi sektörlerin öncü şirketleri yer aldı. Kâr/Sermaye oranı 15’in üzerinde olan şirketlerde ortalama sermaye kârlılığı % 39 oldu. Listede Kâr/Sermaye oranı yüzde 100’ün üzerinde olan üç şirket bulunuyor. Bu şirketler; Pegasus, Ford Otosan ve Türk Hava Yolları.
Merkez Bankası rahatlayacak mı?
¦ TCMB’nin faizi pas geçmesi piyasayı izleme moduna geçtiğini gösteriyor. TCMB mart ayında artırdığı faizin gecikmeli etkilerini takip edecek. İlave bir sıkılaştırmaya ihtiyaç görürse yeni bir adım atabilir. Borsa cephesinde faizin artmaması olumlu. Yılın ikinci yarısında enflasyonun gerilemeye başlamasıyla birlikte Merkez Bankası’nın eli rahatlayacak.
Agresif ve atak fonlar öne çıktı
¦ Yatırım tercihi yaparken hem hisse senedi hem de fonlarda agresif ve atak fonları tercihleriniz arasında bulundurabilirsiniz. Bu fonlar piyasalardaki güncel gelişmelere göre portföylerini sürekli gözden geçirirler. Son trendlerin yansımalarını görebileceğiniz bu fonlar yılbaşından bu yana enflasyonun üzerinde kazandırdı.
Fitch sonrası yeni bekleyiş
¦ Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, politika tutarlılığındaki iyileşmenin sürdürülmesinin, Türkiye’nin kredi notu açısından olumlu olacağını değerlendirdi. Sıkı para politikası adımları devam ettikçe diğer kredi kuruluşlarından da benzer gelişmeler duyabiliriz.