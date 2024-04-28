Borsa hızlı koştu gözler 10.000’de

BIST30 şirketlerine dikkat

Merkez Bankası rahatlayacak mı?

¦ TCMB’nin faizi pas geçmesi piyasayı izleme moduna geçtiğini gösteriyor. TCMB mart ayında artırdığı faizin gecikmeli etkilerini takip edecek. İlave bir sıkılaştırmaya ihtiyaç görürse yeni bir adım atabilir. Borsa cephesinde faizin artmaması olumlu. Yılın ikinci yarısında enflasyonun gerilemeye başlamasıyla birlikte Merkez Bankası’nın eli rahatlayacak.

Agresif ve atak fonlar öne çıktı

¦ Yatırım tercihi yaparken hem hisse senedi hem de fonlarda agresif ve atak fonları tercihleriniz arasında bulundurabilirsiniz. Bu fonlar piyasalardaki güncel gelişmelere göre portföylerini sürekli gözden geçirirler. Son trendlerin yansımalarını görebileceğiniz bu fonlar yılbaşından bu yana enflasyonun üzerinde kazandırdı.

Borsa İstanbul’da BIST 30 Endeksi’ne dahil olan ve sermayesi kârının 15 katından fazla olan 10 şirket, yatırımcılara yüksek getiri imkânı sundu. Bu şirketlerin yıllık ortalama getirisi % 157’ye ulaşırken, listede havacılık, petrol, holding, ulaştırma, otomotiv ve metal gibi sektörlerin öncü şirketleri yer aldı. Kâr/Sermaye oranı 15’in üzerinde olan şirketlerde ortalama sermaye kârlılığı % 39 oldu. Listede Kâr/Sermaye oranı yüzde 100’ün üzerinde olan üç şirket bulunuyor. Bu şirketler; Pegasus, Ford Otosan ve Türk Hava Yolları.