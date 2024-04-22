‘Yeni modellerimizle çok konuşulacağız’

Son dönemde birbiri ardına yenilikleriyle dikkat çeken Skoda, buna, ikinci nesil Kodiaq’la devam edecek. Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, “Yeni modellerimizle Skoda’dan sıkça söz ettireceğiz” dedi.Birbiri ardına tanıttığı ya da duyurduğu, makyajlı ve tamamen yeni modelleriyle dikkat çeken Skoda, buna, tamamen yeniden yaratılan ikinci nesil Kodiaq ile devam ediyor. Türkiye’de Ağustos ayında satışa sunulması beklenen yeni Kodiaq, teknolojik yenilikleriyle konuşturacak.Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, ilk kez 2017’de satışa sundukları ve bugüne kadar ülkemizde 15 bin adet satılan Kodiaq’ın 2. neslini Ağustos’ta satışa sunacaklarını, barındırdığı yeni nesil dijital teknolojiler ve verimliliği artırılan motorlarıyla yılın son 5 ayında 2 bin adetten fazla satış öngördüklerini kaydetti. Başar, “Bu yıl gençleşen, daha fazla teknoloji ve çeşitlilik sunan ürün gamımızla iddiamızı artırmış olacağız. Özellikle 2024’ün bundan sonraki sürecinde, sürekli yeni modellerimizle Skoda isminden sıkça söz ettireceğiz” ifadelerini kullandı.Bu yılki ürün ataklarına martta yenilenen Scala ve Kamiq’le başladıklarını, haziranda da yeni nesil Superb’i satışa sunacaklarını hatırlatan Zafer Başar, “Temmuz ayında en çok tercih edilen modellerimizden Octavia’yı sunmaya başlayacağız. Kodiaq ve sözünü ettiğimiz modellerin getireceği katkılarla birlikte bu yıl 45 bin ve üzeri adetlerde bir satış performansı ortaya koymayı hedefliyoruz” diye konuştu.Skoda’nın D-sınıfındaki SUV modeli Kodiaq, yeni nesliyle daha güçlü bir görünüm, yenilikçi özellikler ve daha geniş yaşam alanı sunuyor. Köşeli çamurluklar, ‘TOP LED Matrix’ farlar, ön panjurda bulunan yatay şerit halindeki ışıklandırma yeni Kodiaq’ın öne çıkan farklılıklarından. Arkada ise yine C şekilli büyüyen stop lambaları ve ışıklandırma grubu bulunmakta. Uzunluğun 61 mm ve aks aralığının 3 mm artırılmasıyla içeride daha fazla yaşam alanı sunan yeni nesil Kodiaq, önceki nesle göre 75 litre artan bagaj hacmiyle de segment lideri olmaya oynuyor.Tamamen yenilenen kabinde 13 inçlik bilgi-eğlence sistemi bulunurken, merkezi dokunmatik ekranın altında yeni “Akıllı Düğme”ler yer alıyor. Bu üç düğme birden fazla işleve kumanda edebilirken, ortada konumlu olan, müzik sesi, araç sürüş modları, klima gibi 5 farklı kontrole olanak veriyor. Ön Cama Yansıyan Göstergelere sahip olacak Kodiaq, aynı zamanda 10 inç Sanal Kokpit’le alınabilecek. Vites kolu direksiyon kolonuna taşınarak yaşam alanı daha fazla pratiklik sunuyor. Şemsiye, buz kazıyıcı, çöp sepeti, bagajda eşya tutucu gibi pratik özellikler de cabası.Yeni Kodiaq, mild hibrit (hafif hibrit) teknolojili 1.5 lt TSI 150 PS (silindir kapama teknolojili) ve 2.0 lt TDI 193 PS dizel motor seçenekleriyle gelecek.Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 3 artışla 377 bin 70 adet oldu. Yılın ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatıysa adet bazında yüzde 1 artarken, otomobil ihracatında yüzde 2’lik düşüş yaşandı. Bu dönemde, toplam ihracat 256 bin 511 adet, otomobil ihracatı ise 154 bin 319 adet oldu. İhracatta da geçen yıla paralel denilebilecek 256 bin 500 adedin gerçekleştiğini belirten OSD Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, “İhracatın asıl sevindiren tarafı parasal değerimiz büyüyor. Daha değerli araçlar ihraç ediyoruz. Burada da yüzde 5’lik ABD doları cinsinden bir büyüme görüyorsunuz. 9.2 milyar dolar toplam ihracata imza attık” dedi. Renault, Ford-Volkswagen, Toyota ve Tofaş’ın yeni yatırımlarının devreye girmesinin yanı sıra Togg’un ihracata başlamasıyla hem adetsel hem de parasal açıdan gelişme yaşanacağını, üretimin artacağını hatırlatan Eroldu, buna karşılık iç pazarda yerli payının yüzde 33’e düştüğünü, özellikle Çin’den ithalatın artmasıyla birlikte otomotiv sektörünün artık açık verdiğini belirtti.Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin (OGD) bu yıl 9. kez düzenlediği “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için 28 aday arasından finale kalan 7 model belli oldu. OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, yarışmanın sektörde büyük heyecan yarattığını hatırlatarak, “Üyelerimiz, hepsi birbirinden değerli otomobiller arasında seçim yapmak için çok zorlanacak” dedi. OGD üyelerinin oylaması sonucu finalde yarışmaya hak kazanan otomobillerin listesi şöyle:- BMW 5 Serisi- Chery Tiggo 8 Pro- Hyundai Ioniq 6- Mercedes-Benz E Serisi- Renault Austral- Togg T10X- Toyota C-HR.Nissan’ın Avrupa’daki öncü crossover modeli Qashqai, önemli teknoloji yeniliklerin yanı sıra farklı bir dış görünüme ve daha prestijli bir iç ambiyansa kavuştu. Qashqai, yenilenen tasarımıyla dah a keskin ve modern bir yapıya kavuşurken, bir de “N-Design” versiyonu eklendi. Bu versiyon, farklı estetik dokunuşlar içeriyor. İç mekândaysa ‘dokunsal kalite’ye önem verilerek, üst donanım paketlerinde, gösterge paneli, kapı ekleri, kapı kol dayamaları, orta saklama konsolu kapağı ve hatta dizliklerde yeni bir Alcantara uygulanmış.