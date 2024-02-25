Borsa zirvede sakin altın tahtını koruyor

Altın risklerle yükseldi

Ons altında fiyat haftayı sınırlı pozitif tarafta kapattı. ABD’de haziran ayına doğru uzayan faiz indirim beklentisine rağmen altın yükseliş eğiliminde kaldı. ABD tarafında açıklanan birçok verinin yanı sıra Orta Doğu’da yaşanan jeopolitik risklerin artış göstermesi, güvenli liman talebini öne çıkardı ve altının onsu 2035 dolara çıktı. Ons bazında gümüş ise 22,95 dolar oldu.

Dolar, zayıf ama yukarı

Dolar haftalık bazda yüzde 0,64 çıkarken euro yüzde 1,25 oranında yükseldi. Doların 30 TL baremini aşmasıyla başlayan yukarı hareket günlük yüzde 0,5’in altındaki hareketlerle devam ediyor. Kurdaki zayıf ve cılız hareket adım adım sürüyor.

Merkez Bankası planlı ilerliyor

Analistler ne dedi?

Goldman Sachs, Merkez Bankası’nın son faiz kararına ilişkin değerlendirmesinde, gevşemenin yılın üçüncü çeyreğinden itibaren başlayabileceği öngörüsünü koruduğunu belirtti. Banka ekonomistleri 2024 yılında liradaki değer artışının süreceği ve rezervlerin de pozitife dönebileceğini ifade etti. Rezerv artışı piyasalara olumlu yönde yansır.

Yurt dışına bakış

Öte yandan şubat ayı öncü PMI verileri ile Fed ve ECB’nin toplantı tutanakları yayınlandı. Fed üyelerinin enflasyonda yüzde 2 hedefine gidildiğine dair daha fazla güven elde edene kadar faizi indirmeyi düşünmediklerini vurgulamaları piyasalarda olumsuz fiyatlandı. Piyasalardaki seyre baktığımızda hem yurt içinde hem de yurt dışında teknoloji rüzgârı esiyor. ABD endekslerinde, özellikle teknoloji şirketlerinin beklentilerin üzerinde açıklanan bilançolarının etkisiyle yüzde 1,5 civarında bir yükseliş görüldü. Avrupa endeksleri de ABD endeksleriyle paralel bir performans sergiledi.

Piyasalarda kritik bir hafta geride kaldı. Merkez Bankası yılın ikinci faiz toplantısında faiz oranını sabit tuttu. Faizi geçen ayki sözlü yönlendirmesine ve beklentilere paralel olarak yüzde 45’te bıraktı. Metinden öne çıkanlara baktığımızda para politikasındaki kararlı duruşun devam ettiği, dezenflasyonun ana unsurlarından olan Türk lirası reel değerlenme sürecine katkı vermeyi sürdüreceği ve enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacağı görüldü.