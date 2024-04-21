Paranın rotası acaba ne olur?

Borsanın 2024 görüntüsü

Sektörel bazda öne çıkanlar

BIST Spor Endeksi son bir haftada yüzde 17,30’luk dikkate değer artışla 5.696’ya ulaştı. Finans sektörü de geride kalmadı; BIST Banka Endeksi yüzde 3,98 artarak 13.251 seviyesine yükseldi. BIST Tekstil, Deri Endeksi yüzde 2,56’lık bir yükselişle 3.913’i gördü. Bu da sektördeki olumlu havayı yansıtıyor. Hafta içinde yaygın şekilde yükseliş kaydetmesi açısından finans sektör hisseleri dikkat çektiği görülüyor. Spor Endeksindeki hızlı çıkışta ise spekülatif beklentilerin etkisi gözleniyor.

Pozitif getirili 13 hisse

Bireysel yatırımcıların kısa dalgalanmalardan kazanç elde etme olasılıkları münferit bazda olsa da istikrarlı şekilde gerçekleşmesi hayli zordur. Bu nedenle bireysel yatırımcıların yöneliminin uzun vadedeki fırsatlara yönelik olması hem riski düşürür hem de kazanç olasılığını artırır. Yatırım fırsatları değerlendirilirken uzun vadeli beklentilere odaklanılmalı. Bu hafta Borsa İstanbul’da beş değerleme oranı 15’in altında olmasına rağmen haftayı pozitif bir ivmeyle kapatan şirketleri listeledik.Bu tablo, finansal verilerle hisse fiyatları arasındaki ince çizgiyi gösteriyor.

Listede yer alan 13 şirketin, beş değerleme oranı 15’in altında olmasına karşın, haftayı pozitif tamamladı. Koç Holding, Tüpraş, Sabancı Holding, Turkcell ve Anadolu Efes gibi büyük piyasa değerine sahip şirketler, dikkate değer performans sergiledi. Bu şirketlerin hisseleri, defter değeri ve FAVÖK gibi finansal göstergelere kıyasla nispeten düşük bir değerleme oranına sahip olmalarına rağmen yatırımcılar tarafından ilgi görüyor. Haftalık pozitif getiri ile tamamlayan bu hisselerin yıllık getirileri de olumlu.

Yılın ilk iki ayında BIST 100 Endeksi güçlü bir ivme sergilerken mart ayını dinlenerek geçirdi. Nisan ayına ise dinlenmiş olmanın verdiği enerji ile başladı. BIST 100 Endeksi ocak ve şubat aylarında pozitif getiriyle yatırımcıların yüzünü güldürdü. Ancak her yükselişin ardından yaşanan durgunluk dönemi gibi mart ayında yerel seçimlerin de etkisiyle olsa gerek bir durgunluk yaşandı. Bu durgunluk, piyasanın soluklanmak için verdiği kısa bir mola gibi düşünülebilir. Nisan ayında ise tekrar toplanan bir enerji söz konusu. Nisan ayında daha dalgalı ancak alıcıların daha güçlü bir motivasyonla borsada işlemlerde bulundukları gözleniyor. İşlem hacminde volatil ama yükselişi destekler nitelikte bir eğilim var. Bu, piyasanın daha iyimser olduğuna dair bir işaret olarak değerlendirilebilir.