Borsada ivme yüksek altına ilgi sürüyor

Turizmde hızlı başlangıç

Turizmde erken rezervasyonlar ve hava yolu taşımacılığı güçlü başladı. Almanya’dan Türkiye’ye olan talep yüzde 6 arttı. Ulaştırma hisselerine yönelik ilgi de korunuyor. Pegasus yılbaşından bu yana yüzde 32.75 oranında yükseldi. Türk Hava Yolları’ndaki artış da yüzde 19.93 oldu.

64 milyarlık yeni iş bağlantısı

Şirketlerdeki gelişmeler…

Sabancı Holding, varlık değerini 5 yılda iki katına çıkarmayı hedefliyor. Holding önümüzdeki 5 yıl içinde mevcut 10 milyar dolarlık varlık değerini 20 milyar dolara ulaştırmayı planlıyor.

Ford Otosan, 2025 sonunda tüm model gamını elektrikli, hibrit ve içten yanmalı olarak yenileyecek. Orge Enerji, metro ve raylı sistem projelerinde büyümeye devam ediyor. Elektrikli araç şarj istasyonlarını piyasaya sunacak. Naturelgaz, doğalgaz pazarında yüzde 37’lik paya ulaştı. Güneş enerjisi yatırımıyla yıllık 10 milyon dolarlık tasarruf sağlayacak. MİA Teknoloji, elektrikli scooter ve bisiklet gibi ulaşım araçlarını kullanan bireyler arasında sosyal etkileşimi artırmayı amaçlarken global pazarlarda güçlenmeyi hedefliyor. Kocaer Çelik, 2025 yılında yüzde 10 üzerinde büyüme hedefliyor. Katma değerli ürünlerin satış içindeki payı artırıldı.

Faiz kararları izlenecek

Gelecek hafta merkez bankalarının faiz kararları piyasaların ana gündem maddesi olacak. Japonya Merkez Bankası (BoJ), Endonezya Merkez Bankası, Güney Afrika Merkez Bankası, Brezilya Merkez Bankası, Rusya Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararlarını açıklayacak.

Özellikle Fed’in faiz kararı ve Jerome Powell’ın açıklamaları, küresel piyasalardaki yön açısından kritik olacak. Bunun yanı sıra, ABD’de sanayi üretimi, perakende satışlar, işsizlik maaşı başvuruları ve tüketici güven endeksi takip edilecek.

Avrupa’da, Almanya’nın ZEW Beklenti Endeksi ve Üretici Fiyat Endeksi, İngiltere’de ise işsizlik oranı verileri izlenecek. Asya tarafında, Japonya’nın dış ticaret dengesi ve Çin’in konut fiyatları piyasalar açısından önem taşıyor. Türkiye’de de konut fiyat endeksi, kısa vadeli dış borç stoku, uluslararası yatırım pozisyonu ve bütçe dengesi verileri öne çıkıyor.

Küresel piyasalar, ticaret savaşları, faiz politikaları ve enflasyon verileri çerçevesinde şekillenirken, yatırımcılar merkez bankalarının ileriye dönük mesajlarını dikkatle takip edecek.

Borsada halka açık 19 şirket 15 Mart itibarıyla yılbaşından bu yana toplam 64.37 milyar TL değerinde yeni iş anlaşması gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklanan en yüksek iş bağlantısı Aselsan’a ait. Aselsan yılbaşından bu yana toplam 46.1 milyar TL tutarında yeni sipariş aldığını duyururken ağırlığını da gösterdi. Onu çok gerilerden Kalyon Güneş Teknolojileri 5.3 milyar TL ile takip etti. Girişim Elektrik’in yılbaşından bu yana açıkladığı yeni iş bağlantıların toplam tutarı 3.3 milyar TL olurken Yeo Teknoloji 2.7 milyar TL ve Sanica Isı 996.8 milyon TL ile takip etti. Aselsan’dan sonra sıralamada yer alan firmaların yenilenebilir enerji sektörü firmaları olması dikkat çeken bir diğer ayrıntı.