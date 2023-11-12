Borsada kâr koşusu: 9 ayda 877 milyar TL

Yüksek kâr açıklayan 30 şirket içerisinde sadece üç şirketin kârlılığında azalma görüldü.



407 şirket bilançolarına ‘artı’ yazmayı başardılar

2023 yılının ilk 9 aylık döneminde 407 şirket kâr açıklarken 64 şirket zarar açıkladı. İskenderun Demir Çelik, Aydem Enerji, Ak Enerji, Ereğli Demir Çelik en fazla zarar açıklayan şirketler oldu.

Endekste ‘sıkışma’ var dar marjda ne yapmalı?

Borsada BIST 100 Endeksi haftayı 7.771 seviyesinde tamamladı. Endeks haftalık bazda en düşük 7.738’i görürken en yüksek 7.942’yi gördü. Kısa vadede ortalamalarda sıkışma yaşayan endeks, hisse bazında hareketlerle yön arayışında. Endeksi yukarı taşıyacak para girişi olmaması hareketleri ister istemez baskılıyor. Hisselerde mevcut seviyelerde el değişimleri ve yeni maliyetlerin oluştuğu gözleniyor. Böylesine daralan martlarda yatırımcılar şu noktalara dikkat etmeli:

Volatiliteye Dikkat: Haftalık en düşük ve en yüksek seviyeleri izleyin. Marjlar çok darken alım ve satım yapmak komisyon ödemekten ibarettir dikkat edin.

Teknik Seviyeler: Destek ve direnç noktalarını belirleyin. Hisse senetlerinde hangi noktalarda satış ve alımların güçlendiğini izleyin. Kritik seviyelerde fazla risk almayın.

Hisse Seçimi: Endeksin geneline değil, hisse bazında performanslara odaklanın. Finansal verileri güçlü şirketlere yönelin.

Para Akışı: Para giriş ve çıkışlarını takip edin.

El Değişimleri: Hisselerdeki el değişimlerini gözlemleyin.

Maliyet Analizi: Yeni maliyet noktalarına dikkat edin.









Dolarda seyir ne olur? Dolar/TL kuru 28.56 seviyesinde. Dolar kurunda hareket marjı çok daraldı. TCMB’nin adımları, sıkı para politikası kur hareketlerinde de etkisini gösteriyor. Dolar/TL’de kısa vadede sıkışık seyir sürse de ivme yukarı doğru. Sektörel Trendler: Sektörel hareketleri değerlendirin.

Ereğli Demir Çelik, 3.8 milyar TL zarar açıklarken Ak Enerji 3.3 milyar TL zarar etti. Aydem Enerji’nin zararı ise 2.2 milyar TL oldu. Sadece üçüncü çeyrek verileri ele alındığındaysa zarar eden şirket sayısı 73’e çıkarken kâr eden şirket sayısı 398’e işaret etti.