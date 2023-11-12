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Borsada kâr koşusu: 9 ayda 877 milyar TL

Zeynep Aktaş
12.11.2023 09:12
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler üçüncü çeyrekte kârlarını yüzde 75 artırarak 444 milyar TL’ye çıkardı. İlk 9 ayda şirketlerin kârı 877 milyar TL oldu.
 
Borsada işlem gören şirketler 2023 yılı 9 aylık sonuçlarını açıkladı. Finansal sonuçlar yatırımcılar için şirketin gelişim seyrini izleme açısından oldukça önemli. Kâr değişimleri, şirketlerin piyasa dalgalanmalarına ve ekonomik zorluklara karşı dayanıklılığını ölçen önemli bir gösterge. Sektörlerdeki trendlerin görülmesini sağlar.
 
Yılın üçüncü çeyreğinde kâr bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 75 artış göstererek 254 milyar TL’den 444 milyar TL’ye yükseldi.
 
9 aylık dönemde ise şirketlerin kârı yüzde 53.2 artış katdetti. Aynı dönemde enflasyon ise yüzde 61.5 oldu.



İşte kâr rekortmenleri
 
En yüksek kârı açıklayan şirketler içerisinde bir holding, bir havayolu ve bir banka yer aldı. 2023 yılının 9 aylık döneminde en yüksek kârı açıklayan şirket 73.6 milyar TL ile Koç Holding olurken onu 69.5 milyar TL ile THY takip etti. Garanti Bankası 57.5 milyar TL kâr açıkladı. Yüksek kârlılıkta Koç Holding iştirakleri dikkat çekti. İlk sırada yer alan Koç Holding’in yanı sıra Yapı ve Kredi Bankası, Tüpraş, Ford Otosan ilk 10’da yer alan şirketler içerisinde bulunuyor.
 
6 şirket yüzde 200’ü aştı
 
Yüksek kâr açıklayan ilk 30 şirket içerisinde 6 şirket yüzde 200’ün üzerinde kârını arttırdı. Bu şirketler: Enerjisa Enerji, Enka İnşaat, Pegasus, İş Yatırım Menkul Değerler, Türk Traktör ve Oyak Çimento. 8 şirketin ise kârı yüzde 100 ile 200 arasında arttı. Bu şirketler: Ford Otosan, QNB Finansbank, Doğuş Otomotiv, Tofaş Otomotiv Fabrika, Turkcell, Anadolu Efes, Coca Cola İçecek ve Anadolu Grubu Holding.
 
Yüksek kâr açıklayan 30 şirket içerisinde sadece üç şirketin kârlılığında azalma görüldü.


407 şirket bilançolarına ‘artı’ yazmayı başardılar

 
2023 yılının ilk 9 aylık döneminde 407 şirket kâr açıklarken 64 şirket zarar açıkladı. İskenderun Demir Çelik, Aydem Enerji, Ak Enerji, Ereğli Demir Çelik en fazla zarar açıklayan şirketler oldu.
 
Ereğli Demir Çelik, 3.8 milyar TL zarar açıklarken Ak Enerji 3.3 milyar TL zarar etti. Aydem Enerji’nin zararı ise 2.2 milyar TL oldu. Sadece üçüncü çeyrek verileri ele alındığındaysa zarar eden şirket sayısı 73’e çıkarken kâr eden şirket sayısı 398’e işaret etti.


Endekste ‘sıkışma’ var dar marjda ne yapmalı?
 
Borsada BIST 100 Endeksi haftayı 7.771 seviyesinde tamamladı. Endeks haftalık bazda en düşük 7.738’i görürken en yüksek 7.942’yi gördü. Kısa vadede ortalamalarda sıkışma yaşayan endeks, hisse bazında hareketlerle yön arayışında. Endeksi yukarı taşıyacak para girişi olmaması hareketleri ister istemez baskılıyor. Hisselerde mevcut seviyelerde el değişimleri ve yeni maliyetlerin oluştuğu gözleniyor. Böylesine daralan martlarda yatırımcılar şu noktalara dikkat etmeli:
 
Volatiliteye Dikkat: Haftalık en düşük ve en yüksek seviyeleri izleyin. Marjlar çok darken alım ve satım yapmak komisyon ödemekten ibarettir dikkat edin.
 
Teknik Seviyeler: Destek ve direnç noktalarını belirleyin. Hisse senetlerinde hangi noktalarda satış ve alımların güçlendiğini izleyin. Kritik seviyelerde fazla risk almayın.
 
Hisse Seçimi: Endeksin geneline değil, hisse bazında performanslara odaklanın. Finansal verileri güçlü şirketlere yönelin.
 
Para Akışı: Para giriş ve çıkışlarını takip edin.
 
El Değişimleri: Hisselerdeki el değişimlerini gözlemleyin.
 
Maliyet Analizi: Yeni maliyet noktalarına dikkat edin.
 
Sektörel Trendler: Sektörel hareketleri değerlendirin.



Dolarda seyir ne olur?
 
Dolar/TL kuru 28.56 seviyesinde. Dolar kurunda hareket marjı çok daraldı. TCMB’nin adımları, sıkı para politikası kur hareketlerinde de etkisini gösteriyor. Dolar/TL’de kısa vadede sıkışık seyir sürse de ivme yukarı doğru.



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