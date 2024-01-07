Borsada teknoloji rüzgârı

Telekomünikasyon 2024 yılının sektörleri arasında gösteriliyor. Bu sektörde yer alan Turkcell için kurumların ortalama beklentisi 90 TL. Turkcell’in son kapanış fiyatı 56 TL. Hissedeki yüzde 60 getiri potansiyeli yatırımcı ilgisinin de korunmasına neden oluyor.
Türk Telekom’un fiyatı ise 24,36 TL ve hisse için aracı kurumların hedef fiyatı 33-34 aralığındayken güncellenen verilerle aracı kurumların hedef fiyatı 42 TL ’ye çıkmaya başladı.
2024 yılı, yatırımcılar için stratejik seçimlerin ve güçlü mali verilerin önem kazandığı bir yıl olacak. Geçtiğimiz yıl, özellikle seçim sonrası yaşanan genel yükseliş dalgası sonrasında endeks yılın son dört ayında yataya döndüğünde bazı sektörlerin ve hisselerin de ayrıştığı gözlendi.
2024 yılında da temel verileri güçlü, borçlarını yönetebilen ve yüksek faiz ortamına dayanıklı şirketlerin daha fazla öne çıkacağını görmek mümkün olacak. Ayrıca yurtiçi talep koşullarındaki daralmayı yönetebilen şirketler daha avantajlı bir konuma gelebilecek. Yıl içerisinde sektör bazında iletişim, ulaştırma, gıda perakendesi favori şirketler olarak öne çıkabilecek.
Hızlı tırmandılar
Geçtiğimiz hafta 11 hisse yüzde 10 ile 34 arasında değer kazandı. Bu hisselerden Papilon Savunma, yüzde 34,58’lik artışla listenin zirvesinde yer alıyor. Bilişim ve teknoloji sektöründen Smartiks Yazılım ise yüzde 29,65’lik artışla ikinci sırada bulunuyor.
Bilişim ve teknoloji sektöründe faaliyet yürüten ARD Bilişim Teknolojileri, yüzde 23,01 ile üçüncü sırada gelirken, Alcatel Lucent Teletaş yüzde 21,28’lik artışla dördüncü sırada kendine yer buldu. Sıralamada yer alan Matriks Bilgi Dağıtım ise yüzde 20,59 ile beşinci sırada bulunuyor.
Listede ayrıca Despec Bilgisayar, Aztek Teknoloji, Kafein Yazılım, Kron Teknoloji, ATP Yazılım ve E-Data Teknoloji gibi şirketler de haftalık bazda yüzde 10’un üzerinde kazandırdı.
Azami tanzim tutarı artırıldı
Yatırımcı Tanzim Merkezi’nin yatırımcıların olası mağduriyetler karşısında ödeyeceği azami tutar güncellendi. 2024 yılında aracı kurumların olası yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle yatırımcıların uğrayacağı zararın azami tazmin tutarı 1 milyon 143 bin 379 TL olacak. Yatırımcı Tanzim Merkezi’nin azami tazmin tutarını 1 milyon 143 bin 379 TL’ye çıkarması, yatırımcıların aracı kurumların iflası veya diğer mali zorluklar nedeniyle yatırımcıların karşılaşabilecekleri potansiyel kayıplara karşı bir koruma işlevi sunmakta.
Azami tazmin tutarının her yıl yeniden değerleme katsayısı oranında artırılması, enflasyon ve piyasa koşullarındaki değişikliklere uyum sağlaması anlamına gelirken yatırımcıların da belirlenen miktarla güvende olmasına olanak sunuyor.
Moody’s görünümü pozitife çevirecek mi?
Yılın ilk kredi not değerlendirmesi 12 Ocak’ta. Moody’s’in 12 Ocak Cuma gecesi açıklanması beklenen olası değerlendirmesinde, Türkiye’nin kredi notunu “B3” olarak tutması beklenirken, görünümünü “durağan”dan “pozitif”e çevirmesi tahmin ediliyor. Moody’s, en son 12 Ağustos 2022 tarihinde Türkiye’nin kredi notunu ‘B2’den ‘B3’e indirmiş ve ‘negatif’ olan görünümü ise ‘durağan’a revize etmişti.
Diğer kredi derecelendirme kuruluşlarında Fitch, 8 Mart 2024 ve 6 Eylül 2024, CI Ratings, 17 Mayıs 2024 ve 16 Kasım 2024 tarihleri için rapor takvimi belirledi. Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıkladıkları tarihlerde bir rapor açıklama zorunluluğu bulunmuyor. Fitch ve CI Ratings, söz konusu tarihlerde genel olarak rapor yayımlarken, S&P Global ve Moody’s, belirlenen tarihleri rapor açıklamadan pas geçebiliyor. Moody’s’in Türkiye için ikinci rapor tarihi ise 19 Temmuz 2024 olarak açıklandı.