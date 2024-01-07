Borsada teknoloji rüzgârı

Hızlı tırmandılar

Geçtiğimiz hafta 11 hisse yüzde 10 ile 34 arasında değer kazandı. Bu hisselerden Papilon Savunma, yüzde 34,58’lik artışla listenin zirvesinde yer alıyor. Bilişim ve teknoloji sektöründen Smartiks Yazılım ise yüzde 29,65’lik artışla ikinci sırada bulunuyor.

Bilişim ve teknoloji sektöründe faaliyet yürüten ARD Bilişim Teknolojileri, yüzde 23,01 ile üçüncü sırada gelirken, Alcatel Lucent Teletaş yüzde 21,28’lik artışla dördüncü sırada kendine yer buldu. Sıralamada yer alan Matriks Bilgi Dağıtım ise yüzde 20,59 ile beşinci sırada bulunuyor.

Azami tanzim tutarı artırıldı

Yatırımcı Tanzim Merkezi’nin yatırımcıların olası mağduriyetler karşısında ödeyeceği azami tutar güncellendi. 2024 yılında aracı kurumların olası yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle yatırımcıların uğrayacağı zararın azami tazmin tutarı 1 milyon 143 bin 379 TL olacak. Yatırımcı Tanzim Merkezi’nin azami tazmin tutarını 1 milyon 143 bin 379 TL’ye çıkarması, yatırımcıların aracı kurumların iflası veya diğer mali zorluklar nedeniyle yatırımcıların karşılaşabilecekleri potansiyel kayıplara karşı bir koruma işlevi sunmakta.

Azami tazmin tutarının her yıl yeniden değerleme katsayısı oranında artırılması, enflasyon ve piyasa koşullarındaki değişikliklere uyum sağlaması anlamına gelirken yatırımcıların da belirlenen miktarla güvende olmasına olanak sunuyor.

Listede ayrıca Despec Bilgisayar, Aztek Teknoloji, Kafein Yazılım, Kron Teknoloji, ATP Yazılım ve E-Data Teknoloji gibi şirketler de haftalık bazda yüzde 10’un üzerinde kazandırdı.