Borsada üçlü kıskaç: Savaş, faiz, halka arz

Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısında artış sürüyor. 8 milyona varan yatırımcı sayısına rağmen gerek İsrail-Filistin çatışması gerekse faizlerdeki artış beklentisi ve buna ilave olarak bu hafta gerçekleştirilen TL bazındaki en büyük halka arz, piyasadan nakit çıkışına yol açarken aynı zamanda piyasaları gerilim hattında tuttu. Yaşanan düşüşte İsrail’in Filistin’e yönelik ablukası ve bombardımanları belirleyici oldu. Çatışmaların büyümesi ve hatta bölgenin geneline yayılma kaygısı güven marjını yüksek tutan yatırımcıların satış ağırlıklı işlemlere yönelmesine yol açtı. Hafta boyunca gerilimin tonu azalmak bir tarafa daha da yükseldi. Bu belirsizliği taşımak istemeyen yatırımcılar daha sert satış işlemlerine geçerken borsa endeksi haftayı yüzde 7.43 değer kaybı ile kapattı.

Karlılıklar artıyor

Yaşanan belirsizlik ortamında bilanço sezonuna girilmesi ise bir şans olarak görülmeli. 9 aylık bilançolar gelmeye başladı. Bu süreçte bilançoları iyi gelen ya da beklentilerin üzerinde performans sergileyen şirketlerin hisselerine artan taleple birlikte hisse bazlı çıkışlar gözlenebilir. Şirketlerin mali performansları ve karlarındakii olumlu seyir yaygın olduğu ölçüde piyasadaki olumsuz havanın kırılması da o denli olanak dahilinde olabilecektir.

Halka arzda %440 getiri













Faiz yükselir ise borsada ne olur?



200 günlük ortalamalar







‘Kritik şirketler’ bilanço açıklıyor Borsa şirketleri için üçüncü çeyrek bilanço dönemindeyiz ve şirketler üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklıyor. Şimdiye kadar açıklanan bilanço sayısı 10 oldu. Açıklanan mali veriler içerisinde en yüksek kâr artışını Investco Holding gerçekleştirdi. Holding’in kârı yüzde 439 oranında artış gösterdi. Öte yandan Osmanlı Menkul kârını yüzde 362 oranında yükseltti. Vakıf Finansal Kiralamada ise kâr artışı yüzde 292 oranında gerçekleşti. 10 şirketin ortalama kâr artışı yüzde 102 oldu. Önümüzdeki hafta Tav Havalimanları, Türk Traktör, Yapı ve Kredi Bankası, Aygaz, Ford Otomotiv, Tofaş Fabrika, Akbank, Koç Holding, Tekfen Holding mali tablolarını açıklayacak firmalar arasında yer alıyor. Bu şirketlerin mali verileri yakından takip edilecek. Türkiye’nin kredi risk primi 414 seviyesinde bulunuyor. Bu oranın 150’li seviyelere düşmesi önemli. Aksi durumda yabancıların ve kurumsal yatırımcıların TL varlıklara yönelik ilgisinin güçlenmesi sınırlı kalacaktır. Borsada dolar bazında 200 günlük ortalama oldukça önemli. Endeks 268 dolarda. 200 günlük ortalama ise 261 dolar seviyesinde yer alıyor. Satışlar devam etse de artık bu seviyelerde yatay hareket ve destek oluşumu öne çıkacaktır. Yatırımcılar bu noktada mali verileri iyi gelen şirketleri fiyatlayacaktır. Merkez Bankası’nın faiz kararı 26 Ekim’de. Bankanın faiz artırımı yapma olasılığı yüksek görünüyor. Ortalama beklenti, 500 baz puanlık artış ve faizin yüzde 30’dan yüzde 35’e yükseltileceği yönünde. Peki, yükselecek faiz oranı borsa için alternatif oluşturur mu? Faizlerin borsa için bir alternatif oluşturabilmesi için enflasyonun hızına yükselmesi önemli. Eylül ayında tüketici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 61,53 seviyesinde bulunuyor. Eğitim harcamaları bir ayda yüzde 30 oranında artış gösterdi. Önümüzdeki dönemde ekim, kasım aralık ayında tarım ve gıda, bütçe düzenlemeleri, yıl sonu adımları enflasyonun yüksek seyretmesine neden olabilecek faktörler arasında yer alıyor. Bu da enflasyondaki artışın faizlerin üzerinde seyretmeye devam etme olasılığını artırıyor. Kuşkusuz faizlerdeki her artış daha düşük risk arayan yatırımcıyı mevduata ya da tahvile yönlendirme noktasında etkili olmakta. Bununla birlikte faizin borsa karşısında güçlü bir alternatif olabilmesi reel olarak getiri sağlaması ile mümkün olabilecektir. Halka arzlar yatırımcıların takibinde yer almaya devam ediyor. Borsadaki gerilemeye rağmen yılbaşından bu yana halka arz hisselerinde kayıp yok. Hepsi halka arz fiyatının üzerinde işlem görüyor. Son halka arzlar içerisinde Tarkim Bitki Koruma’nın 12 Eylül 2023 tarihli ilk açılış fiyatına göre getirisi yüzde 440 oldu. Son üç halka arz ilk işlem fiyatına göre yatırımcılara yüzde 20’nin üzerinde kazandırdı. Meka Beton hissesindeki getiri ise ilk günkü kapanış fiyatına göre yüzde 77 oldu. Halka arzlar güçlü performanslarıyla yatırımcıların ilgi odağında olmaya devam ediyor. Çok az hissenin geldiği halka arzlarda yatırımcıların satmak için dahi uğraşmadığı gözleniyor. Bununla birlikte halka arz hisselerin talep görmeye devam etmesi bu alandaki yatırımcı kesimini cezbetmeye devam ediyor.

Borsa bir haftada yüzde 7.4 geriledi. Hisselerinde yüzde 20’ye yakın değer kayıpları yaşandı. Gerilimler sürmekle birlikte bilanço sezonunun başlaması şirket bazlı çıkışları öne çıkaracak.