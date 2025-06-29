Zemini güçlü olan yatırımcıyı çekiyor

Geçen hafta jeopolitik risklerin azalması ve Fed’e dair faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla küresel piyasalarda göze alınabilen risk de yükseldi. ABD ekonomisinin daralma sinyalleri vermesi ve doların zayıflaması dikkat çekerken, petrol ve altın fiyatları geriledi. Türkiye’de ise ekonomik yavaşlamaya işaret eden veriler ön plandaydı. Piyasada bu hafta yön yukarıydı ama akışın kendisi kadar, içeriği de önemliydi. BIST 100 Endeksi yüzde 2.2 yükseldi. Yılbaşından bu yana kayıp yüzde 4.3 seviyesinde olurken hâlâ negatif bölgede. Bu hafta altındaki düşüş ise yüzde 2.9 oldu. Son bir yılda yüzde 70’in üzerinde getiri sunan altın, bu kez yatırımcısını kısa vadede koruyamadı. Aynı hafta TL mevduat yüzde 0.85, kira sertifikaları yüzde 0.75 getiri sağladı. Sabit getirili yatırım araçları istikrarını koruyor. Dolar yüzde 0.34, euro ise yüzde 2.1 yükseldi. Euro’nun yıllık yükselişi yüzde 33.2’ye ulaştı. Yatırımcının portföyüne döviz üzerinden denge getirdiği görülüyor.

Yükseliş, seçiciliğin hikâyesi

Endeksteki artışa rağmen yükselişin homojen değil, odaklı gerçekleştiği gözleniyor. BIST 30 hisseleri içinde yüzde 14.5 ile TAV Havalimanları açık ara öne çıktı. Onu yüzde 10.5 ile Emlak Konut GMYO, yüzde 8.4 ile Akbank izledi. Pegasus, Yapı Kredi, Garanti, İş Bankası gibi bankacılık ağırlıklı hisseler yüzde 6–8 aralığında yükseliş kaydetti. Sanayi tarafında da hisseler endeksin yukarı taşınmasına katkı verdi. Bu tablo, yatırımcının dağınık alım yerine odaklı, bilanço temelli pozisyonlar aldığını gösteriyor.

Spor kaybettiren oldu

Borsada sektör endekslerinde yatırımcıların net bir tercih yaptığı haftalardan birini izledik. Haftanın en çok yükselen endeksi yüzde 13,5 ile finansal kiralama ve faktoring oldu. Bankacılık endeksi yüzde 7.4 yükselirken, turizm sektörü de yüzde 6.7 prim yaptı. Mali endeksin yüzde 5.5 artması, yatırımcının güven arayışında yeniden finansal hizmetler ve sabit getirili enstrümanlara yöneldiğini gösteriyor. Öte yandan spor endeksi yüzde 4.8 değer kaybıyla haftanın en çok gerileyeni oldu. Kimya, metal ana sanayi, taş toprak gibi oynaklığı yüksek alanlarda da düşüş devam etti.

Yeni hafta nasıl olur?









Yatırımcı ne yapmalı?

1. Odaklan: Geniş alım değil, güçlü hisselere odaklan. 2. Gerekçe ara: Yön değil, sağlam hikâyesi olan hisseler öne çıkar. 3. Sektör seç: Uzun vadede büyüyecek sektörleri takip et. 4. Altını tart: Altın düştü, euro yükseldi. Portföyünde dengeyi göz ardı etme. 5. Sabit getiri kalkanı: Mevduat ve kira sertifikaları ile çeşitlendirmeyi ihmal etme. 6. Dünyayı izle: Global piyasalara açılmada köprü vazifesi olan fonları incele. 7. Verilere dikkat: Enflasyon ve istihdam haftası, temkinli ol. 8. Coşma, seç: Yatırım 100 metrelik kısa bir yarışı değil, uzun soluklu bir maratondur. 30 Haziran haftası, küresel ve yerel veri takvimi açısından oldukça yoğun bir tempoya sahne olacak. Türkiye’de işsizlik, dış ticaret dengesi ve enflasyon verileri öne çıkarken; ABD tarafında tarım dışı istihdam, ISM endeksleri ve ücret verileri piyasa fiyatlamalarını doğrudan etkileyecek göstergeler arasında yer alıyor. Asya’dan gelen sanayi üretimi ve PMI verileri, bölgesel büyüme sinyallerini netleştirirken; Avrupa’da Almanya ve Euro Bölgesi kaynaklı enflasyon ve istihdam istatistikleri izlenecek. Bu tablo, yatırımcılar için temkinli ama fırsat barındıran bir okuma alanı yaratıyor.

Yatırımcılar bu hafta güven değil, gerekçe aradı. Borsa yüzde 2.2 yükseldi. Havacılık ve banka hisseleri dikkat çekti. Altın yüzde 3 düşerken, euro kuru yüzde 2.1 prim yaptı.