Borsada yeni vergi hacmi düşürmesin

Resmi Gazete’de, 5 lira değerindeki madeni paraların tedavüle çıkarılmasına ilişkin tebliğ yayımlandı. Paraların ön yüz deseni, dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik oluşturuldu. Ön yüzde halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldız, ortada ‘Türkiye Yüzyılı’ logosu yer alıyor. Arka yüz deseninde ise Cumhuriyet’in Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün rölyefi ve çevresinde de ‘Türkiye Cumhuriyeti’ yazısı bulunuyor.
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek hafta yapacağı faiz toplantısı öncesinde piyasaların odaklandığı son önemli veri olan tarım dışı istihdam, ekonomistlerin tahminlerinin üzerinde geldi. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, mayıs ayında tarım dışı istihdam 272 bin artış gösterdi. Analistlerin beklentisi istihdamda 190 bin artış olacağı yönündeydi. Tarım dışı istihdam artışı mart ayı için 315 binden 310 bine, nisan ayı için 175 binden 165 bine revize edildi.
JP Morgan Fed’den ilk faiz indirimi beklentisini temmuzdan kasıma aldı. ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası piyasa katılımcıları Fed’in eylülde faiz indirimine gitmesi olasılığını yüzde 70’ten yüzde 55’e çektiler. Fed, faiz kararını 12 Haziran Çarşamba günü açıklayacak. Piyasalar bu toplantıda Fed’den değişiklik beklemiyor.
Spor endeksi hareketli
¦ Borsada bir haftada yüzde 2.5 düşüş yaşandı. Halka arz hisseleri yüzde 3.63 oranında geriledi. BIST 30 Endeksi yüzde 3.29 geriledi. BIST 50-30 hisseleri yüzde 0.55 oranında artış gösterdi. Haftalık bazda en fazla yükseliş BIST Spor Endeksi’nde yaşandı. Sigorta Endeksi yüzde 4.97 oranında değer kazandı. Gıdada yükseliş yüzde 3.52 oldu.
Dövizde sınırlı yükseliş
¦ Geçtiğimiz hafta döviz kurlarında sınırlı artış görüldü. Dolar yüzde 0.44 oranında yükselerek 32.36 TL seviyesinde kapandı. Benzer şekilde Euro da yüzde 0.39 oranında değer kazanarak 35.08 TL’ye yükseldi. Kurlarda yatay ve sıkışık seyir devam ediyor.
Risk primi düşüşünü sürdürüyor
¦ Türkiye’nin beş yıllık kredi risk primi 258,37 seviyesine geriledi. Risk priminde gerileme sürüyor. Risk priminin 100-150 bandına gerilemesi yabancıların Borsa İstanbul ve TL varlıklara ilgi göstermesine neden olacak.