Borsaya para girişi sürecek

Borsada yatırımcılar f/k oranı yüksek hisselere yöneliyor. Bu durum söz konusu hisselere yönelik beklentinin olduğu şeklinde okunmalı. Haftayı yüzde 26,71 getiri ile tamamlayan Gübre Fabrikaları’nın fiyat/kazanç oranı 152. Yüzde 21,86 yükselen Hektaş’ın fiyat/kazanç oranı ise 213 seviyesinde. Haftalık getirisi yüzde 12,68 olan Sasa’nın fiyat/kazanç oranı da 32,73 olarak gerçekleşti.

Fiyat kazanç oranı yüksek hisseler, yüksek fiyata rağmen yatırımcıların büyüme beklentileri nedeni ile tercih ettiği hisseler olarak görülmeli. Bu tür hisseler ise özellikle sert fiyat hareketlerinin yaşandığı dönemlerde temkinli olmayı gerektiriyor.

Küresel hava olumlu











Dolarda ılımlı ve kontrollü hareket Şubat 2024 Piyasa Katılımcıları Anketine göre, döviz kurlarındaki ılımlı ve kontrollü değer artışı eğiliminin bu ay boyunca devam etmesi yönünde. Katılımcıların ay sonu dolar kuru beklentisi 31,16 TL olarak kaydedilirken, 2024 yıl sonu için beklenti 40,00 TL seviyesinde olup değişiklik göstermedi.



Piyasa profesyonellerinin TCMB’nin faiz artırım döngüsünü sonlandırdığı ve kısa vadede politika faizlerinde bir değişiklik beklemediği yönünde görüş birliği bulunuyor. Katılımcılar, TCMB’nin bu yöndeki sözlü yönlendirmeleriyle uyum içinde olduklarını ifade ediyorlar.







Yabancı seçici alıma devam ediyor Borsada bir yandan hisse senetlerindeki hareketlilik izlenirken bir yandan da yabancı payı takip ediliyor. Yabancı payı 22 Aralık 2023 günü ulaştığı yüzde 38,33’lük oranın ardından geriledi. Yaklaşık iki aydır yabancılar satış ağırlıklı işlemlerde bulunurken 15 Şubat 2024 itibariyle payları yüzde 36,26’ya indi. Gelen satışlara rağmen son bir haftada yabancıların payını en fazla artırdığı beş hisse dikkat çekiyor. Bu hisselerdeki yabancı payı değişimi 0,85 ile 1,28 puan arasında değişti. Yabancı payı artan hisseler arasında Migros, yüzde 40,79 ile yabancıların en fazla konumlandığı hisse.



Enerji sektöründe ise İzdemir Enerji, yabancı payı artışında dikkat çeken hisse oldu. Şirketin yabancı payı, haftalık olarak yüzde 3,52’den yüzde 4,63’e çıktı. Ayrıca, Albaraka Türk de bu hafta yabancı payı en fazla artış gösteren hisseler arasında yer alarak, yüzde 20,06’dan yüzde 21,02’ye yükseldi. QUA Granite Hayal Yapı yabancı payı haftalık bazda yüzde 4,36’dan yüzde 5,21’e çıktı.



Bankacılık sektörü yabancı yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği sektör olurken Yapı Kredi Bankası, yabancı payındaki artışla dikkat çekti. Bankadaki yabancı payı, haftalık bazda yüzde 38,20’den yüzde 39,47’ye yükseldi.Enerji sektöründe ise İzdemir Enerji, yabancı payı artışında dikkat çeken hisse oldu. Şirketin yabancı payı, haftalık olarak yüzde 3,52’den yüzde 4,63’e çıktı. Ayrıca, Albaraka Türk de bu hafta yabancı payı en fazla artış gösteren hisseler arasında yer alarak, yüzde 20,06’dan yüzde 21,02’ye yükseldi. QUA Granite Hayal Yapı yabancı payı haftalık bazda yüzde 4,36’dan yüzde 5,21’e çıktı. Ocak ayında yüzde 6,7 olarak gerçekleşen enflasyon oranı, piyasa beklentilerinin (yüzde 5,4) üzerinde çıktı. Bu durum, şubat ayı enflasyon beklentisini yüzde 3,8’e taşıdı. Yıl sonu yıllık enflasyon beklentisini de geçen aya göre yaklaşık 1 puan artırarak yüzde 42,96’ya yükseltti.Piyasa profesyonellerinin TCMB’nin faiz artırım döngüsünü sonlandırdığı ve kısa vadede politika faizlerinde bir değişiklik beklemediği yönünde görüş birliği bulunuyor. Katılımcılar, TCMB’nin bu yöndeki sözlü yönlendirmeleriyle uyum içinde olduklarını ifade ediyorlar. Tüm bunlardan ayrı olarak dünya borsalarında gözlenen olumlu seyrin de Borsa İstanbul’un çıkışını desteklemede önemli bir faktör olduğu görülüyor. Borsada gözlenen yükselişte endeks hisseleri yüzde 2,26 prim yaparken BIST Tüm-100 hisseleri yüzde 4,01 çıktı.

Dolar kuru bir haftada yüzde 0,52 artarak 30,83 TL’ye çıktı. Cumhuriyet altını yüzde 0,18 yükseldi ve 13.804 TL oldu. BIST 100 Endeksi yüzde 2,26 artışla 9.250 seviyesinde bulunuyor. Yatırımcıların getiri arayışı ve kabul ettikleri risk endeksin çıkışını destekliyor. Dolar kurunda minimal hareketler yaşanırken borsada sektörel bazda seçicilik kazançların korunması için gerekli.