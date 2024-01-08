Çalışma hayatında her şey ‘birlikte’

Geçtiğimiz hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) işbirliğinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılımlarıyla gerçekleştirilen Ortak Paylaşım Forumu, işçi ve işveren kesiminin yanı sıra uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirdi.

Çalışma hayatının ‘Davos’u

Ortak Paylaşım Forumu, kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin bir araya geldiği ve çalışma hayatının tarafları arasında sosyal diyalogla çalışma hayatına dair kararlar aldığı bir platform olarak ortaya çıkmıştı.

Bu tür etkinliklerin düzenlenmesi, çalışma hayatının önemli sorunlarına istişare ve diyalog içinde çözüm aranması ile iş dünyasında sürdürülebilirlik, adil rekabet ve istikrarlı bir ekonomik ortamın sağlanması için oldukça önemli. Dahası 2019’dan bu yana devam eden Forum, işçi ve işveren kesimi arasındaki diyalogu güçlendirmenin yanı sıra, farklı sektörlerden katılımcıları bir araya getirerek sektörel deneyimlerin paylaşılmasını ve ortak sorunlara çözüm bulunmasını da sağlıyor.

Temel İş Kanunu müjdesi

Foruma katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, Türkiye’nin kaliteli büyüme hedefine emin adımlarla ilerlediğini belirterek, yeni asgari ücret düzeyinin çalışma hayatının paydaşları için hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, çalışma hayatı açısından oldukça önemli olan bir müjdeyle de konuşmasını bitirdi. Cumhurbaşkanı, İş Kanunu ile bireysel iş hukukuna ilişkin diğer kanunlarda yer alan düzenlemelerin tek bir temel İş Kanunu’yla bütüncül bir yapıya kavuşturulacağını müjdeledi.

Bakan Işıkhan ise, Ortak Paylaşım Forumu’nun çalışma hayatında üçlü sacayağı olarak nitelendirilen sosyal diyalog mekanizmasını geliştiren, çalışan ve üreten Türkiye’nin kararlı yürüyüşüne destek veren ve çalışma hayatının tüm paydaşlarının kendine yer bulabildiği, ortak bir alanı temsil ettiğine değindi. Işıkhan’ın konuşmasında, işçisiyle, işvereniyle, yatırımcısıyla, üreticisiyle; sivil toplum ve kamu kurumlarıyla bir ve bütün olmanın, ulusal ve küresel hedeflere ulaşmada temel motivasyon kaynağı olacağı vurgusu ön plana çıktı.

4 yılda 20’nin üzerinde proje

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol salgın döneminde dahi ara verilmeyen foruma 4 yıl boyunca 5 bine yakın üst düzey yetkili ve sivil toplum liderinin katıldığını, her bir forumda alınan kararlarla, 4 yılda 20’yi aşkın projenin hayata geçirildiğini ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurt sevgisi ona hizmet ile ölçülür” sözünü vasiyet olarak gördüklerini ifade eden Akkol, Türkiye’nin ilk yüzyılında olduğu gibi ikinci yüzyılında da kararlılıkla çalışacaklarını dile getirdi. Ayrıca, asgari ücret desteğinin de doğrudan çalışanlara yansıtıldığını belirten Akkol, verilen desteğin devam etmesinden memnun olduklarını ifade ederek, bu desteğin işverenlerin maliyetlerinin azaltılması için değil, asgari ücretin artırılması için kullanıldığını da sözlerine ekledi.

Uluslararası diyalog









Paydaşlar arası köprü kurmak... Birlikte mümkün diyen Ortak Paylaşım Forumu’nun çalışma hayatının paydaşları arasında bir köprü kurma, sorunları ele alma ve ortak çözümler geliştirme amacına hizmet ettiği aşikar. Bu tür etkinliklerin düzenli olarak gerçekleştirilmesi, çalışma hayatının güçlendirilmesine ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına önemli katkılarda bulunabilir. Umuyorum ki bu tür etkinlikler, çalışma hayatının aktörlerini bir araya getirerek daha adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlememize yardımcı olacak. Ortak Paylaşım Forumuna katkı sunan herkesin emeğine sağlık. Forum, aynı zamanda uluslararası düzeyde birçok önemli kuruluşu ağırlayarak daha geniş bir perspektif ortaya koyuyor. Uluslararası katılımcıların deneyimleri ve önerileri, Türkiye’nin küresel düzeyde rekabet avantajını artırmak ve uluslararası standartlara uyum sağlamak adına önemli bir kaynak. Benzer şekilde, sivil toplum temsilcilerinin katılımı da toplumsal sorumluluk ve çeşitli perspektiflerin dikkate alınması açısından büyük bir önem taşıyor. Bu tür etkinlikler, sivil toplumun çalışma hayatının ortaklarıyla işbirliğini teşvik ederek daha adil ve sürdürülebilir bir çalışma ortamının oluşturulmasına da katkı sağlayacaktır.

Çalışma hayatı ilgili kritik konuları masaya yatırmak ve ortak çözümler bulmak amacıyla ‘Birlikte Mümkün’ temasıyla Cumhuriyetimizin 100. Yılında Çalışma Hayatı odağında düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın konuşmaları ile başladı. Foruma, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın da katıldı.