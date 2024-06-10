Cenevre’de sosyal diyalog zirvesi

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen 112. Uluslararası Çalışma Konferansı için Cenevre’deydim. Bu toplantılara mümkün olduğunca katılmaya çalışıyorum. Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerimiz bu konferansta geçen bir yılın hesabını kendi cephelerinden verirler. Diğer ülke temsilcileri sorularını sorarlar. Bir çeşit çalışma yaşamı buluşmasıdır.

14 Haziran’a kadar sürecek olan, 187 üye devletinden işçi, işveren ve hükümet delegelerinin taraf olduğu 112. Uluslararası Çalışma Konferansı’nda, temel çalışma ilkeleri ve hakları üzerine değerlendirmeler yapılıyor. Ayrıca, insana yakışır iş ekseninde bakım ekonomisi hakkında da görüş alışverişinde bulunuluyor.

112.Uluslararası Çalışma Konferansı’na Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’ın yanı sıra işçi ve işveren örgütlerini temsilen Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Faruk Doğan ve KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak da katıldı.

Sosyal adalet, şüphesiz barış ve istikrarın temeli. Türkiye Küresel Sosyal Adalet Koalisyonu’na ortak ülkeler arasında. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada önemli bir platform olan Küresel Sosyal Adalet Koalisyonu, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve İnsana Yakışır İş Gündemi’nin uygulanmasını hızlandırmaya yönelik kolektif çabaları sürdüren bir girişim.

Bakan Işıkhan, bu yıl Konferans Genel Kurulu’na hitabında; özellikle kadınlara ve gençlere odaklanarak herkes için fırsat eşitliği ve insana yakışır işi teşvik ettiklerini ve bu çabaların tarihin en yüksek istihdam oranları ile dikkate değer sonuçlara ulaşmalarını sağladığını ifade etti. Hem kayıt dışı istihdamda hem de ne istihdamda ne de eğitimde olan genç sayısında da önemli azalmalar kaydedildiğini vurguladı.

Türkiye’nin küresel alanda da sosyal adaletin öncü sesi olduğunu belirten Işıkhan, son dönemde Türkiye’nin İttifak 8.7 kapsamında çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak için rehber ülke olması, Küresel Sosyal Adalet Koalisyonu’na katılması, Denizcilik Çalışma Sözleşmesini ve Zorla Çalıştırma Protokolü’nü onaylama sürecinde gelinen aşama gibi elde ettiği başarılara da konuşmasında yer verdi.

Filistin’e destek

Bakan Işıkhan’ın ayrıca, Filistin’e destek için ceketinin yakasına Filistin’in sembolü haline gelen karpuz dilimi şeklinde rozet taktığı gözden kaçmadı. Işıkhan, Uluslararası Çalışma Konferansı’nda bu yıl yenilenmiş toplumsal sözleşme ve sosyal adalet tartışılırken, Gazze’de insanlık tarihinin en vahşi katliamının yaşandığına dikkati çekti.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, Genel Kurul’daki konuşmasında, yüksek enflasyon nedeniyle çalışanların satın alma gücünü kaybettiğini ve gelir adaletinin bozulduğunu vurguladı. Atalay, “Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalıdır” diyerek, çalışanların üzerindeki ağır vergi yükünün hafifletilmesi gerektiğini belirtti. Atalay, ayrıca çalışma hayatının sorunlarının çözümünde ILO sözleşmelerinin tam olarak uygulanmasının şart olduğunu da ifade etti.

İnsana yakışır iş

İşverenleri temsilen TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, konferans genel kurulunda, güç dengesizlikleri, ekonomik krizler ve eşit olmayan ekonomik fırsatlar da dahil olmak üzere pek çok küresel güçlükle karşı karşıya olduklarını belirtti. Çalışma Bakanı Işıkhan gibi TİSK Başkanı Akkol da 112. Uluslararası Çalışma Konferansı’nda Türkiye’nin işveren delegesi olarak Genel Kurul’a hitap etti.

Akkol, bu yılki raporunda Genel Direktör Houngbo’nun “toplumsal sözleşmenin yenilenmesi” gibi önemli bir konuya dikkat çektiğini, raporda öne çıkan temel hususun, sosyal adaletin sağlanması için hesap verebilir ve kapsayıcı politikalara duyulan ihtiyaç olduğunu belirttiğini hatırlattı. Sürdürülebilir işletmelerin, insana yakışır iş ve sosyal adaletin sağlanmasında önemli bir role sahip olduğuna dikkati çeken Akkol, işverenler, çalışanlar ve bir bütün olarak toplum için daha iyi sonuçlar yaratmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.