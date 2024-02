Cenevre’de şov zamanı

Dört yıl aradan sonra yeniden düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı’nda Avrupalı ve Çinli markaların hayli önemli modelleri sergileniyor.Avrupa’nın en önemli ve eski otomobil fuarları arasında yer alan, ancak dört yıldır yapılamayan Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı, bu kez basın günüyle kapılarını açtı. 26 Şubat-3 Mart tarihleri arasında açık kalacak fuar, ne yazık ki ciddi şekilde küçülmüş olarak karşımıza çıkıyor. Zira pek çok üretici, elektrikli modellerin tanıtımı için geleneksel otomobil fuarları yerine, teknoloji etkinlikleri ve fuarlarını tercih etmeye başladı.Her yıl, hemen her markanın katıldığı ve yüzlerce yeniliğin sergilendiği fuara, bu yıl yaklaşık 40’a yakın firma katılıyor. Bunların arasında otomobil markaları ise hayli az sayıda. Örneğin bu yıl Alman markaları Mercedes, BMW, Audi ve Volkswagen yer almıyor. Onlar modellerini test sürüşleriyle ve toplantılarla tanıtmayı yeğledi. Toyota ve Hyundai gibi Asyalı üreticiler de benzer şekilde fuarı “boş geçmeyi” tercih etmiş.Toplamda 9 ana üretici fuarda bulunacak. Renault, Dacia, BYD ve onun alt markaları Denza ile Yangweng, ABD’li Lucid, MG ve SAIC’in yeni markası “IM”, İtalyan tasarımcı Pininfarina’yı saymak mümkün. Özel üretim yapan Çinli Shenzer de fuara katılan firmalar arasında yer alacak. Ayrıca Amerikalı Lucid de fuara katılan markalar arasında. Bunun yanında elbette küçük butik üreticilerin modellerini görmek de mümkün olacak.Öte yandan “Avrupa’da Yılın Otomobili 2024” yarışmasının sonucu da, geleneksel bir şekilde bu yıl da Cenevre’deki fuarda açıklanacak. “Car of the Year” (COTY-Yılın Otomobili) jüri üyelerinin oylarıyla en yüksek puanı alan 7 finalistten biri ipi göğüsleyecek. BMW 5 Serisi, BYD Seal, Kia EV9, Peugeot 3008, Renault Scenic, Toyota C-HR, Volvo EX30 finalistler olaralar sıralanıyor.Peugeot, “ChatGPT” yapay zekayı hizmet olarak müşterileriyle entegre eden ilk otomobil üreticilerinden biri oldu. i-Cockpit’e entegre edilen ve sesli asistan “OK Peugeot” komutu üzerinden etkinleştirilen ChatGPT, her türlü soruyu yanıtlayabilirken, yeni bir interaktif deneyim sunuyor.Renault, fuarda yeni Renault 5 E-Tech modelinin dünya lansmanını yapacak. Renault 5 E-Tech, 400 km menzil sunuyor. Bununla birlikte fuarın en büyük standını kuran Renault, elektrikli R5’in tanıtımı için farklı etkinliklere de imza atacak ve ilginç ürünler tanıtacak.Renault Grubu’nun Dacia markası da aralarında yeni Spring, yeni Duster, yeni Sandero ve yeni Sandero Stepway’in bulunduğu 2024 modellerini ilk kez sergileyecek.- BYD, Avrupa’da ilk kez şarj edilebilir hibrit teknolojisine sahip aracı SEAL U DM-i modelinin örtüsünü Cenevre’de kaldıracak. SEAL U DM-i, Avrupa’dan önce Türkiye pazarında ve yılın ikinci çeyreğinden itibaren satılmaya başlanacak. BYD’nin 7 kişilik tam elektrikli 4 çeker SUV modeli yeni TANG da, markanın standında yer alacak. Fuarda ayrıca BYD’nin diğer markaları olan YANGWANG ve DENZA’nın modelleri de sergilenecek.