Çin etkisi yayılıyor

Her ne kadar özellikle Avrupa ve ABD, Çin menşeili araçların önünü kesmek amacıyla bir takım tedbirler almaya çalışsa da, Çinlilerin etkisi yayılıyor. Nitekim Çin’deki araç satışları, dünyadaki toplam satışların yüzde 33’ünü oluşturuyor.Özellikle elektrikli araçlar konusundaki dönüşüm, buna hazırlıksız olan dünya devlerini bir hayli zorlarken, hava kirliliği nedeniyle bu dönüşümü erken başlatan Çinlilerin avantajı, tartışmasız otomotiv dünyasına damgasını vurdu. Çin’de üretilen elektrikli araçlar, pek çok ülkede satışa sunulurken, Batılı küresel markalar da, Çinli markalardan platform ve teknoloji alarak bu yarışta avantaj elde etmeye çalıştı, çalışıyor.Ancak Çinli üreticilerin Avrupa ve ABD’de giderek daha fazla ve hızlı pazar bulması, buralarda çeşitli önlemler üzerinde çalışılmasına neden oldu. Avrupalı üreticiler bir yandan Çinlilerle çalışırken, diğer yandan da kendi etki alanlarına Çin’den rakip gelmesinden duydukları rahatsızlıkları Avrupa Birliği’ndeki dostlarına iletmeyi ihmal etmedi. Sonuçta Avrupa Birliği, “Çin istilası” diye nitelediği bu dalganın önünü kesmek için dersini çalışırken, benzer adımlar, ABD’de de konuşulmaya başlandı.Bununla birlikte rakamlar, Çin pazarının ve Çinlilerin önemini ortaya koymak bakımından hayli dikkat çekici. Zira özellikle Avrupalı otomotiv üreticileri bir yandan Çinli rakiplerinin yıllardır hakim oldukları pazarda fazlasıyla varlık göstermesinin önüne geçmeye çalışırken diğer yandan da Çin’in bir misilleme yapmasından endişe ediyor.Zira yakın zamanda BMW ile Volkswagen, Avrupa Birliği’ni Çin’de üretilen elektrikli otomobillere çok yüksek vergiler konulmaması yönünde uyardı. Bunun iki önemli nedeni var... İlki, bazı Avrupalı üreticiler elektrikli modellerini Çin’de üretip Avrupa’ya getiriyor ya da bataryalarını bu ülkeden getiriyor. İkincisi de, Çin hükümetinin, ağır vergiler konulması halinde misilleme yaparak Avrupalı markalara uygulanan vergileri artırması riski bulunoyor. BMW CEO’su Oliver Zipse, yüksek vergiler için “Kendinizi ayağınızdan vurmuş olursunuz” ifadesini kullandı. Çünkü, BMW, Çin’de üretilen Mini EV ve iX3 modellerini satıyor Avrupa’da. Aynı şekilde Mercedes, Volvo gibi üreticiler de benzer durumda.Volkswagen ise, Çin’de ciddi bir pazar payına sahip ve misillemeden çekiniyor. VW CEO’su Thomas Schaefer, “Misilleme tehlikesi her zaman mevcut” açıklamasını yaptı.Öte yandan Çin’deki otomobil satışları, bu pazarda yer alan küresel markaların misilleme korkusunu artırıyor. Bu yılın Mart ayında Çin’deki araç satışları, dünyadaki otomobil satışlarının yüzde 33’ünü oluşturdu. 2016-2018 arasında da Çin’deki araç satışları, dünya satışlarının yüzde 30’unu oluşturmuştu. 2019’da bu miktar her ne kadar yüzde 29’a düşse de, 2021’de yüzde 32 ve 2022’de de yüzde 33’e yükselmişti.Bununla birlikte Çinli markaların ihracatları ve dünya pazarındaki payları da artıyor. Ukrayna savaşı sonrası uygulanan ambargo nedeniyle Rusya pazarından çekilen Batılı ve Asyalı markaların yerine Çinliler yerleşirken, Avrupa’da da satışları arttı. Bu yılın ilk çeyreğinde Geely, küresel pazarda ilk 10 üretici arasına girmeyi başardı. En çok ihracat yapan ilk 5 Çinli ise SAIC, Chery, Great Wall Motor, BYD ve Geely.Otomotiv Sanayii Dernegˆi’nin (OSD), bu yılın ilk 4 aylık dönemine ilişkin verileri açıklandı. Buna göre Nisan’da resmi tatillerin etkisiyle aylık bazda üretimde gerileme yaşandığı görülürken, ilk 4 ayda sektördeki toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 düşüşle 474 bin 947 adet oldu. Geçen yılın ilk 4 aylık dönemine göre yüzde 2 artış sağlayan otomobil üretimiyse 300 bin 109 adede ulaştı. Traktörle birlikte toplam üretim ise 492 bin 471 adede yükseldi.Yine yılın ilk 4 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 1 oranında artarken, otomobil ihracatı paralel seyretti. Bu dönemde, toplam ihracat 332 bin 664 adet, otomobil ihracatı ise 206 bin 187 adet düzeyinde gerçekleşti.Peugeot, başta yenilenen Rifter olmak üzere yeni nesil hafif ticari araç ürün gamını Türkiye’de satışa sundu. Rifter, Partner Van, Boxer Van, Expert ve Expert Traveller, 913 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla, yeni nesil donanımları ve yenilikçi özellikleriyle dikkat çekecek.Markanın geçen 2023’te hafif ticari araçta yılı, iki yerli üreticinin ardından 3. sırada tamamladığını söyleyen Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, “Hafif ticari araç pazarından yüzde 7,6 pay alarak, kendi toplam pazar payımızın da üzerinde payla hedefimizi gerçekleştirdik. Tamamen yenilenen ticari araç ürün gamımızla iddialı hedeflerimiz devam edecek. Bu yıl da hafif ticari araç pazarında yüzde 7-7.6 arasında bir pay hedefliyoruz” dedi.Rusya, Toyota’nın Ukrayna savaşının başlamasının ardından Rus kamu şirketine bıraktığı St. Petersburg fabrikasında Devlet Başkanı Vladimir Putin’in limuzininden üretmeye başlayacak. Halen Moskova’ya 1000 km uzaklıktaki Tataristan’da üretilen araçlar, bundan böyle en büyük pazarı olan Moskova’ya ve tedarikçilere daha yakın olacak. Rusya’da bu yılın başından beri 40 adet Aurus satılmış.Honda’nın Avrupa’da pazara sunduğu tamamen elektrikli SUV’u “e:Ny1” bir hayli “ses getirdi.” Zira adı, hayli tartışma ve eğlence konusu olmuş görünüyor. Honda, bu modelin adının, “söylenişteki zorluk nedeniyle” değişeceğinin sinyalini verdi. Nitekim isim değişikliği, modelin ilk yenilenmesinde gerçekleşecekmiş.- Yakın zamanda Türkiye’ye de gelen Alpine, hidrojen yakıtlı 2.0 lt (350 HP) V6 motora sahip konsept otomobili “Alpine Alpenglow Hy4”ü tanıttı. İlk kez geçen hafta sonunda Fransa’daki 6 saatlik dayanıklılık yarışında piste çıkan Alpenglow Hy4, Le Mans 24 Saat yarışında da gösteri turu atacak.- Fransız üretici Renault, yeni C-Sınıfı SUV modelini nihayet gün ışığına kavuşturdu. SUV modelleri Austral ve Captur arasındaki boşluğu dolduracak “Symbioz”, ailelere uyum sağlayabilen, kullanışlı teknolojilerle donatılan bir araç. Symbioz, hem 145 HP’lik hibrit hem de tam elektrikli seçeneklere sahip.