Çinli markalar Avrupa’da yükselişte

Avrupa Birliği’nin Çin üretimi elektrikli araçlara getirdiği vergilere karşın, Çinli otomotiv markalarının Avrupa’daki yükselişini sürdürdüğü belirtiliyorHer ne kadar geçen yıldan başlayarak, Çin’de üretilen elektrikli markalara Avrupa Birliği’nce (AB) getirilen yüksek gümrük vergileri konuşulsa da, özellikle Çinli otomobil markalarının, şarj edilebilir hibrit ve tam benzinli motor seçenekleriyle birlikte Avrupa otomobil pazarındaki satış ve pazar paylarını artırmayı sürdürdüğü belirtiliyor.AA’nın, otomotiv veri sağlayıcısı “JATO Dynamics”in rakamlarından derlediği verilere göre, Çinli otomobil markalarının bu yılın ilk yarısında elde ettiği pazar payı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık iki katına çıkarak yüzde 5,1’e ulaştı.Söz konusu dönemde Avrupa’daki otomobil satışları yüzde 1,9 düşerek, 5 milyon 576 bin 568’e geriledi. Avrupa’nın otomobil pazarı daraldıkça rekabet yoğunlaşırken, bu durum büyük ölçüde Avrupalı, Japon, Güney Koreli ve ABD menşeili otomobil üreticilerinin aleyhine oldu.Buna karşılık, Çinli otomobil markaları Avrupa pazarında gösterdiği büyüme performansını devam ettiriyor. Pazar payında, yılbaşından bu yana, Çinli markalar yüzde 5,2’lik paya sahip Mercedes’in hemen gerisinde, yüzde 3,8’lik paya sahip Ford’un önünde yer alıyor.Fiyatlandırma stratejisinde rekabetçi bir tutum sergileyen Çinli otomobil markaları, 2025’in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 311’lik artışla 70 bin 500 satışa ulaştı. Haziran ayındaki toplama bakıldığında ise Çinli otomobil markalarının Mercedes’i geride bıraktığı görülüyor.Bu hızlı büyümede BYD, JAECOO, Omoda, Leapmotor ve Xpeng gibi Çinli otomobil üreticilerinin rolü etkili oluyor. Sadece Haziranda BYD, 15 bin 565’lik satışıyla en çok satan 25 marka arasına girerek, Suzuki, MINI ve Jeep’i geride bıraktı. BYD SEAL U, Volkswagen Tiguan modeliyle birlikte Haziranda Avrupa’da en çok satan plug-in hibrit olurken, yılın ilk yarısında üçüncü sırada yer aldı.Çinli otomobil markaları, dikkati çeken yükselişlerini sürdürürken, sektörün önde gelen markalarının pazar paylarında düşüş gözlemleniyor. Stellantis, yılın ilk yarısında pazar payı yıllık bazda yüzde 16,7’den yüzde 15,3’e gerilemesiyle en büyük düşüşü yaşayan grup oldu. Grubun kuruluşundan bu yana yaşadığı en düşük ilk yarı satış hacmi olduğu belirtiliyor.Son dönemde tüm Türkiye’yi üzen orman yangınlarının ardından, ağaçlandırma konusunda bir girişim dikkat çekti. Nitekim ALJ Türkiye, bünyesinde yer alan Toyota, Lexus ve BYD markalarından satılan her bir araç için 10 fidan dikimini içeren sosyal sorumluluk projesi başlattı. ALJ Türkiye, bu ağaç seferberliğini OGEM-VAK işbirliğiyle gerçekleştirecek ve her yıl Türkiye’nin yeşillendirilmesine önemli katkılar sağlayacak. Fidanların dikimini gerçekleştirecek vakıf, ağaçların türüne göre 3 ila 5 yıllık süre boyunca ağaçların bakımını da üstlenecek. Toplamda 1.4 milyon ağaç hedefleniyor.Volkswagen’in “lüks SUV” konusundaki ilk deneyimi olan Touareg, kuzeni Porsche Cayenne ile birlikte 2002’de pazara sunulmuş, onları diğer kuzen Audi Q7 izlemişti... İlk nesli hayli ses getiren, bir dönem Türkiye’de de ciddi müşteri bulan Touareg, zaman içinde cazibesini kaybetmişti. Türkiye’de halen 10 milyon TL civarından başlayan bir fiyatla satılan Touareg, yollarda neredeyse hiç görülmüyor bile. İngiliz Autocar dergisi, ABD’de de satılmayan bu SUV’un, 2026’dan itibaren artık üretilmeyeceğini, devamı için yeni bir araç planlanmadığını yazdı. Zira VW’nin önemli pazarlarından biri olan ABD’de, “Tiguan”ın üstünde, büyük boyutlu “Atlas” ve “Atlas Cross Sport” modelleri yer alıyor.Otomotiv Sanayii Dernegˆi (OSD) 2025 yılının ilk 7 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı. Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre üretim yüzde 10, ihracat yüzde 14 artış gösterdi. Yılın ilk 7 aylık döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artış gösteren toplam üretim 834 bin 838 adede ulaştı.Geçen yılın ilk 7 aylık dönemine göre yüzde 4 azalan otomobil üretimi ise 521 bin 447 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 853 bin 376 adet olarak gerçekleşti. Yılın ilk 7 ayında üretim ticari araç grubunda yüzde 11 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 14 artarken, ağır ticari araç grubunda yüzde 9 geriledi.Mercedes-Benz, zengin mirasından ilham alarak gelecek için tasarlanan “Sensual Purity” (Duyusal Sadelik) tasarım dilini, Münih’te tanıtacağı tamamen elektrikli yeni GLC’den başlayıp, bir üst seviyeye taşıyacak. Yeni GLC’nin en dikkat çekici unsurlardan biri de, tamamen yeni ön ızgarası olacak. Bu çarpıcı parça, Mercedes-Benz’in özünü korurken; sadeleşme, temiz hatlar ve ileri teknolojiyle modern bir dokunuş sunmayı amaçlıyormuş.