Çinli markalardan üretim mesajı...

Niyet mektubu

MG yönetiminin, Avrupa’da üretim tesisleri kuracağını paylaştığını hatırlatan Dağtekin, “Biz de, Avrupa’da planlanan tesislerin ilki Türkiye’de olsun diye çalışıyoruz” diye konuştu. MG ile geçen hafta niyet mektubu imzalama aşamasına geldiklerini ancak yatırım kararının uzun soluklu bir süreç olduğunu vurgulayan Dağtekin, “Sanayi Bakanlığımız da bu konuda işin içinde ve kendilerinden çok destek alıyoruz… Umarım çabalarımız karşılık bulur ve üretimi Türkiye olarak kazanırız” ifadelerini kullandı.

‘Fizibilite yapıyoruz’

Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, “Şimdi ana önceliğimiz üretim çalışmalarını hızlandırmak. Ayrıca özel destek alarak fiyatları 8 Temmuz ve sonrası için dengelemeye çalışacağız” dedi.

Kim Avrupa’da ne plan açıkladı?

- Chery Auto: 16 Nisan’da yaptığı açıklamada, İspanyol “EV Motors” ile Nissan’ın Barcelona’daki eski fabrikasında üretim için anlaşma imzaladığı. Alt markalarından Omoda’nın üretimin yapacak. İtalyan hükümetiyle görüştüğü, İngiltere’yi de düşündüğü söyleniyor.

- SAIC-MG: Devlet şirketi SAIC, MG’nin elektrikli modelleri için Avrupa’da yer bakıyor. Birkaç yıla kadar kararını vermesi beklenen MG için, en büyük pazarı ve MG markasının da doğduğu yer olan İngiltere de önemli bir seçenek. Zira SAIC, İngiltere’de Longbridge’deki eski MG Rover fabrika arazisinin bir bölümüne sahip.

- BYD: İlk üretim tesisini Macaristan’da kuracağını açıkladı. Tesis, elektrikli ve hibrit araç üretecek. Ancak 2025’te Avrupa’da ikinci bir fabrika daha istediği belirtiliyor.

- Leapmotor: Stellantis ile geçen yıl ortaklık kuran Leapmotor, Polonya’da Fiat’ın Tychy fabrikasında elektrikli T03 modellerini üretmeyi planlıyor. Ayrıca İtalya Torino’daki Mirafiori fabrikasında da yılda 150 bin Leapmotor üretilmesi gündemde.

- Geely: Polonya’nın kamu kuruluşuyla, ülkenin ilk yerli elektrikli aracı “Izera” için lisans anlaşması imzaladı.

Yenilenen Qashqai satışa sunuluyor







Nissan’ın başarılı C-SUV modeli Qashqai, radikal şekilde yenilenmiş olarak yarından itibaren ön siparişe açılıyor. Yenilenen Qashqai’nin Türkiye lansmanı ise bu ayın sonunda yapılacak. Markanın Nissan’ın Avrupa’daki öncü crossover modeli Qashqai, önemli teknoloji yeniliklerin yanı sıra farklı bir dış görünüme ve daha prestijli bir iç ambiyansa kavuştu. Yenilenen tasarımıyla daha keskin ve modern bir yapıya kavuşurken, bir de “N-Design” versiyonu eklendi. İç mekândaysa “dokunsal kalite”ye önem verilmiş. Güvenlik donanımları yeni GSR 2 yönetmeliğine uygun. Yeni 3008 Eylül’ü bekliyor







Peugeot, yeni nesil fastback SUV modelleri 3008 ve E-3008’i, Eylül ayında Türkiye yollarına çıkarmaya hazırlanıyor. Yeni fastback tasarımıyla dikkat çeken yeni 3008, iç mekânda da yeni Panoramic i-Cockpit ile sürüş keyfini artırıyor. Yeni 3008 ve E-3008, ilk etapta 136 HP 48V hibrit teknolojili benzinli motor ve 210 HP’lik yüzde 100 elektrikli versiyonlarla satışa sunulacak. Elektrikli başladı hibrit seçenek de sunacak







Tamamen elektrikli olarak tanıtılan ancak bekleneni vermediği için hibrit seçeneği de eklenen Jeep Avenger, Türkiye’de bu seçenekle de satış sunuldu. 1.598.250 TL’den başlayan fiyatlarla satkışa çıkan Avenger e-Hybrid’te, 100 HP güç üreten 1.2 lt 3 silindirli motor seçeneği, 48 voltluk lityum iyon batarya bulunuyor. Araç “Limited” ve “Summit” donanım paketleriyle geliyor. Castrol Magnatec ‘Yılın Seçilmiş Ürünü’ ödülünü aldı







Madeni yağ kategorisinde akıllı moleküller teknolojisi ve çevre duyarlılığıyla farklılaşan Castrol Magnatec, “Sia Insight Türkiye”nin gerçekleştirdiği araştırma sonucunda “Yılın Seçilmiş Ürünü” ödülünü kazandı. Her kategoride aday gösterilen ürünler, hedef kitleye çekici gelmesi, bulunduğu kategoriye yenilik getirmesi ve kullanıcıların üründen memnuniyeti üzerinden değerlendiriliyor. Madeni yağ kategorisinde akıllı moleküller teknolojisi ve çevre duyarlılığıyla farklılaşan Castrol Magnatec, “Sia Insight Türkiye”nin gerçekleştirdiği araştırma sonucunda “Yılın Seçilmiş Ürünü” ödülünü kazandı. Her kategoride aday gösterilen ürünler, hedef kitleye çekici gelmesi, bulunduğu kategoriye yenilik getirmesi ve kullanıcıların üründen memnuniyeti üzerinden değerlendiriliyor.

Chery Türkiye Başkanı Si Fenghuo ise, Türkiye’nin, markanın stratejik pazarlarından biri olduğunu vurgularken, “Hükümetin vergi düzenlemesi kararına saygı duyuyoruz. Mevcut durumu göz önüne aldığımızda; bir taraftan yapılan değişikliklere uyum sağlamak için çalışırken, diğer taraftan da ilgili bakanlıklarla beraber Türkiye’de fabrika inşasının ve Türkiye’de üretimin fizibilite analizine yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.