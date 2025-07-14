‘Daha iyi olmalıydı!’

Bu yılın ilk yarısında iç pazarda payı yüzde 29’a gerileyen yerli üreticiler, aynı dönemde gerçekleştirdikleri 530 binden fazla ihracatla teselli buldu. Başkanı Eroldu’ye göre rakamlar geçen yıla oranla iyi ama daha iyi olması gerekirdi...Türk otomotiv endüstrisinde yatırımlar sürerken, yerli modellerin iç pazardaki ağırlığının giderek azalması, sektörü de düşündürüyor. Yeni model ve kapasite artırımı yatırımlarına rağmen üretim, geçen yılla hemen hemen aynı düzeyde gerçekleşse de, bu, iç pazara pek yansımadı. İhracat ise, bir miktar artışa rağmen, örneğin, 2017 yılının gerisinde kalmayı sürdürüyor.Otomotiv Sanayii Derneği () Başkanı Cengiz Eroldu, Türkiye’de ilk 6 ayda 706 bin adet araç üretildiğini, bu rakamların geçen yılla paralellik arz ettiğini belirtirken, “Kapasite kullanımımızda geçen yıla göre bir miktar kötüleşme var... Yeni yatırımlarımız var. Onların etkisiyle Türkiye’deki otomotiv sanayinin de toplam kapasitesi 2 milyondan 2 milyon 200 binli rakamlara geldi. Yaptığımız yatırımların karşılığını almak için bizim üretimimizin daha fazla olması gerekirdi” dedi.Yılın ilk yarısında 530 bin 322 adetlik ihracat gerçekleştiğini kaydeden Eroldu, “Geçen yıla göre ihracatımızda yüzde 7.5’luk artış var. Aslında geçen yıla oranla iyi görünse de, 2017’de yapılan 714 binlik ihracatın oldukça uzağında. Bu kadar yatırım yapan bir sektörün aslında daha iyi rakamlar vermesi lazım” ifadesini kullandı.İhracatta 20 milyarlık dolarlık bir rakama gelindiğini, bunun “en yüksek ilk 6 aylık ihracat rakamı” olduğunu hatırlatan Cengiz Eroldu, bunda ihraç edilen araçların teknolojilerinin ve dolayısıyla fiyatlarının artmasının önemli rol oynadığına dikkat çekti.İç pazarda iyi bir ivme yakalandığını, 629 binle son 10 yılın en yüksek ilk 6 aylık satış rakamı gerçekleştiğini söyleyen Başkanı Eroldu, “Bu açıdan da iyi bir performans var pazarda... İyi olmayansa, yerli üretimin iç piyasa satışlarının düşmeye devam etmesi. Geçen yıl yüzde 32’yken, bu yılın ilk 6 ayında yüzde 29’a düştük. En yüksek yerli araç payı yüzde 46 olmuştu.Eroldu, “Yerli üretimin payı, otomobilde yüzde 29, hafif ticari araçlarda yüzde 20, kamyonda ise yüzde 59. Toplamda yüzde 29’a karşılık geliyor. Yine otobüs ve traktörde yüzde 100’e yakın yerli payı olması sevindirici ama diğer alt gruplarda maalesef performansımız çok iyi değil” dedi.Son 10 yılda sanayi olarak yaklaşık 10 milyar dolar yatırım gerçekleştirdiklerini hatırlatan Eroldu, şöyle devam etti: “Bunlar Türkiye ekonomisi ölçeğinde küçük rakamlar değiller. Tabii niye daha fazla ihracat, daha fazla üretim yapamıyoruz? Son 3 yılda yaşadığımız rekabetçilik kaybımızın bunda önemli payı var. Türkiye otomotiv sanayi şu anda Doğu Avrupa ülkelerinden daha pahalı bir kaynak durumuna geldi. En büyük sorunumuz, rekabetçiliği daha iyi hale getirmek.”Volvo Car, modellerinin neredeyse tamamını yenileyip, yelpazesine yeni modeller eklerken, benzer bir adımı Türkiye’de de atıyor. Yakın bir zamanda tamamen yeni elektrikli EX30’un yanı sıra makyajlanan XC60’ı da satışa sunan Volvo Car Türkiye, yıl sonuna doğru da, EX30’un arazi versiyonu olarak da algılanabilecek Cross Country versiyonunu da getirmeye hazırlanıyor.Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, markanın tüm modellerini yenilediğini, gamına yenilerini eklediğine dikkat çekerken, yeni EX30’un Türkiye’de büyük ilgi gördüğünü, binlerle ifade edilen ciddi bir ön talep oluştuğunu belirtti. Tam bir sayı veremeyeceklerini kaydeden Emiroğlu, “Belçika fabrikası, ilk EX30 üretimlerini Türkiye’nin taleplerini karşılamaya ayırdı. Diğer ülkelerin taleplerine göre bir ayarlama olacak” dedi.Emiroğlu, EX30 Cross Country’nin fiyatının, normal EX30’a göre daha yüksek olacağını, bu yüzden de çok yüksek adetler planlamadıkların belirtti.EX30 Cross Country, EX30 gibi öncelikle Single Motor Extended Range versiyonuyla satılacak. Arkada bulunan motor, 204 HP güç ve 343 Nm tork üretiyor. 69 kWsa bataryasıyla WLTP’ye göre ortalama 475 km’ye kadar menzil sunuyor. 175kW DC hızlı şarjda %10-80 dolum süresi 27 dakika civarında. Araçta 18 inçlik arazi tipi lastikler, önde, arkada, çamurluk üstleri ve kapı altlarında koyu renkli detaylar mevcut.Hyundai, yüksek performanslı ikinci elektrikli modeli “IONIQ 6 N”i, İngiltere’de Goodwood Hız Festivali’nde tanıttı. IONIQ 5 N’in başarısı üzerine inşa edilen model, Hyundai N’in motor sporları girişimlerinden aktarılan ileri teknolojileri bünyesinde barındırıyor. 3,2 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlayan otomobilin maksimum hızı ise 257 km/s. IONIQ 6 N, 650 PS (478 kW) güç ve 770 Nm tork üretirken, 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 3,2 saniyede ulaşıyor ve 257 km/s maksimum hıza çıkabiliyor.Volvo Cars’ın global ölçekte en çok tercih edilen modeli XC60, kapsamlı bir yenilenmeyle Türkiye’de de satışa çıktı. Aracın fiyatı 6 milyon 231 bin 600 TL. Özellikle ön ızgarasının yanı sıra ön ve arka tamponlarında, arka çamurluklarında tasarım değişimleri geçiren Volvo XC60, içerideyse daha büyük bir eğlence ekranına kavuşmuş. Yenilenen XC60, Volvo Cars’ın yeni nesil kullanıcı deneyimiyle donatılırken, sisteminde yerleşik Google özellikleri de yer alıyor. Yenilenen XC60, Türkiye’de Plug-in Hybrid, 455 HP’lik T8 AWD güç aktarma sistemiyle satılıyor. WLTP test sonuçlarına göre tek şarjla 80 kilometreye kadar tamamen elektrikli menzil sunabiliyor.