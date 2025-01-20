Elektrikli modeller beklemeye alındı

Avrupa’da elektrikli satışlarının beklenenden düşük seyretmesi ve ABD’de başkan seçilen Donald Trump’ın ülkede elektriklilere tanınan teşvikleri kaldırma ihtimali, pek çok üreticinin elektrikli model lansmanlarını askıya almasına neden oldu.Dünya her açıdan, ABD’de başkan seçilen Donald Trump’ın edeceği yemin ve sonrasında neler olacağına kenetlenmiş durumda. Buna küresel otomotiv endüstrisi de dahil. Zira Trump ve ekibi, göreve geldikten sonra elektrikli araçlara tanınan, 7 bin 500 dolara varabilen desteklerin sonlandırılabileceğini belirtmişti. Buna, Avrupa’daki elektrikli araçlara geçiş sürecinin yavaşlaması ve beklentilerin altında gerçekleşen satışlar da eklendiğinde, üreticiler ve markalar zor kararlara imza atmak zorunda kalıyor.Nitekim, lüks markalardan çok satanlara kadar pek çok üretici, ardı ardına elektrikli modelleriyle ilgili “erteleme” ya da “durdurma” kararına imza attı. Elbette bu da, elektrikli araçlara parça desteği sunan tedarikçileri de etkiledi. Zira Volkswagen gibi devlerin yanı sıra Almanya’da pek çok büyük tedarikçi zor duruma düştü, hatta iflas yolculuğuna çıkma aşamasına geldi. Onlardan bazıları kimlermiş, değinelim:İngiliz süper lüks otomobil üreticisi, ilk tam elektrikli modelinin piyasaya çıkışını 2025’ten 2026’ya erteledi. Tüketici talebi eksikliğini gerekçe gösteren Aston Martin, elektrikli araçlarında kullanacağı EV teknolojisini ABD merkezli Lucid Motors’tan alıyor.Ağustos ayında, uzun süredir çıkışını ertelediği 3 sıralı büyük elektrikli SUV modelini “öldüren” Ford Motor Company, “T3” kod adlı yeni nesil büyük boyutlu elektrikli pickup modelinin çıkışını da 2027’nin sonlarına erteledi.Aralık ayının sonlarında açıklama yapan şirket, elektrikli araçları için ülkede 4 tesisin kendisine fazla olduğunu belirtip, bu tesislerden birindeki hisselerini, bu konudaki ortağı “LG Energy Solution” şirketine devrediyor. GM ayrıca geçen yılın ortalarında elektrikli pickup modellerinin üretim başlangıcını da 2026 sonuna kadar erteledi. GM bünyesindeki Buick’in 2024’te ABD’de satışa sunmayı planladığı ilk elektrikli SUV modelinin çıkış tarihi ise belirsiz...2026 için planlanan tam elektrikli Cayenne’nin yanı sıra 718 Cayman ve Boxster’ın elektrikli versiyonlarının da ertelenebileceği söyleniyor.CEO Elon Musk, tamamen yeni ve daha ucuz bir model üretme planlarını öldürmüştü. Ancak yine de bir açık kapı bırakılmaya devam ediliyor. Zira Tesla’nın elinde robotaksi olarak lanse edilen “Cybercab” için hazırlanan bir platform bulunuyor ve bunun söz konusu ucuz araçta da kullanılması mümkün olabilir.ABD’de üretip satmayı düşündüğü tamamen elektrikli, 3 sıralı crossover aracının çıkışını 2026’nın ilk çeyreğine kadar erteledi. Tabii aynı aracın bazında “kardeş” Subaru üretilecek model de...Volkswagen, milyarlarca euro yatırım yapacağını belirttiği elektrikli hamlesi için geri adım atmaya başladı. Elektrikli araç üretimi yapan bazı tesisleri kapatmayı ya da devretmeyi düşünen VW, bazı yatırımlara da şimdilik başlamadı. Aynı şekilde, ailenin bir başka markası olan Audi için de benzer tehlikeler söz konusu. Tıpkı Belçika fabrikasının kapatılması gibi.2030’dan itibaren tamamen elektrikli bir marka olacağını açıklayan Volvo, eylülde, model yelpazesini uzun menzilli şarj edilebilir hibritlerle genişleteceğini açıkladı. 2023’da da satışlarının “yüzde 90’ının” plug-in hibrit ve tam elektriklilerden oluşacağını belirtiyor.Bir diğer İngiliz üretici olan ve 2020 yılında “2030’da tamamen elektrikli bir marka” olarak yola devam etmek adına ardı ardına elektrikli yeni modeller pazara sunacağını açıklayan Bentley, geçtiğimiz Kasım ayında bu planını revize etmek zorunda kaldı. Tamamen elektrikli bir marka olacağı tarihi 2035’e çeken Bentley, ilk tam elektrikli SUV modelini 2026’da tanıtıp, 2027’de satışa sunacak. Oysa bu modelin 2025’te çıkması planlanmıştı.Lanzador konseptini temel alan, markanın ilk tam elektrikli modelinin 2028’de çıkacağı söylenmişti. Şimdi 2029’a ertelendi.Yeni Opel Grandland, ilk etapta 1.2 lt 136 HP’lik benzinli motorun yanı sıra 21 HP (15,6 kW) güç üreten elektrik motora ve 6 ileri çift kavramalı şanzımana sahip hibrid, 73 kWsa (net kapasite) batarya kapasitesine sahip ve yaklaşık 504 kilometre menzil (WLTP’ye göre) sunan 210 HP’lik elektrikli versiyonuyla satışa sunuldu. (160 kWs DC, yüzde 20’den yüzde 80 kapasiteye 30 dakikadan az zamanda ulaşabiliyor)48 V hibrid versiyonda Edition ve GS, elektrikli versiyonda ise GS donanım seviyesi bulunuyor. Grandland hibrid 2 milyon 50 bin TL’den, elektriklisi ise 1 milyon 804 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç, “Ocak ayı itibarıyla satışa sunduğumuz yeni nesil Grandland, bu sene kalkacağımız SUV atağının ilk yeni oyuncusu olarak öne çıkıyor. 2025 yılında Opel olarak satacağımız her 3 binek otomobilden 2’sinin SUV olmasını hedefliyoruz, bu noktada yeni Grandland’in hem elektrikli hem hibrid versiyonlarıyla pazarda önemli bir başarı kazanacağına inanıyoruz” dedi.Dacia Sandero, 2024 yılında Avrupa’da en çok satılan model oldu. Toplam 309 bin 392 adet satılan ve bu satış rakamıyla 2023 yılına göre yüzde 14.5 büyüme sağlayan Sandero, aynı zamanda 2017’den bu yana Avrupa perakende pazarında en çok satan model olarak kayıtlara geçti. Sandero, elde ettiği satış adediyle markanın 2024’deki toplam satışlarının neredeyse yarısını oluşturdu. Sandero ayrıca, bir yılda 300 bin adetten fazla satan ilk Dacia modeli oldu.Volvo Car Türkiye, 2024’te, ülkemizdeki 30 yılı aşkın tarihinde bir ilke imza attı ve 13 bin 24 otomobil satarak kendi rekorunu kırdı. Bu başarıyla şirket, pazar payını yüzde 1,20’den yüzde 1,33’e, premium segmentteki payını ise yüzde 12,12’den yüzde 12,78’e yükseltti. Elektrifikasyon stratejisi çerçevesinde toplam 5 bin 211 şarj edilebilir otomobil satışına ulaşan Volvo Car Türkiye, toplam satışlarının yüzde 40’ını bu kategoriden gerçekleştirdi.