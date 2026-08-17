Üretim hazırlıkları üretimleri düşürdü

Türkiye’de bu yıl birbiri ardına üretime alınan ve alınması planlanan “yerlilerin” çokluğu dikkat çekerken, yılın ilk 7 aylık dönemde üretimde de düşüş yaşanıyor. Bunun, tatiller ve üretime hazırlık çalışmalarından kaynaklandığı belirtiliyor.Bu yıl üretimine başlanan yeni modeller dolayısıyla yaşanan üretime hazırlık duraklamaları ve iç pazardaki düşüşler gibi etkenler, yılın ilk 7 ayında üretim ve ihracat rakamlarının da düşmesine yol açmış görünüyor.Nitekim Otomotiv Sanayii Dernegˆi’nin (OSD) açıkladığı ilk 7 aylık dönemine ilişkin verilere göre, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 gerileyen toplam üretim 767 bin 216 adet olarak gerçekleşti. Otomobil üretimi geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 19 düşüş kaydederken, ticari araç grubunda ise, yüzde 9 artış vardı.Yılın ilk 7 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 14 azalarak 255 bin 679 bin adet olurken, 542 bin 401 adet şeklinde gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde toplam pazar da, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 daralarak 661 bin 249 adet seviyesinde kapandı.Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, geçen yılın aynı dönemine göre üretim ve ihracatta gerileme yaşanırken, değer bazında ihracatın tarihsel olarak en yüksek ilk 7 aylık değere ulaştığını vurguladı.Üretimdeki gerilemenin önemli bir bölümünün, yılın ilk 7 ayında bayram ve idari tatillerin yanı sıra yeni model ve kapasite yatırımlarını devreye almak üzere üretim hatlarında yapılan hazırlıklar nedeniyle yaşanan duraklamalardan kaynaklandığına vurgu yapan Eroldu, bunları geçici nedenler olarak niteledi, “Yeni yatırımların ilerleyen süreçte hem iç pazardaki yerli araç payına hem de üretim ve ihracatımıza önemli katkı sağlayacaktır” dedi.İç pazarda geçen yılın aynı döneminde yüzde 29 olan yerli üretim payının yüzde 34’e yükselmesinin, yatırımların ilk sonuçlarının görülmeye başlandığını gösterdiğini kaydeden Eroldu, “Yeni ürünlerin üretim temposunun yükselmesiyle birlikte yerli payında daha belirgin bir iyileşme bekliyoruz” ifadesini kullandı.Kia’nın en hesaplı ve ulaşılabilir elektrikli modeli olarak dikkat çeken “EV2”, 1.599.000 TL’den başlayan lansman fiyatıyla Türkiye’de satışa sunuldu. Aracın üst versiyonu ise yine lansmana özel 1.979.000 TL’ye satılmakta. Normal başlangıç fiyatı ise 1.719.000 TL.Avrupa’da üretilen yeni elektrikli B-SUV modeli EV2; Niro EV, EV3, EV6 ve EV9’un ardından Türkiye’deki yelpazeyi tamamlarken, kompakt boyutları, akıllı bağlantı teknolojileri, fonksiyonel iç mekânı ve yüksek verimliliğiyle dikkat çekiyor. Tasarım açısından markanın “EV” ailesinin yüzünü yansıtan aracın iç mekânında, 3 ekran bulunuyor: 12,3 inç dijital gösterge paneli, 5,3 inç klima kontrol ekranı, 12,3 inç merkezi multimedya ekranı...Kia’nın bağlantılı araç teknolojisi “Kia Connect” de EV2 ile birlikte Türkiye’de kullanıma sunuluyor. Kia uygulaması üzerinden çalışan sistem; kapıları uzaktan kilitleyip açma, sürüş öncesi kabin ısısını ayarlama, aydınlatma ve korna fonksiyonlarını yönetme ile şarj işlemlerini uzaktan kontrol etme imkânı tanıyor.Ayrıca araç konumu anlık olarak takip edilebiliyor; önemli noktalar, şarj istasyonları ve yolculuk rotaları doğrudan araç navigasyonuna gönderilebiliyor, enerji tüketimi, lastik basıncı, kapı ve bagaj durumu gibi teknik bilgileri anlık olarak iletiyor. Vale modu, coğrafi sınır, hız uyarıları, hırsız alarmı, arka yolcu ve batarya izleme gibi gelişmiş bildirimler de mevcut.Kia EV2, iki farklı batarya seçeneğiyle sunuluyor: 42,2 kWsa batarya ile 433 km’ye varan şehir içi sürüş menzili sunarken, 61,0 kWsa batarya ile WLTP döngüsünde bu miktar 641 km’ye varıyor. Standart menzil sunan versiyonda 146 HP, “Long Range” versiyonunda ise 134 HP güç barındıran EV2, 11 kW AC şarj desteği de sunuyor.Peugeot’nun orta sınıftaki önemli otomobili 308, makyajlanmış haliyle Türkiye’de satışa sunuldu. Makyajla birlikte 308’de yeni ön tasarım, yeni ızgara ve yeni üç pençeli ışık imzası gibi yenilikler göze çarparken, markanın ilk kez kullanacağı yeni “aydınlatmalı Peugeot logosu” da bu araçla birlikte yollara çıkmaya başlamıştı.308, son dönemde pek alışık olunmayan şekilde 1.5 lt dizel motorla satışa sunuldu. 130 HP’lik motorda, EAT8 otomatik şanzıman mevcut. 308, bu motorla 207 km/s maksimum hıza ulaşırken, 0’dan 100 km/s hıza 10,6 saniyede çıkabiliyor, WLTP normlarına göre 100 kilometrede 4,9 ila 5,1 litre aralığında karma yakıt tüketimi sunuyor. Makyajlı ve dizel 308, 2.360.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuş.Satışları azalan Dodge Charger’a, “Super Bee” desteği geldi. 600 beygir gücündeki 6 silindirli Hurricane motora sahip araç, “Super Bee” efsanesini sürdürmeyi amaçlarken, 8 silindirli olmamasına rağmen yaklaşık 720 Nm tork üretiyor, 0-100 km/s hıza 3.6 sn’de ulaşıyor. Arkadan itiş moduna da sahip dört tekerlekten çekiş sistemi, Super Bee’ye özel siyah ve sarı iç - dış süslemeler, farklılaştırılan süspansiyon ve aerodinamik unsurlar, ilginç özellikleri arasında.Türkiye’de geçen yıl satışa sunulan ancak popülarite kazanamayan Ford Capri ile Explorer, güncellemeler ve menzil artışlarıyla yeniden satışta.Explorer’da yapılan geliştirmelerle menzil; şehir içinde 496 km’den 619 km’ye kadar çıkarken yüzde 25’lik bir artış sağlanmış. WLTP Karma Menzil ise 378 km’den 440 km’ye çıkmış. Tüm bunların LFP bataryanın katkısıyla olduğunu söyleyelim.Capri’nin şehir içi menzili ise yüzde 24’lük artışla 471 km’den 586 km’ye kadar çıkmış. WLTP Karma Menzil ise 373 km’den 437 km’ye ulaşıyormuş. Ayrıca 105 kW DC hızlı şarj kullanıldığında bataryanın yüzde 10’dan yüzde 80 doluluğa ulaşması sadece 26 dakika sürüyormuş.Yapılan iyileştirmeler sadece menzili uzatmakla kalmamış. Gücün 190 PS’ye ve torkun 350 Nm’ye yükseltilmesiyle performansta da önemli artış sağlanmış ki, hem Capri hem de Explorer artık 0-100 km/s hızlanmasını 8,0 saniyede tamamlayacakmış.Explorer 2.298.900 TL’den başlayan, Capri ise 3.371.600 TL’lik fiyatlarla satışta.