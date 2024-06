Elektrikli rekabetinde Türkiye de rol oynayacak!

Elektrikli araçlara geçiş sürecinde üreticiler, giderek artan fiyat baskısına karşı çözüm arıyor. Stellantis CEO’su Carlos Tavares, bunun için, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerden tedariki artıracaklarını belirtti.Tüm dünyada, özellikle de Avrupa’da elektrikli araçlara geçiş konusunda adeta bir yarış devam ediyor. Markalar, mühendislik birimlerinin büyük bölümünü bu sürece hazırlık için seferber etmiş durumda. Bir yandan tam elektrikli diğer yandan da hibrit modeller için durmak bilmeyen bir tempo söz konusu olurken, fiyat rekabeti de üreticilerin kafasını yoran bir konu. Zira Çin’den Avrupa’ya ithal edilen, donanımı yüksek araçlar şimdiden Avrupa’daki önemli oyuncular için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Her ne kadar gümrük vergileriyle bu durum dengelenmeye çalışılsa da, Çinlilerin Avrupa’da üretime başlaması, bu rekabeti iyiden iyiye kamçılayacak.Fiyat rekabeti konusunda sürekli olarak yollar arayan Avrupa’da üretim yapan markalar, bir yandan hükümetleri ve Avrupa Birliği’ni zorlarken, diğer yandan da kendi çözümlerini yaratmaya çalışıyor. Bünyesinden Peugeot, Citroen, Fiat ve Opel gibi önemli oyuncuları barındıran Stellantis Grubu’nun CEO’su Carlos Tavares, New York’ta katıldığı konferansta yaptığı konuşmada, elektrikli araçlara geçiş sürecinin bir “maliyeti kısma savaşına” dönüştüğünün altını çizdi, otomotiv tedarikçilerinin de gelecek 5-10 yıl içinde bu duruma nasıl adapte olacaklarının yolunu bulması, aksi halde batmayı gözealması gerektiğini söyledi.Elektrikli araçların üretim maliyetlerinin, içten yanmalı motorlara sahip olanlara göre yüzde 40 hatta yüzde 50 daha fazla olduğunun altını çizen Tavares, “Stellantis gibi üreticilerin, elektrikli araçlara geçiş yarışında değil de, elektrikli araçların maliyetlerini kısma yarışında olduğuna” dikkat çekti. Orta gelir seviyesindeki tüketiciler için satın alınabilir, hesaplı elektrikli araçlar üretmeye çalıştıklarını kaydeden Tavares, yeni otomobillerin üretim maliyetlerinin büyük bölümünün araçlarda kullanılan parçalardan kaynaklandığını, dolayısıyla bu maliyet düşürme çabalarının tedarik sanayi yani parça üreticilerine daha ağır yükler yükleyeceğini savundu.Avrupa’da çok önemli ve bilinen parça üreticilerinin maliyetler konusunda baskı altında olduğunu söyleyen Tavares, Stellantis de dahil otomotiv üreticilerinin, büyük oranda Türkiye, Tunus, Fas, Hindistan gibi ülkelerden parça tedarikine ağırlık vermek durumunda kalacağına vurgu yaptı. Carlos Tavares, ABD veya Avrupa’da üretilen aynı parça ve sistemlerin, bu ülkelerde yüzde 40 daha hesaplı olduğunu belirtti.Skoda’nın D segmentindeki amiral gemisi Superb, 4. nesliyle Türkiye’de yollara çıkıyor. Önceki nesilde olduğu gibi Sedan ve Combi versiyonlarına sahip Superb, kalitesi, konforu, lüks seviyesi ve farklı motor seçenekleriyle pazarda boşluğu doldurmayı hedefliyor. Superb Sedan 1 milyon 950 bin TL’den, Superb Combi ise 2 milyon 550 bin TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarla alınabiliyor.Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, Haziran ayından itibaren yeni Superb’in yollara çıkmaya başladığını belirterek, markanın bu yıl için belirlediği 45 bin adetlik satış hedefi içinde Superb’in de önemli paya sahip olacağını kaydetti. Bu yıl için Superb’ten araç tedarikine bağlı olarak 12-15 bin adet aralığında satış öngördüklerini belirten Başar, “Şu ana kadar sadece ön taleple 5 binin üzerinde başvuru aldık ve bu rakam giderek artıyor. Bu rakam yılın geri kalanında sunacağımız araçların yaklaşık yüzde 30’unu temsil ediyor ve ilgi bizi çok mutlu etti” dedi.Superb Sedan 150 PS güç üreten 1.5 lt TSI mHEV hafif hibrit teknolojisine sahip motorun yanı sıra 265 PS’lik 2,0 lt TSI benzinli motor veya 193 PS’lik 2.0 TDI dizel motorla tercih edilebiliyor. Superb Sedan’da yer alan 2.0 lt motorlar, 4 çeker sürüşle kombine ediliyor. Superb Combi ise, 1.5 lt TSI mHEV hafif hibrit versiyonla sunuluyor.Yenilenen tasarımla birlikte daha rafine hale getirilen Superb, sekizgen Skoda ön panjuru, kaput üzerindeki marka logosu ve daha akıcı tasarımıyla dikkat çekiyor. Markanın yeni tasarım dilinin unsurlarını tamamen yeni Superb modeline taşıyan Skoda, kristal detaylarla tamamlanan yeni LED Matrix farları ve TOP LED arka ışıklandırmayla dikkat çekiyor. Yeni Superb, “Elite”, “Premium”, “Prestige” ve “L&K Crystal” olmak üzere 4 donanım seviyesiyle Türkiye’de satışa sunuldu.Premium otomobil üreticisi Lexus, Türkiye’deki yeni model atağını bu kez tam elektriklilerle sürdürüyor. Türkiye pazarına tamamen elektrikli iki yeni modelini birden sunan Lexus, kompakt “UX 300e” ve D/E sınıfındaki RZ 450e ile rekabete katıldı.Lexus’un, yüzde 100 elektrikli kompakt SUV modeli UX 300e, aynı zamanda markanın tam elektrikli ilk aracı. UX 300e’yi satın alan kullanıcılara, ev tipi şarj ünitesi de hediye ediliyor. Tek şarjla 440 km menzil sunan UX 300e, 150 KW (204 PS) güç ve 300 Nm tork değerlerine sahip. 72.8 kWs’lik lityum iyon bataryası, 50 kW DC şarj gücüyle birlikte 1 saat 20 dakikada yüzde 80 kapasiteye kadar şarj edilebiliyor.Markanın elektrikli ikinci modeli RZ 450e ise, sadece “Exclusive” donanımıyla getirilirken, 71.4 kW çıkışa sahip bir lityum iyon bataryayla donatılmış. Bataryası, 10 yıllık kullanım sonrası bile kapasitesinin yüzde 90’ından fazlasını koruyabiliyor. Tek şarjla ortalama 400 km’lik sürüş menzili sunarken, DC hızlı şarj sistemiyle yüzde 80 şarj kapasitesine yaklaşık 30 dakikada ulaşabiliyor. RZ’nin elektrik motorları önde 150 kW ve arkada 80 kW olmak üzere kombine şekilde 230 kW (313 HP) güç üretiyor.Çinli off-road SUV markası JAECOO, yaz aylarında Türkiye pazarına giriş yapacak. Markanın pazara girecek ilk modeli de JAECOO 7 olacak. Bu yıl Türkiye ile birlikte İspanya, İtalya, Polonya ve Macaristan başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde faaliyete başlayacak JAECOO, Chery’nin bünyesinde bulunan bağımsız bir marka. Akıllı ARDIS sistemiyle donatılan araçta kum, kar, çamur ve arazi dahil olmak üzere 7 sürüş modu bulunuyor. Sistem, senaryo tabanlı bir teknolojik mantıkla arazi sürüşlerinde farklı sürüş deneyimi yaşatıyor. 14.8 inçlik ultra geniş panoramik ekranı, yeni W-Hud göz hizası ekranı ve sektörün en güçlü kablosuz hızlı şarj özelliğiyle gelişmiş bir bilgi-eğlence deneyimi sunan JAECOO 7, 540 derece panoramik görüş sunan “şeffaf şasi” de dahil kapsamlı güvenlik özellikleri sunuyor. JAECOO’nun, sırada JAECOO 8 ve JAECOO 5 gibi yeni modelleri de olacak. Marka, Türk pazarında içten yanmalı (ICE), hibrit (HEV) ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) dahil olmak üzere birden fazla güç-aktarma seçeneği sunacak.Renault Group ile Geely’nin, 11 Temmuz 2023’te imzaladıkları anlaşma ve ilgili otoritelerden alınan onaylar sonrası, her iki grubun da yüzde 50’şer hisseye sahip olduğu “HORSE Powertrain Limited” resmen kuruldu. Bu yeni şirket, hibrit ve içten yanmalı motorların yanı sıra güç aktarma organları bileşenleri ve sistemleri alanında pazara liderlik edecek. HORSE Powertrain Limited’in yıllık yaklaşık 15 milyar Euro gelire ve yılda yaklaşık 5 milyon güç aktarım ünitesi üretimine ulaşması hedefleniyor. Şirket, ilk gün itibarıyla, hibrit sistemler, içten yanmalı motorlar, şanzımanlar ve batarya çözümleri de dahil olmak üzere küresel ortaklar için en son teknolojiye sahip güç aktarma organları teknolojilerinden oluşan eksiksiz bir portföye sahip olacak. Şirketin tesislerinden biri de Bursa fabrikası olacak.Çinli Great Wall, Avrupa Birliği’nin Çin menşeili araçlara yönelik gümrük vergisini artırma tehdidinin yanı sıra elektrikli araç satışlarındaki durgunluk nedeniyle Almanya’nın Münih kentinde bulunan Avrupa ofisini kapatmaya ve personelini işten çıkarmaya karar verdi. Great Wall Motor, yaklaşık 100 kişiyi işten çıkaracağını, Almanya ve İngiltere dahil Avrupa’da satışlara devam edeceğini belirtse de, operasyonu Çin’den yöneteceğini, bunun “organizasyonel ve pazara bağlı bir karar” olduğunu kaydetti. Great Wall, Almanya, Macaristan ya da Çek Cumhuriyeti’nde fabrika açmak için çalışmalarını sürdürüyor bu arada. Great Wall ayrıca içten yanmalı motora sahip modeller piyasaya sunmayı da planlıyor.Opel Türkiye, Haziran ayında da binek ve SUV modellerinde avantajlı kredi teklifleri ve online rezervasyona özel cazip fiyat seçenekleri sunarken, başarılı hafif ticari araç modellerinde ise KOBİ’lere özel imkânlar sağlıyor. Opel’in binek modellerinde 12 ay vadede yüzde “0” faiz seçenekleri dikkat çekiyor.ABD’nin lüks markalarından Lincoln, Aviator modeli için “tuhaf bir nedenden ötürü” geri çağırma operasyonu yaptı. Nitekim geri görüş kamerasının orta konsolda bulunan ekrandaki görüntüsü, araç geri vitesteyken, o sırada yakınında bir telefonla konuşuluyorsa ya da çalışır vaziyette bir telefon varsa kaybolabiliyormuş.