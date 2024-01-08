Hibrit satışları bir önceki yıla göre yüzde 62.8, tam elektrikli otomobil satışları ise tamı tamına yüzde 833.4 oranında artış gerçekleştirdi. Yerli markamız Togg’un 2023 yılı içerisinde üretim ve satışa başlayarak, 20 bin adede yakın teslimat gerçekleştirmesi, geçen yıl ülkemizde satılan yaklaşık her 4 elektrikliden birinin Togg olmasını sağladı. Dünyanın önemli markası Tesla’nın da Türk pazarına girmesi, adeta elektrikliyi uçurdu. Zira Togg ile birlikte 12 bin 150 adetlik satışa imza atan Tesla, elektrikli otomobil pazarının neredeyse yarısını oluşturdu.

Togg “T10X V2”, en çok satan elektrikli otomobiller listesinin başında yer alırken, içinde benzinli ve dizel motora sahip araçların bulunduğu Türkiye’de en çok satılan otomobilleri listesinde de 19 bin 583 adetle 9. sıradaydı. Tesla da sadece “Model Y” ile pazarda kendisine yer bulurken, bu ikiliyi “Megane E-Tech”, “Zoe” ve “Kangoo” modelleriyle 4 bin 785 adede ulaşan Runault izledi. Türkiye’de elektrikli otomobil satışlarına hayli erken başlayan MG ise, “MG4”, “ZS EV” ve “Marvel R” bin 923 adetle bu üç markayı takip etti.





Skoda 2023’te başarısını katladı Skoda, 2023’te Türkiye otomobil pazarında marka adına tarihi bir rekora imza attı. Aralık ayında 4 bin 484 adetle 2023’ün en yüksek aylık satışını elde eden Skoda, tüm yılı da 35 bin 41 adetlik rekor satışla tamamladı. Skoda, bu rakamla, 19 bin 464 adet satış gerçekleştirdiği 2022’ye göre yüzde 80 büyüme elde etti, pazar payı ise yüzde 3.6 oldu. Lüks sınıftaki BMW 3 bin 746, Opel 3 bin 745, Mercedes 3 bin 622, Skywell 2 bin 541, Citroen 1.881, Volvo ise 1.633 adetlik satışla ilk 10’daki diğer markalar oldu. Bu yıl BYD başta olmak üzere diğer Çinli markaların da yeni modeller getirmesi ya da pazar ilk kez girmesi beklenirken, hükümetin Çin menşeili elektrikli araçları ithal edenlere getirdiği “kendilerine ait en az 20 servis istasyonu kurma” zorunluluğunun pazara etkisinin nasıl olacağı merak ediliyor.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisi, 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 13 artışla 35 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek tüm zamanların rekoruna ulaştı. Geçen yılı ülke ihracatının da lideri olarak tamamlayan sektörün payı ise yüzde 15.8 oldu. Otomotiv sektörü, Aralık ayında da yüzde 1.1 artışla 3 milyar 176 milyon dolar ihracatla yine ilk sırada yer aldı.





Karsan’ın otonom otobüsüne tasarım ödülü







Avrupa’nın ardından Kuzey Amerika’nın da ulaşım altyapısının elektriklenmesinde öncü rol oynamak için kolları sıvayan Karsan’ın geliştirdiği “Otonom e-ATAK”, German Design Counsil (Alman Tasarım Konseyi) tarafından “Mükemmel Ürün Tasarımı” ödülüyle taçlandırıldı. Otonom e-ATAK’ın toplu taşıma sektöründe ilkleri başardığını söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Yüksek teknolojili yenilikçi üretim yeteneğimizle geliştirdiğimiz Otonom e-ATAK, kısa bir süre önce de Busworld Digital Awards’ta Digitally Enhanced Driving (Dijital Olarak Geliştirilmiş Sürüş) kategorisinde en beğenilen model olarak ödüllendirilmişti. Aracımız tasarımıyla da Almanlar tarafından tescillenmiş oldu. Dünya Tasarım Örgütü’nün de kurucu üyesi olan German Design Counsil tarafından ‘Mükemmel Ürün Tasarımı’ ödülünü almak bizi ayrıca gururlandırıyor. Bunun gibi global çapta ödüller bizi daha iyisini yapmak için daha da teşvik ediyor” dedi. Japonların son modası!







Japonya’da otomobil meraklılarının yeni modası, bu ülkede üretilen “minik” yerli modelleri, büyük ve efsaneleşmiş araçlara çevirmek. Bunun için ana üreticiler de destek verirken, pek çok modifiye firması, bunun için kitler üretiyor. İşte bunlardan biri, Türkiye’de de satılan Jimny için DAMD isimli bir firma tarafından üretilen yeni gövde kitleri. Daha çok modifiye araçların sergileneceği Tokyo Fuarı’nda da sergileneceği belirtilen bu kitler sayesinde, minik Suzuki Jimny modelini isterseniz ralli efsanesi “Lancia Delta Integrale”ye, isterseniz de “Renault 5 Turbo” haline sokabiliyorsunuz...



Japonya’da otomobil meraklılarının yeni modası, bu ülkede üretilen “minik” yerli modelleri, büyük ve efsaneleşmiş araçlara çevirmek. Bunun için ana üreticiler de destek verirken, pek çok modifiye firması, bunun için kitler üretiyor. İşte bunlardan biri, Türkiye’de de satılan Jimny için DAMD isimli bir firma tarafından üretilen yeni gövde kitleri. Daha çok modifiye araçların sergileneceği Tokyo Fuarı’nda da sergileneceği belirtilen bu kitler sayesinde, minik Suzuki Jimny modelini isterseniz ralli efsanesi “Lancia Delta Integrale”ye, isterseniz de “Renault 5 Turbo” haline sokabiliyorsunuz... OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Geçen yılın son ayında 3,2 milyar dolar ile bugüne kadarki en yüksek Aralık ayı ihracatına ulaştık. Geçen yılın tamamında da tüm zamanların rekor ihracatını gerçekleştirdik” dedi. Geçen yıl tedarik endüstrisinin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 9 artarak 14 milyar 154 milyon dolar, tüm otomotiv ihracatından aldığı pay ise yüzde 40,4 oldu. Aynı dönemde binek otomobil ihracatı yüzde 19, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 57 ve TIR çekici ihracatı yüzde 22 artarken, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 3 geriledi. Geçen yıl yüzde 68,3 payla AB ülkelerine 23 milyar 921 milyon dolar ihracat yapıldı.

Otomobil pazarında Cumhuriyet tarihinin en yüksek satış adetlerine ulaşılırken, hibrit ve özellikle de tam elektrikli araçların satışlarında da ciddi bir patlama gözlendi. Nitekim hibrit motorlu otomobiller pazardan 104 bin 804 adetle yüzde 10.8 pay alırken, elektrikli otomobil satışları 72 bin 179 adetle yüzde 7.5 paya ulaştı.Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, rekorun, pazarın yüzde 91.3’üne hitap eden ürün gamı sayesinde geldiğini söyledi. Başar, “O kadar geniş bir ürün yelpazemiz var ki sportif sürüşü sevenlerden daha yüksek konfor arayanlara veya verimliliği ön planda tutmak isteyenlere kadar çok fazla alternatife sahibiz. Elde ettiğimiz satış adetleri de, geniş ürün gamımızın kullanıcılarımız tarafından ne kadar beğenildiğinin bir kanıtı. Biz marka olarak Škoda’nın potansiyelinin daha da yüksek olduğunu biliyoruz ve yeni yılda tam elektrikli araçlarımızı sunmaya, daha fazla yenilikle müşterilerimizi memnun etmeye devam edeceğiz” dedi. Skoda’nın Türkiye’de yüksek satışlar elde etmesini sağlayan geniş ürün çeşitliğinde, zirvede yer alan model Superb oldu. Onu Octavia ve Kamiq izledi.