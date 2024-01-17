Emeklilerde fark kalmadı

Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı ve SSK ve Bağ - Kur emeklilerine yüzde 42.6’lık yeni maaş artış oranını açıkladı.



Ocak ayı için memur emeklilerinin artış oranı yüzde 49.25 olarak belirlenmişti. Memurlar için uygulanan toplu sözleşme ile sağlanan enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı bu oranın çıkmasına neden olmuştu. Bu oran SSK ve Bağ-Kur için son altı aylık enflasyon rakamı olan yüzde 37.50’nin yaklaşık 12 puan üzerindeydi. Sonuç olarak farklılaşan bu oranlar emekliler arasında bir memnuniyetsizliğe neden oldu.



Bu nedenle hükümet bu farkı kapatmak için harekete geçti ve yaklaşık 5 puan artışla SSK ve Bağ - Kur emekli artış oranı yüzde 42.6 oldu.



Temmuzda eşitlenir



Bu artış oranının ardında 2024 yılı için tüm emeklilerin maaş artış oranının eşitlenmesi yatmakta. Çünkü Temmuz 2024 tarihinde enflasyon dikkate alındığında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artış oranı memur emeklilerini geçecek, bu nedenle ocak - temmuz dengesi düşünüldüğünde 5 puanlık şimdi yapılan artış temmuz ayında tüm emeklilerin aylık artış oranının eşitlenmesine neden olacak.



2024 yılının tamamında Merkez Bankası enflasyon tahmininin yüzde 36 olduğu veri kabul edilirse bu artışın tüm emeklilerin artış oranının dengelenmesi bağlamında önemli olacağı söylenebilir.