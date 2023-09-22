Enflasyona karşı kademeli hamle

Merkez Bankası faizi dün 500 baz puan artırarak yüzde 30’a çıkardı. Faiz artırımları enflasyon beklentileri kırılıncaya kadar kademeli olarak sürecek.Merakla beklenen Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı. TCMB 24 Ağustos’ta yapılan toplantıda politika faizini, piyasa beklentilerinin üzerinde 750 baz puanlık artışla yüzde 25’e çıkartmıştı. Merkez Bankası dün ise bir haftalık repo faizini 500 baz puanlık artışla yüzde 30’a yükseltti. Bu TCMB’nin yeni yönetimi altında dördüncü faiz artışı oldu. Faiz artırımları enflasyon beklentileri kırılıncaya kadar kademeli olarak sürecek.TCMB, temmuz ve ağustosta beklenenden yüksek enflasyon gerçekleştiğini vurgulayarak, iç talebin güçlü seyrinin devam ettiğini, hizmet fiyatlarında katılığın sürdüğünü, petrol fiyatlarının arttığını ve enflasyon beklentilerindeki kötüleşmenin yukarı yönlü ek baskı oluşturduğunu ifade etti. Bu tespitler Merkez Bankası’nın enflasyonun yukarı eğiliminin yıl sonuna kadar süreceği beklentisini güçlendiriyor. Merkez, 2024’te enflasyonun hızında düşüş beklerken bunu kademeli olarak aşmayı planlıyor.TCMB’nin aldığı kararlara ve enflasyonun düşüşüne katkı sağlayacak gelişmeler şöyle:1- Doğrudan yabancı yatırımlar,2- Dış finansman koşullarındaki iyileşme,3- Rezervlerde süregelen artış,4- Turizm gelirlerinin cari işlemler hesabına desteği ve5- Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artmaya başlamasının,fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunması öngörülüyor. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. TCMB’nin karar metninde kademeli olarak güçlendirme adımlarının yer alması yavaş ama istikrarlı bir şekilde enflasyonun üzerine gidileceğini gösteriyor.Karar piyasada normalleşme sürecinin uzun ve zorlu bir süreç olduğu şeklinde yorumlandı. TL varlıklara ilginin kademeli artması bekleniyor. Parasal sıkılaşma mevduat ve kredi faizlerinde artış gibi biraz daha hissedilebilir. TL faizi daha cazip hale gelebileceği için alternatif maliyet hesabı biraz daha öne çıkabilir. Aylık enflasyonun düşüşe geçmesi ile algı olumluya dönecektir.Dengeli faiz kararı borsada park eden birikimlerin pozisyonlarını sürdürmesine yol açtı. Borsa İstanbul faiz kararı sonrası yukarı yönünü korudu.Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyon sürecinin 2024 yılında gerçekleşeceğini öngörüyor. Bu da 2024’e kadar faizlerin eğiliminin süreceği yönündeki beklentiyi güçlendiriyor. Bununla birlikte Merkez Bankası aylık bazda enflasyonun ana eğiliminde düşüş beklerken kararlılıkla istikrarlı adımlar atılacağına işaret ediyor.500 baz puanlık faiz artışının gerekçelerine baktığımızda 7 madde öne çıkıyor: