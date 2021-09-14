Faiz ve enflasyon son çeyrek radarda olacak

Yılın son çeyreğine doğru yaklaşırken yatırımcının ana gündemi birikimlerin enflasyon karşısında erimemesi. Piyasada gözler faizin ne olacağına çevrili...Piyasalarda yeni hareket alanları oluşuyor. Zira yılın son çeyreğine yaklaşıyoruz. Yatırımcı gündeminde birikimlerin enflasyon karşısında erimemesi ve faizin ne olacağı var. Yatırımlar bu ikili arasında kendine yön arıyor, reel getiri peşinde koşuyor.Geldiğimiz aşamada mevduattaki stopaj avantajı nedeniyle hâlâ para TL’de. Ancak TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun açıklamaları sonrası faizin enflasyonun altında kalabileceği de yorumlanmaya başladı. Bu nedenle portföyler yeniden şekilleniyor.Yeni para girişine neden olacak adımlar atılmadıkça kurlarda bu seviyeler taban olarak kalabilir. Piyasanın gündeminde şu 5 konu öne çıkıyor:1- Merkez bankalarına ilişkin gelişmeler,2- Dış piyasaların seyri,3- Enflasyona ilişkin gelişmeler,4- Merkez’in nasıl bir faiz kararı vereceği,5- Pandemi sürecine ilişkin belirsizlikler.Gelişmelere bakıldığında piyasalar daha çok bardağın dolu tarafında odaklanıyor. Bundan sonra olumlu gelişmeler daha fazla fiyatlanacaktır. Küresel bazda risk alma iştahı hâlâ güçlü. Ancak varlık alımlarının azaltılması ile başlayacak süreç fiyatlama davranışlarında değişmeleri getirecektir.Yatırım tercihlerinde döviz bazlı varlıklar yerini korumaya devam edecek. Altın yurt içi yatırımcılar için döviz alternatifi olarak seçenek olacaktır. Risksiz varlık tercihlerinde ana para korumalı, enflasyon üzeri bir ya da iki puan getirili fonlar seçenek oluşturabilir.Borsada yatırımda hisse bazında hareketler daha fazla öne çıkıyor. Küresel bazda ticaret hareketlerinin getirmiş olduğu ekonomik aktiviteden etkilenen şirketler daha fazla öne çıkıyor.Ekonomilerin açılması ile birlikte canlılığını koruyan sektörler 2021 yılında öne çıkmaya devam edecek. Son bir ayda en fazla değer kazanan hisselere baktığımızda maden, enerji ve telekomünikasyon sektörü öne çıktı.Bu hisseler şöyle: Koza Madencilik, Aksa Enerji, Hektaş, İpek Doğal Enerji, Odaş Elektrik, Türkiye Sigorta Selçuk Ecza Deposu, Türk Telekom, Turkcell, Kordsa Teknik Tekstil.Dolar kurunda 8.88 TL ile 8.28 TL arasında yaşanan hareket içerisinde tepelerin giderek aşağı indiği ancak 8.28’in de kırılmadığı görüldü. Kurda dikkat edilecek üç önemli nokta şöyle:1- 8.28 TL kırılırsa hareketin daha da aşağı doğru kayması beklenir. Ancak enflasyon açıklaması sonrası bu ihtimal neredeyse yok denilecek kadar azaldı.2- Stopaj avantajı nedeniyle birikimlerin TL’deki duruşu şu anda için sürüyor. Bu avantaj devam ettiği sürece mevcut seyrini koruması beklenebilir.3- Dolar kuru 8.45 seviyesinde. Kurda 8.48 ve 8.50 seviyeleri aşılırsa yukarı yönlü hareket güçlenir. Robot işlemler bu yönde çalışır.