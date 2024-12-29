Faizde düşüş trendi yatırımda rotayı değiştiriyor

Faiz indirimi başladı. Merkez Bankası, 250 baz puanlık indirime gitti. Yüzde 50 olan politika faizi yüzde 47,5’e düşürüldü. Faiz koridoru da 300 baz puandan 150 baz puana çekildi. PPK metninden ihtiyatlı duruş çıkarıldı ve sıkı duruşun korunacağı, kararların enflasyon görünümü odaklı, ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alınacağı eklendi.

Önümüzdeki yıl için PPK toplantı sayısı sekize düşürüldü. Merkez Bankası çarşamba akşamı yaptığı duyuru ile 2025’te Para Politikası Kurulu’nun yılda 12 kez değil 8 kez toplanacağını belirtti. Yeni takvime göre PPK, şubat, mayıs, ağustos ve kasım aylarında toplanmayacak. Merkez bankasının toplantı sayısını düşürmesi ile birlikte her toplantıda faiz indirimi beklentisi arttı. Bu durumda yatırım araçlarında yönelimler de yeniden şekillenecek.

Fonlar arası geçiş

Para piyasası fonları ilgi görmeye devam edecek. Ancak alternatif getirilerdeki hareketlenmeden yararlanmak isteyenler borçlanma araçları fonları ve hisselere yönelmeye başlayacak.









Enerji, inşaat ve lojistik... Enerji, inşaat ve lojistik sektörlerine odaklanan yatırım fonları, jeopolitik gelişmelerle birlikte büyüme fırsatı yakalama olanağı artacak. Suriye’deki yeniden yapılanma süreci ve Ukrayna’daki çözüm beklentileri, bu sektörlere olan ilgiyi artırması beklenmeli. Enflasyon üzerinde kazanç Yatırım fonları 2024 yılında enflasyonun üzerinde kazandırdı. Ortalama fon getirisi yüzde 52,67 olarak gerçekleşti. Para piyasası fonları yüzde 59,56 oranında kazanç sağladı. Sabit getirili enstrümanlarda yüzde 60 getiriyi gören yerli ve kurumsal yatırımcılar tercihlerini bu yönde kullandı. Yılın en az getiri sağlayan fonları ise borçlanma araçları fonları oldu. Bu fonların 27 Aralık itibari ile getirisi yüzde 43,97 oldu. 2025 yılında bu fonları getiri sıralamasında daha üst sıralarda yer aldığını görebiliriz. Yüzde 60 getiri sağladı







Dolarda hareketler Sınırlı ve zayıf Dolar kuru 35,06 TL seviyesinde. Dolar kurunda hareketlerin sınırlı ve zayıf olduğu gözleniyor. 2025 yılında faiz indirimi gerçekleşse de TL faizlerin enflasyona göre reel faiz sağlaması dolar kuruna olan yönelimi zayıf tutacak. Borsada al-sat dönemi Borsada haftalık getiri yüzde 3,09 oldu. Önümüzdeki dönemde faiz indirim döngüsüne girilmekle birlikte riskler devam ediyor. Enflasyonun düşüş sürecine girecek olmasına rağmen yıl boyunca yüzde 30 üzerinde seyredecek. Bu da reel faiz sunduğu sürece sabit getirili enstrümanları ön planda tutacak. Yatırımcılar ağırlıklı olarak al-sat stratejisini izleyecek. Borsada ağırlıklı olarak yatay bant hareketi izlenecek. Bir haftada yüzde 10 kazandıranlar Borsada bir haftada Oyak Çimento yüzde 10,52 kazandırırken Fenerbahçe Futbol yüzde 10 yükseldi. Türkiye Sigorta hisselerindeki artış ise yüzde 9,72 seviyesinde gerçekleşti. Tofaş Otomobil hisseleri yüzde 9,63 oranında yükselirken Akbank yüzde 9,14 prim yaptı. Bir haftada %20 düşenler Borsada iki hissede bir haftada yüzde 20’nin üzerinde kayıplar oluştu. Sanifoam Endüstri yüzde 24,69 geriledi. Hissenin fiyatı 5 gün üst üste geriledi. TSKB GMYO ise yüzde 21,67 oranında değer kaybetti. Hissede satışların zayıf hacimle gerçekleştiği gözlendi. Para piyasası fonları yüksek getirileri ile 2024 yılında dikkat çekti. 19 para piyasası fonu yüzde 60’ın üzerinde getiri sağladı. Nurol Para Piyasası Fonu yatırımcısına yüzde 62,20 oranında kazandırdı. Bu fonun katılımcı sayısı 24.805. Öte yandan Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu yüzde 61,93 getiri sağlarken iş Portföy İkinci Para Piyasası Fonu’nun getirisi yüzde 61,49 seviyesinde gerçekleşti. Düşük faiz ortamında kısa vadeli tahvillerin cazibesi azalacak. Bu bağlamda, uzun vadeli sabit getirili enstrümanlara yatırım yapan tahvil fonları, daha yüksek getiri potansiyeli sunacak. Özellikle sabit getirili enstrümanları tercih eden yatırımcılar için tahvil ve bono fonları uygun bir alternatif olacak.

2025 yılına faiz indirimiyle başlıyoruz. Faizin makas değiştirerek düşüş trendine dönmesi önümüzdeki yılın yatırım rotasını da değiştirecek. Para piyasası fonlarına park eden 1.3 trilyon TL, borçlanma araçları ve hisse senetlerine daha fazla yönelecek. Öte yandan reel faiz ortamı para piyasası fonlarını gündemde tutmaya devam edecek.