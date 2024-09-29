Faizler düşecek para yön arıyor

Piyasada beklenti en erken faiz düşüşünün kasım toplantısında gelebileceği yönünde. Bu beklentiye yakın duran İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, faizin kasımda 250 baz puan düşme olasılığının olduğunu CNBC-e’ye verdiği röportajda belirtti. Yabancı kurumlardan da kasım ve aralık açıklamaları geliyor. Faiz indirimi konut sektörünü canlandıracak gelişmelerin başında geliyor. Sadece konut sektörü değil, otomotiv ve beyaz eşya gibi tüketimi ilgilendiren bütün alanlarda canlanmaya neden olabilecek.

Yabancı tahville ilgili









Fonlar ne olur?



Altın ve gümüş hızlı yükselişte







Ekimde borsa kazandırır mı? Son 10 yılın ekim aylarının altısında endeks yükseldi, dördünde ise düştü. Ortalama olarak ekimde aylık bazda getiri yüzde 2,89 oldu. Aynı zaman diliminde enflasyondaki aylık artış yüzde 2,31 oldu. Borsa geride kalan 10 yılda ekim aylarında ortalamalara göre enflasyonun üzerinde yükseldi. Yükselen 3 sektör



Düşen 3 sektör



Bu hafta Borsa İstanbul’da en fazla değer kaybeden sektörler ticaret, maden ve spor oldu. Haftalık bazda yüzde 5’in üzerinde düşüş yaşayan bu sektörlerden en çok kaybettireni yüzde 8,33 ile ticaret sektörü oldu. Onu, maden sektörü yüzde 5,19 ve spor yüzde 5,07 düşüşle takip etti. Söz konusu sektörler haftalık bazda yaşadıkları sert düşüşe rağmen yıllık bazda farklı bir tablo gözleniyor. Ticaret hisseleri yıllık bazda ortalama yüzde 46,35 ile en yüksek performansı sağlarken, madencilik hisseleri yıllık ortalama yüzde 11,94 kayıp yaşadı. Spor sektöründeki yıllık kayıp ise yüzde 8,79 oldu. Özellikle ticaret sektörü, uzun vadede güçlü bir performans sergileyerek yatırımcılarına kazanç sağlamış görünüyor. Haftalık bazda en fazla yükselen sektörler banka, metal ana ve iletişim oldu. Banka sektörü hisseleri yüzde 4 yükselirken metal ana sektörü hisseleri yüzde 2,87 değer kazandı. Finansal kiralama sektöründeki artış ise yüzde 1,56 oranında gerçekleşti. Bu üç sektörün yıllık performanslarına baktığımızda banka sektörü hisselerinin yüzde 74,80 oranında değer kazandığı, metal ana sektörünün ise yüzde 3,52 oranında kaybettirdiği görülüyor. İletişim sektörü ise yıllık bazda %87,68 getiri sağlayarak yatırımcısına önemli bir kazanç sundu. Ancak finansal kiralama hisseleri yüzde 0,18 oranında geriledi. Faiz indirimleri ile birlikte Metal ana ve finansal kiralama sektörlerinde daha olumlu fiyatlamalar görmek mümkün olacak. Altın ve gümüş fiyatları yükselen bir seyir izliyor. FED’in faiz indirimi ve doların küresel bazda izlediği zayıf seyir emtialardaki çıkışı destekliyor. Gümüşün onsu 31,63 dolar, altının ons fiyatı da 2.658 dolar oldu. Altında 2.700 ve 3.000 dolar seviyeleri hedef fiyatlar. Gümüşte orta vadede hedef 50 dolarda bulunuyor. Fonlara yatırım yaparken fon sepeti fonlarını alternatif olarak göz ardı etmemekte yarar var. Uzun vadede bu fonlar, enflasyon üzeri getiri sağlama potansiyeline sahip. Kısa vadede dalgalanmalar yaşansa da esnek yapıları nedeniyle farklı seçenekleri değerlendirerek piyasalardaki gelişimleri yakalama imkanı sağlıyor. Yurt dışı yerleşikler 20 Eylül haftasında tahvilde 1,6 milyar dolarlık net alım yaptı. Bir önceki haftayla birlikte alımlar 3 milyar doları aştı. TCMB verilerine göre, yabancı yatırımcılar 20 Eylül haftasında tahvillerde net 1,6 milyar dolarlık alım gerçekleştirdi. Bir önceki haftada da 1,7 milyar dolarlık alım kaydedilmişti. Böylelikle son iki haftada tahvillerde alımlar 3 milyar doları aştı. Hisse tarafında ise 20 Eylül haftasında alımlar 96 milyon dolarla sınırlı düzeyde kaldı. 20 Eylül haftasında alımlar sınırlı düzeyde kalsa da dört haftalık satış periyodunun ardından gelen ilk alım olarak önemli olduğu değerlendirilmeli.

Ekonomideki sıkılaşma döngüsü FED’in parasal gevşemeye geçmesi ile birlikte yeniden canlanmaya döndü. Amerikafaizi 50 baz puan indirdi. Gözler TCMB’nin faizi ne zaman indireceğine çevrildi. Neticede para faizli enstrümanlara park etmiş durumda. Buradan yatırım ve üretime geçiş süreci faizlerin düşmeye başlaması ile gündeme gelecek. Merkez Bankası, ekim toplantısında sıkı duruşunu koruyacağına dair net tavrını koyarken yavaş yavaş piyasaları faiz indirimi fikrine alıştırmaya başlayacağı alt mesajını da verdi.