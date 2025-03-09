Faizlerde düşüş borsada yükseliş

Otomotivde gerileme

ECB faiz indiriyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB), enflasyonun yüzde 2 hedefine gerilemeye devam etmesi ve Euro Bölgesi ekonomisindeki zayıf toparlanma nedeniyle faiz indirimine devam kararı aldı. Mart ayında faiz oranlarını çeyrek puan düşürerek yüzde 2.5 seviyesine çekti. Bu, Haziran 2024’ten bu yana yapılan altıncı faiz indirimi oldu. ECB’nin yıl içinde bir veya iki çeyrek puanlık faiz indirimi daha yapması bekleniyor. Ancak ECB Başkanı Christine Lagarde, devamına ilişkin belirsizliğin arttığını vurguladı.

Endeks ortalamaların üzerinde

BIST 100 Endeksi 8.20 ve 50 günlük ortalamaların üzerinde. Endeks haftayı 10.507 puandan tamamladı. BIST 30’da yer alan 29 hisse haftayı yükselerek tamamladı. Haftalık bazda değer kaybeden tek hisse Migros oldu. En fazla değer artışı yüzde 15.98 ile Koza Altın ve yüzde 15.78 ile Aselsan hisselerinde gerçekleşti. Yükselişin BIST 30 geneline yayılması olumlu. BIST 100’de 10.200’ün üzerinde kalıcı hareket endeksin yükselişinde ivme kazanmasını sağlayacak.

Bir haftada yüzde 20 getiri

Sektör bazında son bir haftada en yüksek performansı yüzde 20.33 artışla BIST Finansal Kiralama, Faktoring Endeksi gösterdi. BIST Madencilik yüzde 16.15’lik yükselişle ikinci sırada yer alırken, BIST Aracı Kurumlar Endeksi yüzde 12.30 ve BIST Teknoloji yüzde 12.02 artışla onları takip etti. BIST Metal Eşya, Makina ve BIST İnşaat sektörleri yüzde 9.68 ve yüzde 9.65’lik yükselişlerle orta sıralarda yer aldı. BIST Ulaştırma yüzde 8.93 ve BIST Banka yüzde 8.58’lik haftalık yükselişle en düşük performansı gösteren sektörler oldu.

Özyeğin Üniversitesi’nden yapay zekâ platformu

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan, yapay zekânın farklı sektörlerdeki etkisini artırmak amacıyla kapsamlı bir yapay zekâ platformu oluşturmayı planladıklarını belirtti. Üniversitenin bu girişimi, finans, üretim, e-ticaret ve perakende ile bilgi teknolojileri gibi dört temel endüstri dikeyine odaklanıyor. Ayrıca, araştırma, inovasyon, girişimcilik, eğitim ve hukuk gibi yatay konular da platformda ele alınacak. Tan, platformun şirketler ile akademisyenleri bir araya getirerek ortak projeler geliştirilmelerine olanak sağlayacağını ve şimdiden 30 şirketten katılım taahhüdü aldıklarını belirtti.

Ocak ayındaki düşüşün ardından, Şubat 2025’te de otomotiv satışlarında gerileme devam etti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.4 azalarak 90 bin 730 adede düştü. Otomobil satışları yüzde 7.6 düşüşle 76 bin 21 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 38 daralarak 14 bin 709 adet olarak kaydedildi. 2025 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam otomotiv pazarı yüzde 14.2 daralarak 159 bin 384 adet seviyesine gerilerken, otomobil satışları yüzde 9.8, hafif ticari araç satışları ise yüzde 30.4 oranında azaldı.