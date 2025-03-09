Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi

Faizlerde düşüş borsada yükseliş

Zeynep Aktaş
09.03.2025 09:32
Merkez Bankası faizi yüzde 42.5’e indirdi. Borsa bir haftada yüzde 8 yükseldi. Faizin daha da gerilemesiyle birlikte para girişi hızlanacak.

Açıklanan ekonomik verilerle piyasalarda hareketlilik artıyor. Enflasyon 20 ay aradan sonra yüzde 40’ın altına gerilerken faizlerdeki düşüş eğiliminin devam etmesi yatırımcıların risk alma eğilimini destekliyor. Bu da gözlerin yeniden borsaya dönmesine yol açıyor. BIST 100 Endeksi bir haftada yüzde 8.78 yükseldi. Dolar kuru yüzde 0.08 artarak 36.50 TL’ye yükseldi. Euro/TL’deki artış ise yüzde 4.53 oldu. Serbest piyasada Cumhuriyet altını yüzde 2.75 yükseldi. 

Peki, borsada yükseliş ne anlama geliyor ve devamı gelecek mi? Borsadaki, satış baskısı ve yatay hareketin ana nedeni faizlerin yüksek seyri, şirket bilançolarının zayıflaması ve kurumsal yatırımcıların “bekle-gör” modunda olmasıydı. 
 
Şirketlerin yıllık bilançolarında gözlenen satış ve gelirlerdeki ivme kaybı bir süredir hisse fiyatlarını baskılıyordu. Ancak faizlerin düşüş eğilimine girmesi ile birlikte şirketlerin yeniden finansmana ulaşımları kolaylaşırken hisse senedi fiyatlarında da olumlu bir seyir gözlenmeye başlayacağına dair işaretler gelmeye başladı. 



Teknoloji fonları güçlendi 
 
Son bir haftada hisse fonlarda da getiriler arttı. Teknoloji fonlarının son bir haftalık performansına baktığımızda, en yüksek haftalık getiriyi Yapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı HSYF sağladı. Bu fon, bir haftada yüzde 11.39 değer kazandı. İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeks Fonu ise yüzde 11.35’lik haftalık getiri ile hemen ardından geliyor. Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu ise yüzde 8.71’lik getiri ile üçüncü sırada yer aldı. 



Brent petrol, hafta içerisinde 70 doların altını görerek son üç ayın en düşük seviyesine indi. 
 
Yeniden 70.36 dolara yükseldiyse de beklentiler olumsuz. Morgan Stanley ikinci çeyrek tahminini 75 dolardan 70 dolara revize etti. Citigroup ise Brent’in 60 dolara kadar gerileyebileceğini öngörüyor. 
 
Citi’nin faiz beklentisi
 
Citi, TCMB’nin 250 baz puanlık faiz indiriminin ardından yayımladığı raporda, banka politikalarının gevşeme eğiliminin devam ettiğini vurguladı. Citi ekonomistleri, 2025 yıl sonu için politika faizi beklentilerini yüzde 30 olarak belirlerken, enflasyonla mücadelede daha çetin bir sürecin başladığına dikkat çekti. 



Otomotivde gerileme 
 
Ocak ayındaki düşüşün ardından, Şubat 2025’te de otomotiv satışlarında gerileme devam etti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.4 azalarak 90 bin 730 adede düştü. Otomobil satışları yüzde 7.6 düşüşle 76 bin 21 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 38 daralarak 14 bin 709 adet olarak kaydedildi. 2025 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam otomotiv pazarı yüzde 14.2 daralarak 159 bin 384 adet seviyesine gerilerken, otomobil satışları yüzde 9.8, hafif ticari araç satışları ise yüzde 30.4 oranında azaldı. 



ECB faiz indiriyor 
 
Avrupa Merkez Bankası (ECB), enflasyonun yüzde 2 hedefine gerilemeye devam etmesi ve Euro Bölgesi ekonomisindeki zayıf toparlanma nedeniyle faiz indirimine devam kararı aldı. Mart ayında faiz oranlarını çeyrek puan düşürerek yüzde 2.5 seviyesine çekti. Bu, Haziran 2024’ten bu yana yapılan altıncı faiz indirimi oldu. ECB’nin yıl içinde bir veya iki çeyrek puanlık faiz indirimi daha yapması bekleniyor. Ancak ECB Başkanı Christine Lagarde, devamına ilişkin belirsizliğin arttığını vurguladı. 
 
Endeks ortalamaların üzerinde
 
BIST 100 Endeksi 8.20 ve 50 günlük ortalamaların üzerinde. Endeks haftayı 10.507 puandan tamamladı. BIST 30’da yer alan 29 hisse haftayı yükselerek tamamladı. Haftalık bazda değer kaybeden tek hisse Migros oldu. En fazla değer artışı yüzde 15.98 ile Koza Altın ve yüzde 15.78 ile Aselsan hisselerinde gerçekleşti. Yükselişin BIST 30 geneline yayılması olumlu. BIST 100’de 10.200’ün üzerinde kalıcı hareket endeksin yükselişinde ivme kazanmasını sağlayacak.
 
Bir haftada yüzde 20 getiri
 
Sektör bazında son bir haftada en yüksek performansı yüzde 20.33 artışla BIST Finansal Kiralama, Faktoring Endeksi gösterdi. BIST Madencilik yüzde 16.15’lik yükselişle ikinci sırada yer alırken, BIST Aracı Kurumlar Endeksi yüzde 12.30 ve BIST Teknoloji yüzde 12.02 artışla onları takip etti. BIST Metal Eşya, Makina ve BIST İnşaat sektörleri yüzde 9.68 ve yüzde 9.65’lik yükselişlerle orta sıralarda yer aldı. BIST Ulaştırma yüzde 8.93 ve BIST Banka yüzde 8.58’lik haftalık yükselişle en düşük performansı gösteren sektörler oldu.
 
Özyeğin Üniversitesi’nden yapay zekâ platformu
 
Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan, yapay zekânın farklı sektörlerdeki etkisini artırmak amacıyla kapsamlı bir yapay zekâ platformu oluşturmayı planladıklarını belirtti. Üniversitenin bu girişimi, finans, üretim, e-ticaret ve perakende ile bilgi teknolojileri gibi dört temel endüstri dikeyine odaklanıyor. Ayrıca, araştırma, inovasyon, girişimcilik, eğitim ve hukuk gibi yatay konular da platformda ele alınacak. Tan, platformun şirketler ile akademisyenleri bir araya getirerek ortak projeler geliştirilmelerine olanak sağlayacağını ve şimdiden 30 şirketten katılım taahhüdü aldıklarını belirtti.
 



uzmanpara yazarları
ÖNE ÇIKAN HABERLER
RAPORLAR & ANALİZLER
Copyright 2025 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru