Fonların çekim gücü yükseliyor

Geçen yılı yüzde 35,59 yükselişle tamamlayan BIST 100 Endeksi’nin son bir aydaki performansı yüzde 14 oldu. Aynı sürede 19 hisse fon yüzde 18’in üzerinde kazandırdı. Şimdilerde yatırımcılar, hisseler kadar fonları da takip ediyor.
2024 yılı büyüme kaygıları, enflasyon ve yüksek faizin gölgesinde başladı. Ancak beklentiler şimdiden fiyatlanıyor. Borsa 8.000’in üzerine çıkarak 8.346’ya yükselirken hisse senedi fonları tüm enstrümanların üzerinde bir performans gösterdi.
Altın ve euro yılbaşından bu yana yüzde 2 oranında yükselirken, dolar yüzde 4 çıktı. Borsanın getirisi ise son bir ayda yüzde 14 oldu.
Piyasaların moral bulmasının arkasında İsveç’in NATO’ya üyeliği kararının onaylanması, Moodys’in görünümü pozitife çevirmesi, faizde zirve noktaya gelinmesi, para politikasındaki kararlı duruş, Cumhurbaşkanı’nın ekonomi yönetiminin attığı adımlara verdiği destek yatıyor.
Türkiye’ye yönelik yayınlanan yabancı yatırımcı raporlarında enflasyon ve döviz kuruna ilişkin beklentilerdeki yumuşama piyasalarda alıcıların güçlenmesini sağlıyor. Ana beklenti ise önümüzdeki dönemde bir not artışı. Özellikle seçim sonrasındaki değerlendirmeler daha önemli olacak. 8 Mart’ta Fitch’in, 3 Mayıs’ta ise S&P’nin not değerlendirmeleri olacak.
İlgi devam eder
Seçim dönemine rağmen sıkı para politikasının uygulanması, benzer ülke çarpanlarına göre Türkiye’deki hisse senedi değerleme oranlarının cazip olması, Türkiye’nin 2024 yılında yabancı radarında yer almasına olanak veren gelişmeler. Özellikle yılın ikinci yarısından sonra daha pozitif bir hareket görebiliriz.
Bu yıl hem para piyasası fonları hem de farklı risk grubundan yatırım fonları ilgi görmeye devam edecek. Yatırımcıların hem getirilerini artırma arzusu hem de yatırım portföyünde çeşitlilik sağlama isteği farklı enstrümanlara yönelimi beraberinde getirmeye imkan verecek. Başarılı işlem yapmanın büyük bölümü yatırımda riski yönetebilmekten geliyor.
TL mevduatlar ve para piyasası fonları da yeniden yatırımcıların takibinde. Faizin bir alternatif olmaya başlaması yatırım seçeneklerinde bu enstrümanların da yer almasına neden oluyor. Sabit getirili yatırım araçlarına yönelen yatırımcılar bu enstrümanları da değerlendirebilir.
Profesyonel yönetim
Hisse senetlerindeki dalgalanmalar yatırım fonlarına yönelimi artırdı. 19 Ocak itibari ile birey bazında yatırım fonlarındaki yatırımcı sayısı 4,4 milyona ulaştı. Yatırım fonu bazında yatırımcı sayısı ise 7,3 milyon oldu.
Fonların getirilerinin ortalamaların üzerine çıkması yatırımcılar tarafından daha fazla talep edilmelerine olanak tanıdı.
Alternatif seçenekleri değerlendirmeleri, yatırım enstrümanları içerisinde etkili geçişler yapmaları, profesyonel yönetim fonların önemini yatırımcı nezdinde artırdı.
Hizmet sektörü %20 kazandırdı
Hizmet sektör endeksi bir ayda yüzde 20 yükseldi. Sektörün piyasa değeri en yüksek şirketi Türk Hava Yolları yüzde 14,19 oranında yükseldi. Bim Mağazalar’daki artış oranı yüzde 21,89 oldu. Turkcell yüzde 29,94, Türk Telekom yüzde 33,50 oranında prim yaptı. Sektördeki diğer firmalardan Pegasus yüzde 16,21 artarken Migros’un getirisi yüzde 23,47 oldu. Enerjisa Enerji’nin değer artışı ise yüzde 16,74 seviyesinde gerçekleşti.
Yabancı 6 hissede payını artırıyor
Hisse bazında yabancı paylarında düşük marjlarda da olsa artış gözleniyor. Son beş gündür Türk Telekom’da yabancı payı artıyor. Öte yandan son beş günün dördünde 5 hissede yabancı payı arttı. Bu hisseler Arçelik, Ereğli Demir Çelik, Ford Otosan, Halk Bankası ve Turkcell. Yabancı payındaki artışa rağmen değişim ise yüzde 1’in altında kaldı.
Dolar kurunda küçük hareketler sürecek
Dolar çok küçük marjlarda yükseliş hareketini devam ettirecek. Ancak bu çıkış enflasyonun altında kaldığında yatırımcıların getirilerini sorgulamalarına neden olacak. Beklenmedik bir gelişme olmadıkça ve Merkez Bankası’nın mevcut para politikası devam ettikçe kurdaki hareketler sınırlı kalacak. Şimdilerde ise dolar kuru 30,33 TL’den işlem görüyor.