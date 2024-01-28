Fonların çekim gücü yükseliyor

Profesyonel yönetim

Hisse senetlerindeki dalgalanmalar yatırım fonlarına yönelimi artırdı. 19 Ocak itibari ile birey bazında yatırım fonlarındaki yatırımcı sayısı 4,4 milyona ulaştı. Yatırım fonu bazında yatırımcı sayısı ise 7,3 milyon oldu.

Fonların getirilerinin ortalamaların üzerine çıkması yatırımcılar tarafından daha fazla talep edilmelerine olanak tanıdı.

Alternatif seçenekleri değerlendirmeleri, yatırım enstrümanları içerisinde etkili geçişler yapmaları, profesyonel yönetim fonların önemini yatırımcı nezdinde artırdı.

Hizmet sektörü %20 kazandırdı

Yabancı 6 hissede payını artırıyor

Hisse bazında yabancı paylarında düşük marjlarda da olsa artış gözleniyor. Son beş gündür Türk Telekom’da yabancı payı artıyor. Öte yandan son beş günün dördünde 5 hissede yabancı payı arttı. Bu hisseler Arçelik, Ereğli Demir Çelik, Ford Otosan, Halk Bankası ve Turkcell. Yabancı payındaki artışa rağmen değişim ise yüzde 1’in altında kaldı.

Dolar kurunda küçük hareketler sürecek

Dolar çok küçük marjlarda yükseliş hareketini devam ettirecek. Ancak bu çıkış enflasyonun altında kaldığında yatırımcıların getirilerini sorgulamalarına neden olacak. Beklenmedik bir gelişme olmadıkça ve Merkez Bankası’nın mevcut para politikası devam ettikçe kurdaki hareketler sınırlı kalacak. Şimdilerde ise dolar kuru 30,33 TL’den işlem görüyor.

Hizmet sektör endeksi bir ayda yüzde 20 yükseldi. Sektörün piyasa değeri en yüksek şirketi Türk Hava Yolları yüzde 14,19 oranında yükseldi. Bim Mağazalar’daki artış oranı yüzde 21,89 oldu. Turkcell yüzde 29,94, Türk Telekom yüzde 33,50 oranında prim yaptı. Sektördeki diğer firmalardan Pegasus yüzde 16,21 artarken Migros’un getirisi yüzde 23,47 oldu. Enerjisa Enerji’nin değer artışı ise yüzde 16,74 seviyesinde gerçekleşti.