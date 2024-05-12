Gözler gri listede yabancılar tetikte

Yabancıların alımları

Yabancıların aylık işlemleri açıklandı. Geçtiğimiz kasım, aralık, ocak ayında her ay aylık net 200 milyon doların üzerinde alım gerçekleştiren yabancılar mart ayında 63,6 milyon dolarlık alım gerçekleştirirken nisan ayında 78,7 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi. Mayıs ayının ilk haftasında yabancıların alımları görülmeye devam ediyor. Mayıs sonu daha olumlu bir yabancı alımı görebiliriz.

Yeni haftada neler izlenecek?

Yeni haftada piyasalar, yoğun bir ekonomik veri takvimi ile karşı karşıya kalacak. Yurt içinde ödemeler dengesi ve merkezi yönetim bütçesi gibi kritik verilerin yanı sıra sanayi ciro, ticari satışlar, perakende satışlar ve hizmet üretim endeksi gibi göstergeler de izlenecek.

Ayrıca, özel sektörün yurt dışı borcu, işgücü istatistikleri, konut satışları ve konut fiyat endeksi gibi veriler de ekonomik gündemi şekillendirecek. TCMB’nin “Piyasa Katılımcıları Anketi” sonuçları da yatırımcılar için önemli bir referans olacak.





Sektörlerde haftalık bazda öne çıkanlar Bu hafta BIST’deki sektörel performans incelendiğinde, bazı sektörler göze çarpan artışlar sergilerken, bazıları ise düşüş trendi gösterdi. En dikkat çekici artış, yüzde 8,97 ile sigorta sektöründe yaşandı. Sigorta sektörü yıllık bazda yüzde 460 getiriye ulaştı.







İngiltere ekonomisi teknik resesyondan çıktı İngiltere ekonomisi resesyondon çıkmayı başardı. İlk çeyrekte GSYH önceki üç aya göre yüzde 0,6 arttı. Bu, 2021’in sonlarından bu yana görülen en iyi büyüme oldu. Ekonomistleri ilk çeyrekte yüzde yüzde 0,4 büyüme bekliyorladı. Sadece Mart ayındaki büyüme, hem hizmetler hem de imalat sektöründeki toparlanma sayesinde beklentilerin oldukça üzerinde yüzde 0,4 olarak gerçekleşti. Şimdi gözler faiz kararında zira ekonomistler faiz indirimleri yapılmazsa, bu toparlanmanın temeli zayıflar ve belki de ivmenin bir kısmını ortadan kaldırır değerlendirmesi yapıyor. Borsa ve dolarda son görünüm BIST 100 Endeksi haftayı yüzde 0.57’lik bir düşüşle 10,219 puandan tamamladı. Bu düşüş, hisse senedi piyasasında yatırımcıların temkinli davrandığını ve bazı hisselerde kâr realizasyonlarının yaşandığını gösteriyor. Öte yandan altının seyrine bakıldığında serbest piyasada cumhuriyet altını yüzde 1,76 oranında artışla 16.496 puana yükseldi. Euro ise yüzde 0,12 oranında artış gösterdi. İlk çeyrek bilançolar açıklanmaya başladı ve devam ediyor. Bu hisse bazında seçiciliği artırabilir. Endeks 10 binin üzerinde güçlü seyrini koruyacaktır. Dolar kuru ise haftayı 32,33 TL seviyesinden primsiz tamamladı. Dolar kurunda stabil ve yatay hareket sürüyor. Bu durum yatırımcıların TL varlıklara daha fazla ilgi göstermesini sağlayacaktır. Altın 3 haftanın en yüksek seviyesinde Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimini destekleyen ABD verilerinin etkisiyle 3 haftanın en yüksek seviyesine yükseldi. Piyasalar Fed’in eylül ayında faiz indirimi ihtimalini yüzde 69 olarak öngörüyor. Spot altın haftanın son işlem gününde ons başına 2.368 dolara kadar çıktı ve 2.360 dolardan işlem görüyor. Dolar/TL ve ons fiyatı üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın ise 2 bin 458 TL seviyesinde. Altın fiyatları, nisan ortasındaki rekor seviyeden sonra dengelenmiş olsa da, bu yıl yüzde 12,4 artış gösterdi. Tekstil ve deri ile İletişim sektörleri sırasıyla yüzde 3,62 ve yüzde 2,59 artışlarla pozitif bir tablo çizdi. Diğer yandan, spor sektörü yüzde 11,05’lik sert bir düşüşle en büyük kaybı yaşayan sektör oldu. Kimya, petrol, plastik ve madencilik sektörleri de sırasıyla yüzde 4,92 ve yüzde 4.38’lik düşüşlerle zorlu bir hafta geçirdi. Bilişim ve elektrik sektörleri de düşüş trendinden nasibini alarak yüzde 3,06 ve yüzde 2,85 oranında değer kaybetti. Bu hafta ayrıca Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayımlanacak aylık raporlar ile MSCI’nın 2024 yılı ikinci dönem endeks revizyonları da piyasaların yakın markajında olacak.

Hissede alıma geçen yabancının tahvil alımı 3 Mayıs haftasında da devam etti. Yabancı son iki haftada 1 milyar 364 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirdi. Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 3 Mayıs haftasında 309 milyon dolar dolarlık hisse aldı. Yurt dışında yerleşiklerin geçen haftaki alımları 8 Aralık haftasından bu yana ilk kez yabancı alımlarının haftalık bazda 1 milyar doları aştığına işaret etti.