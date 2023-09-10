Halka arzda promosyon!

İlk 8 ayda 32 şirket halka arz oldu, katılım sayısı 41.7 milyonu buldu. Borsadaki toplam yatırımcı 6.2 milyonu aştı. Halka arzlarda promosyonlar da devreye girmeye başladı.

Yatırımcının gözü borsada. Halka arzlar ilgi odağı olmaya devam ediyor. Başvurular öylesine yoğun ki katılımcılara düşen hisse miktarı kimi zaman 1-2 adete kadar iner oldu.



Her yeni halka arz beraberinde kendi dalgasını da oluşturuyor. Şirketler ileriye dönük beklentilerini ve hedeflerini paylaşırken bu hedeflerin üzerine çıkmanın ödülünü hisselerine olan ilginin artması ile alıyor. Hisselere ilgi şirketlerin en büyük reklamlarından biri olurken söz konusu durum içinde yer aldıkları pazarda büyüme ve rekabet avantajı elde etmelerine de olanak tanıyabiliyor. SPK geçtiğimiz hafta üç şirketin daha halka arzına onay verirken içlerinden Reeder Teknoloji yatırımcılarına promosyon vaadi ile dikkat çekti.

Şirket, 2023 ve 2024 yıl sonu için taahhüt ettiği favök ve net kâr tutarını yakalayamazsa yatırımcılara ilave hisse verme taahhüdünde bulundu. 2023 yıl sonunda 728,51 milyon TL net kâr ve 909,95 milyon TL FAVÖK taahhüdü var. Taahhüt gerçekleşmediği taktirde de farklı ihtimallere göre yüzde 50’ye varan ilave hisse ödemesi yapacak. Yatırımcının ilave hisse alabilmesi için gerekli koşullar ise şunlar: Reeder’in taahhüt ettiği FAVÖK tutarı ve net kâr tutarını yakalayamaması, halka arz sırasında alınan hisseler olması, halka arz sırasında alınan hisselerin kesintisiz hesapta tutulması, her koşulda ilave hisseler yatırımcının halka arz sırasında aldığı hisse miktarının yüzde 50’sini geçemeyecek.

OLUMLU ATMOSFER SÜRÜYOR



Gerek alternatif yatırım seçeneğinin sınırlanmış olması gerekse halka arzlardaki tavan serileri borsaya yeni gelen şirketlere ilginin yoğunlaşmasına olanak veriyor. Bu olumlu atmosfer altında yılın geride kalan 8 ayında 32 şirket başarılı şekilde halka arzlarını gerçekleştirdi. Bu halka arzlar yatırımcılar açısından adeta ikinci bir gelir kapısı olurken bu güne kadar halka arzlara katılım sayısı 41.737.120’yi buldu. Halka arzlar borsaya ilgiyi artırırken son 1 yılda pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 6 milyon 257 bine ulaştı.

Son olarak ebebek halka arzına 3.8 milyon kişiye dağıtım yapıldı. Tarkim Bitki Koruma’da 2 milyon 631 bin yatırımcıya dağıtım yapıldı. Ebebek geçtiğimiz hafta borsada işlem görmeye başlarken tavandan alıcı buluyor. Tarkim’in payları ise 12 Eylül 2023 Salı günü işlem görmeye başlayacak. Tarkim her ne kadar 107,5 TL’den halka arz olsa da salı günü diğer halka arzlarda olduğu gibi tavandan açılış yapması yatırımcıları için sürpriz olmayacak.



Geçen hafta gemi inşa bakım sektöründe Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım, gayrimenkul yatırım ortaklığı sektöründe Adra GYO da halka arz onayı aldı.

FİNANS VE TEKNOLOJİ HİSSELERİ

Borsa İstanbul’da geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmeler, yatırımcılar için oldukça hareketli bir dönemi işaret ediyor. Haftalık sektörel görünüm, genel olarak pozitif bir tablo sunuyor.

Özellikle sigortacılık sektörü yüzde 10,8’lik yükselişiyle dikkat çekiyor. Bankacılık sektörü de benzer bir ivmeyle yüzde 10’luk bir yükseliş kaydederek haftanın kazananları arasında yer alıyor. Teknoloji sektörü de yüzde 8,8’lik yükselişiyle haftada önemli bir artış yaşadı. Teknoloji şirketlerinin inovasyon ve büyüme potansiyeli, bu sektörü cazip kılıyor ve yatırımcıların ilgisini çekiyor. BIST Bankacılık Endeksi, haftayı önemli bir seviyeden tamamladı. Pandemiden hemen önce 2020’nin ocak ayında 309 dolar olan Banka Endeksi, geçtiğimiz cuma günü kapanışını 308 dolardan tamamladı. Bu önemli seviyenin aşılması bankacılık sektöründe yeni bir trendi başlatabilir. Sektör endeksi 2018 Kur krizi öncesinde 514 dolar seviyesindeydi.



NOT ŞİRKETLERİNDE BAKIŞLAR DEĞİŞİYOR

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, son dönemde geleneksel ekonomi politikalarına dönüşün daha güçlü bir kredi açısından olumlu değerlendirildiğinin sinyalini verdi. Kurumun resmi değerlendirmesini ay sonundan önce yapması beklenmiyor.

Fitch ise geçtiğimiz, cuma günü Türkiye’nin kredi notunu ‘B’ olarak teyit etti, not görünümünü ise 2 yıl sonra ‘negatif’ten ‘durağan’a çekti. S&P ise değerlendirmesini ay sonunda gerçekleştirecek.

Borsa dolar bazlı rekorunu kırar mı?





Borsada TL bazında rekorlar kırılmasına rağmen BIST 100 Endeksi hâlâ dolar bazında 309 dolarda. Endeksin 2013 zirvesi 500 dolar seviyesinde bulunuyor. Endeks 2018-2022 döneminde ise dolar bazında 120-220 bandında yatay hareket etti.

2022’den bu yana ise endekste 220-300 dolar bandında yatay bir seyir yaşanıyor. 300 doların üzerindeki seyir 500 dolara doğru bir hareketin önünü açacak.