Hatlara robot işçiler geliyor!

Otomotiv üreticileri, üretim hatlarında bu kez yapay zekaya sahip “insansı robotları” da kullanmak üzere harekete geçti. Tesla kendi insansı robotunu tanıtırken, BMW de, ABD’deki tesisine yerleştirmek üzere robot üreticisiyle ortaklık kurdu.Otomotiv üreticileri, belirli alanlarda kullandıkları endüstriyel robotların da ilerisine geçerek, kendi açıklamalarına göre “özellikle tehlikeli işlerde” insansı ve “yapay zekaya” sahip akıllı robotların kullanımı konusunda harekete geçti. Honda, Boston Dynamics ile ittifak kuran Hyundai, kendi robotunu tanıtan Tesla’nın ardından BMW de, robot üreticisi bir startup şirketi olan “Figure” ile ortaklık anlaşması imzaladı. BMW’nin, bu ortaklıkla birlikte, yakın gelecekte ABD’deki Spartanburg fabrikasına insansı robotlar “işe almayı” hedeflediği belirtiliyor.Figure adlı şirketten yapılan açıklamada, BMW’nin 11 bin kişinin çalıştığı tesiste, özellikle belirli alanlarda ne kadar robot çalıştıracağı konusuna değinilmezken, ortaklık kapsamında çalışmaların düşük adetlerde başlayacağı, performans hedeflerine ulaşılması halinde kapsamın genişletileceği belirtildi. Söz konusu robotların gövde hattı, kaporta imalatı ve depo gibi bölümlerde gerekli beceriler için eğitilip, önümüzdeki 1-2 yıl içinde işgücüne entegre edilmeye çalışılacağı kaydediliyor. Şirket yetkilileri, robotların insanlarla birlikte güvenli şekilde çalışabilmelerinin sağlanacağının da altını çiziyor.Japon üretici Honda ile Koreli Hyundai, yıllardır özellikle metal kaporta bölümünde ve üretim hatlarında potansiyel tehlike yaratabilecek bazı görevlerde insansı robotları kullanma konusunda denemeler yürütüyor. Son olarak Hyundai, Singapur’da açtığı montaj tesisinde 200 kadar “akıllı robot köpek” çalıştırmaya başladı. Şimdilik tüm süreve katılmayan, daha çok güvenlik ve montaj süreçlerinde araçların “hatasızlığını denetlemek” üzere kullanılan bu robotların, ileride daha fazla otomasyon için deneneceği belirtiliyor. Bu nedenle fabrikada daha çok mühendis ve programcı istihdam ediliyor.Elektrikli araç üreticisi Tesla da, geçtiğimiz aylarda gelişmiş insansı robotu “Optimus Gen 2”yi tanıtmıştı. Henüz bu robotların fabrikada çalıştırılması konusunda bir bilgi verilmese de, CEO Elon Musk, 2040 yılında dünyada 1 milyar robot olacağı tahmininde bulunmuştu.Toyota’nın rallilerde de boy gösteren, tüm dünyada ciddi bir alıcı kitlesine ulaşan miniği GR Yaris’i güncelledi. Maalesef Türkiye’de satılmayan yenilenmiş GR Yaris, bir dizi teknik ve tasarım güncellemesine tabi oldu.TOYOTA GAZOO Racing mühendisleri, Toyota test sürücüleri, yarış ve ralli pilotları,, GR Yaris’in “saygı duyulan” turbo beslemeli motorunun güçlenmesini uygun bulmuş görünüyor. Nitekim dünyanın en güçlü üç silindirli üretim motoru olma özelliğine sahip GR Yaris’e, fazladan 19 HP güç ve 30 Nm tork yüklenmiş. Böylelikle araç artık 280 HP ve 390 Nm tork üretiyor.Güçlendirilmiş supap sistemi, yeni egzoz supap materyalleri ve D-4ST yakıt enjeksiyon basıncının artırılması gibi güncellemelerle birlikte hafif pistonlar kullanılarak daha dayanıklı bir motor elde edilmiş. Yenilenen modelde sunulacak özel “Pist Paketi”nde daha iyi soğutma performansı sunan bir donanım tercih edilebilecek. Bu pakette yeni bir alt radyatör, hava girişinde modifikasyonlar ve bir ara soğutucu spreyi yer alıyor. Yeni GR Yaris, hızlı vites geçişleri için tasarlanan yeni 8 kademeli GAZOO Racing Direct otomatik şanzımanla eşleştiriyor.Özel GR Yaris şasisi daha da güçlendirilirken, kokpit düzeni ve sürüş pozisyonu yeniden tasarlandı. Profesyonel yarış pilotlarından ve test sürücülerinden alınan geri bildirimlerle güncellenen aracın tüm detayları daha fazla yere basma gücü, yol tutuşu ve daha iyi aerodinamik performans için geliştirildi. Arka tarafta yenilenen tamponda, sürtünmeyi azaltan ve manevra kabiliyetini artıran güncellemeler yapıldı.Skoda, geçtiğimiz yılı tüm dünyada yüzde 18,5 büyümeyle kapatırken, Türkiye’de de benzer bir performans sergiledi. 2023’te bir önceki yıla göre 15 bin 577 adet daha fazla araç satarak toplamda 35 bini aşan bir satış performansı ortaya koyan Skoda, böylelikle Türkiye’yi “bir önceki yıla göre en çok büyüme gösteren 4 pazardan biri” durumuna getirdi. Türkiye, ayrıca 2023’te Skoda’nın Avrupa’daki en büyük pazarları arasında 8. sıradan 7. sıraya yükseldi.Geçtiğimiz yılı başarılı satış adetleriyle kapatan Chery, genişleyen satış ve satış sonrası hizmet ağıyla büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda Chery Türkiye, İstanbul, Çorum, Mardin, Malatya, Van, Düzce ve Balıkesir’de yeni bayilerini de devreye sokarak, Türkiye’deki hizmet alanını genişletti. Chery Türkiye, yeni yetkili satıcı ve servis noktalarıyla birlikte 30 ilde 47 noktaya ulaştı. Chery, Türkiye’deki tüm yetkili satış noktalarında satış sonrası servis hizmeti de sunuyor.Mercedes-Benz Trucks’ın sınırlı sayıda ürettiği “Actros L Edition 3”, Türkiye’deki sahiplerine de teslim edildi. Tüm dünyada yalnızca 400 adet üretilen, 30’dan fazla kişiselleştirilmiş iç ve dış tasarım özelliğine sahip olan “Actros L Edition 3”, böylelikle daha konforlu, şık ve güçlü hale gelmiş. Türkiye’de 12 firmaya teslim edilen araçlarda, hayli lüks detaylarla şekillendirilmiş bir iç mekan dikkati çekiyor. Örneğin napa deri kaplamalı, üzerinde siyah dekoratif dikişler bulunan gösterge paneli, ısıtmalı ve soğutmalı deri sürücü koltuğu, deri kaplamalı muavin koltuğu, 900 mm ekstra geniş ranza yatak gibi...