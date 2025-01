‘Hibrit ve elektriklide Avrupa’yı yakalarız’

Türkiye’de elektrikli otomobillerin pazardaki ağırlığı Togg’un da etkisiyle giderek artarken, hibrit ve şarj edilebilir hibrit satışları da yükselişte. Türkiye’de alternatif enerjili araçların payının, bu yıl AB seviyesini yakalaması bekleniyor.Özellikle Türkiye’nin yerli markası Togg’un düzenlediği kampanyalar ve Tesla’nın paza gelişiyle birlikte ülkemizde satılan elektrikli araçların pazar payı yüzde 10’u aşarken, hibrit otomobillerin payı ise yüzde 11,1’den 18,8’e yükseldi. Hibritler içinde 48V teknolojili hafif hibritler yüksek bir paya sahip olurken, tam hibrit satışları yüzde 5.3, şarj edilebilir hibritler (plug-in hibrit) ise yüzde 1 civarında yer tutuyor. Ancak bu oranların 2025’te artması ve Avrupa Birliği düzeyine yaklaşması bekleniyor.Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro, geçtiğimiz yıl tam elektrikli araçların Avrupa pazarındaki payının yüzde 15.4 olduğunu hatırlatarak, Türkiye’de bu yıl rakamların yeni gelecek modellerin de etkisiyle Avrupa Birliği düzeyini yakalayabileceğini belirtti. Bottaro, “Nitekim biz de geçen yılın Kasım ayında ID.4 ile başladığımız elektrikli modellerin satışına bu yıl hız vermeyi planlıyoruz. ID.4 ağırlıkta olmak üzere ID.3 ve ID.7 dahil toplam 10 bin ila 15 bin adet arasında elektrikli satışı öngörüyoruz. Diğer markalar ve onların yeni getireceği modellerle elektriklide AB’deki pazar paylarına ulaşmak mümkün” dedi. Bottaro, ID.7’nin 2026’da yüzde 10 ÖTV’ye girecek motor versiyonuna kavuşmasıyla birlikte öngörülerinin daha da değişeceğini vurguladı.Aynı şekilde Türkiye pazarında tam hibrit ve plug-in hibritlerin payının da artarak Avrupa düzeyine geleceğini savunan Bottaro, “Plug-in hibritler Avrupa pazarında ortalama yüzde 7’lik bir paya sahip. Türkiye’de ise 2024’te yüzde 1 pay alabildi. Ancak ben bunun ülkemizde de yüzde 7’ye ulaşacağını düşünüyorum” diye konuştu.Avrupa’da hibritlerin toplam pazar payının 2024’te yüzde 31 dolayında gerçekleştiğini hatırlatan VW Binek Araç Genel Müdürü Bottaro, Avrupa’daki sıkı emisyon kurallarının devreye girmesi nedeniyle markaların hibritlere ağırlık vereceğini, bunun Türkiye’ye de yansıması olacağını kaydetti. Kendilerinin de bu gelişime ayak uyduracaklarını söyleyen Bottaro, “Plug-in hibrit de getireceğiz. Adet daha netleşmedi ancak Golf, Passat, Tiguan ve Tayron’un plug-in hibritleri gelecek. Böylece de model yelpazemizin hemen hemen yarısı plug-in hibrit versiyona sahip olacak” dedi.Geliştirilmesinde en büyük pazarlarından biri olacak Türkiye’nin de rol oynadığı Tayron’a değinen Bottaro, “Tayron ve Tiguan ile Jetta ve Passat’taki boşluğumuzu kapatacağız. Her iki model de, bizim satışlarımızda büyük paya sahipti ve ikisinin satışları, toplam pazarın yüzde 7’si kadardı neredeyse. Şu an SUV modellerimiz, Türkiye’deki satışlarımızın yüzde 66’sını oluşturuyor şu an. Yeni gelecek Tayron ile, ivme hızlanacak” ifadelerini kullandı.Opel’in Türkiye’deki popüler modellerinden biri olan Mokka, makyajlı versiyonuyla ve 1 milyon 604 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarıyla satışa sunuldu. Dış görünümünde radikal değişiklikler yapılmayan Mokka’da, yeni logo, farların altında bulunan ızgarada yenileme, ön tamponda hafif bir değişim gibi şeyler göze çarpıyor.Asıl değişim ise içeride yaşanmış, zira denilen o ki kullanıcılar böyle istemiş... Direksiyon simidi ve üstündeki kumanda kısımları tamamen değişmiş görünüyor. Orta konsolda yeni Grandland esintileri taşıyan araçta, multimedya ekranının altındaki fiziki tuşların büyük bölümü de yok olmuş... Bunlara ek olarak 3 yeni renk seçeneği ve GS donanımında 18 inçlik jantlar mevcut. İlk etapta 130 HP’lik 1.2 lt benzinli motor ve AT8 otomatik şanzıman kombinasyonuyla gelen yeni Mokka’da “Edition” ve “GS” donanım paketleri var.VW’nin elektrikli ailesinin makyajlanan üyesi ID.3, 2025’in ikinci çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak. Tüm dünyada 500 binden fazla satan tamamen elektrikli bu kompakt hatchback, 5,3 inçlik gösterge ekranı ve buna bağlı vites kulakçığının yanı sıra telefon, medya, sürüş destek sistemleri ve araç ayarlarını kontrol için ortada geniş bir dokunmatik ekrana sahip. En güncel sürüş teknolojilerini barındıran araç, 125 kW (170 PS) gücündeki motor ve 52 kWh batarya ile donatılıyor. Bu kombinasyon, ona 388 km (WLTP) karma menzil sunuyor. Pro S versiyonunda ise, 150 kW (204 PS) gücündeki motor, 77 kWh batarya ile eşleşiyor ve 558 km (WLTP) karma menziliyle dikkat çekiyor.Şimdiye kadar 6 modelini Türkiye pazarına sunan BYD, Mart ayında da, amiral gemisi elektrikli SUV modeli TANG’ı getireceğini açıkladı. 7 koltuklu elektrikli E-SUV modeli TANG, 108.8 kWsa kapasiteli Blade Batarya ile gelecekmiş. 530 km’ye kadar karma sürüş menzili sunduğu belirtilen TANG, çift elektrik motora, 4 tekerlekten çekiş sistemine ve 380 kW (517 HP) güce sahip. Araçta akıllı süspansiyon, 15.6 inç döndürülebilir dokunmatik multimedya ekranının yanı sıra 12.3 inç dijital gösterge paneli bulunuyor.