Elektrikli araç üretici BYD, elektrikli araçların ithaline ilişkin yeni tebliğe hazırlanırken yoluna ‘şarj edilebilir hibrit’le devam edecek.Dünyanın lider elektrikli araç üreticisi BYD (Build Your Dreams), Türkiye’de yeni yürürlüğe giren ve elektrikli araçları kapsayan yeni tebliğe yönelik hazırlıklarını sürdürürken, bu süreçte yoluna şarj edilebilir hibrit (plug-in hibrid) SEAL U DM-i SUV modeliyle devam edecek. Haziran ayına kadar Türkiye’de satışa sunulması planlanan hibrit SEAL U, bu süreçte markanın itici gücü olacak.Özellikle Çin, Japonya, ABD ve Meksika gibi ülkelerden elektrikli otomobil getiren marka veya distribütörlere, 7 bölgede “kendilerine ait” 20 servis açma şartı getiren tebliğ, ithalatçı pek çok firmanın planlarını değiştirdi. BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, tebliğ sonrası farklı bir süreç yönetmeye başladıklarını kaydederek, “Ürün stratejimizde değişiklikler yapmak durumunda kaldık ve bazı modellerin lansman tarihlerini öne çektik. Türkiye’de satış ve satış sonrası yapılanmamızı da geniş kapsamlı olarak uygulamaya devam ediyoruz” dedi.Birkaç ay öncesinde tam elektrikli ATTO3 modelini satışa sunduklarını ve büyük ilgi gördüğünü hatırlatan Ergun, bu modelden ellerinde Mart sonuna kadar yetecek stok bulunduğunu söyledi. Ergun, “BYD Türkiye pazarını çok önemsiyor. Markanın sürekliliği açısından, SEAL U modelinin Avrupa pazarına yönelik üretimini bekletip, bizi planda öne aldılar. Dolayısıyla bu araç Avrupa’dan önce bizde satılmaya başlanacak. Tebliğ ve uygulaması netleşene kadar bu araçla ilerleyeceğiz... Tebliğin detaylarını anlayarak gereğini yerine getirecek şekilde uygun yatırımları yapmak üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz” diye konuştu.BYD’nin tamamen yeni modeli olan ve Avrupa’da tam elektrikli versiyonuyla satışa sunulan SAEL U, D-sınıfı bir araç. Tasarım detaylarıyla tamamen kendine özgü bir karakter çizen SEAL U, pratikliği, konforlu sürüşü ve geniş iç mekanı, zengin ve teknolojik donanım özellikleriyle dikkat çekici. ATTO3’te olduğu gibi yine bir “ana fikir”le tasarlanan araç, bu nedenle iç mekanında okyanus ve dalga esintileri taşıyor. Okyanustan ilham alan tasarım temasına uygun olarak kristal vites kontrolü dikkat çekerken, iç mekanın birçok noktasında vegan deriye yer verilmiş.Döndürülebilir multimedya ekranı gibi özelliklerin yanı sıra SEAL U’da birçok gelişmiş sürücü destek sistemi (ADAS) mevcut. Bunlar arasında Ön Çarpışma Uyarı Sistemi, Otomatik Acil Durum Frenleme Sistemi, Adaptif Hız Sabitleyici, Arka Çarpışma Uyarı Sistemi, Şerit Değiştirme Asistanı, Trafik İşareti Tanıma Özelliği ve Akıllı Hız Sınırı Kontrolü bulunuyor.BYD SEAL U DM-i, 4 silindirli 72kW’lık (yaklaşık 97 HP) 1.5 lt benzinli ve 145 kW’lık (195 HP) elektrikli motorlarla donatılmış. 18.3 kWsa Blade Batarya’ya sahip SEAL U DM-i, şarj edildiğinde WLTP ölçümlerine göre ortalama 80 km elektrikli menzil sunuyor. Bu rakam şehir içerisinde 110 km’ye kadar çıkıyor. Aracın kombine olarak menzilinin 1080 kilometre olması, şarj edilebilir hibrit SEAL U DM-i modelini gerçek ve konforlu bir uzun yol otomobili yapıyor.