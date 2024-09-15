Altın yılına giriyoruz!

ECB faiz indirimi sinyalleri

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentilerini karşılayarak faiz oranlarını üç ay içinde ikinci kez 25 baz puan düşürdü. Euro bölgesindeki enflasyonun yavaşlaması ve ekonomik büyümenin zayıflaması, bu kararı etkileyen başlıca faktörler arasında yer aldı. ECB, önümüzdeki aylarda daha fazla faiz indirimi yapabileceğine dair sinyal vererek, ekonomik destek sağlamaya devam edeceğini açıkladı.

Borsada ‘200 günlük ortalama’ hesabı

BIST 100 Endeksi 200 günlük ortalamasını test etti ve yönünü yukarı çevirdi. Hacim henüz çok güçlü değil. Ancak endeksin 10.000’in üzerine çıkarak 10.200 direncini aşması beklenebilir. Zira bulunduğumuz seviyeler teknik olarak aşırı alım bölgesi olarak değerlendirilmeli.

Bollinger bantlarının alt sınırında kısa vadeli bir toparlanma işareti gözlenmeli. Kısa vadeli al-sat yapan yatırımcılar, bu geri dönüş hareketinden yararlanabilir. Ancak işlem hacmi de göz önünde bulundurulmalı.

Uzun vadeli düşünen yatırımcılar için 200 günlük ortalamalar güçlü destek seviyeleridir ve borsada kademeli alım yapanlar için önemli alım seviyeleri olarak değerlendirilir.

ECB Başkanı Christine Lagarde, faiz indirimlerinin veri odaklı olacağını ve önceden belirlenmiş bir yol haritası izlenmediğini vurguladı. Yeni ekonomik tahminler, enflasyonun 2025’te yüzde 2 hedefine ulaşacağını öngörürken, ekonomik büyüme beklentileri ise aşağı yönlü revize edildi. Bu gelişmeler, ECB’nin esnek para politikası yaklaşımını sürdürerek, değişen ekonomik koşullara uyum sağlama kararlılığını ortaya koyuyor.