Hisse fonlarına akın sürüyor!

15.10.2023 12:10
Borsada halka arz motivasyonuyla yatırımcı sayısı 8 milyona ulaştı. Hisse almayanlar hisse fonlara yöneldi. Bu kapsamdaki yatırım enstrümanlarında ciddi hareketlilik var.
Para piyasaları oldukça hareketli bir dönem yaşıyor. Enflasyon yüksek ve birikim sahipleri ellerindekinin erimesini istemiyor. Alternatif getiri arayışında. Bu çaba birikim sahiplerinin para piyasalarında bulunan farklı finansal enstrümanlar aracılığıyla reel getiri elde etmeye yöneltiyor. Sermaye piyasalarının likit olması ise en önemli avantaj.
Piyasaya yönelen yatırımcı sayısındaki artış da arayışın adeta aynası gibi. Yılın başında 656 bin olan hisse senedi fonlarındaki katılımcı sayısı, 13 Ekim itibarıyla 1 milyon 47 bin kişiye yükseldi. Bu sayı 391 bin yeni katılımcının piyasaya gelmesi anlamına gelirken artış oranı yüzde 59’u aşıyor.
Paranın park ettiği yer
Fon katılımcısındaki artış sadece hisse fonlarla sınırlı değil. Para piyasası fonlarındaki katılımcı sayısında da ciddi bir artış var. Para piyasası fonlarındaki katılımcı sayısındaki artış 404 bini buldu. Artış yılbaşından bu yana yüzde 20,9’a denk geliyor. Ancak bu fonların yılbaşından bu yana getirisi yüzde 22,63 ile sınırlı kaldı.
‘Kıymetli maden’ parlıyor
Kıymetli madenlere yönelen katılımcıların sayısında da artış var. Bu artış, birikim sahiplerinin portföylerini çeşitlendirmeye ve risklerini dağıtmaya yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olarak da değerlendirilebilir. Söz konusu bakış açısı kıymetli madenlere yatırım yapan fonlara olan talebi artırıyor. Kıymetli maden fonların katılımcı sayısı yılın başında 129.295 kişi iken gelinen aşamada yüzde 143 oranında bir artışın gerçekleştiğini gösteriyor.
Getiride öne çıkanlar
Getiride öne çıkan fonlar Hisse Senedi Fonları, Borsa Yatırım Fonları, Karma ve Değişken Fonlar oldu. Hisse Senedi Fonları yüzde 78,24 kazandırırken borsa yatırım fonlarında artış yüzde 69,91 oldu.
Fon yatırımcıları için 5 altın öneri
1) SEKTÖREL FONLARI İNCELE: Belirli sektörlere odaklanan fonları inceleyerek, bu sektörlerdeki büyüme potansiyelini değerlendir. Örneğin, teknoloji, sağlık veya enerji sektörlerine yönelik fonlar gibi.
2) ULUSAL VE ULUSLARARASI FONLARI KARŞILAŞTIR: Hem yerel hem de uluslararası piyasalara odaklanan fonları karşılaştırarak, farklı pazarlardan potansiyel getiri fırsatlarını değerlendir.
3) YATIRIM FONLARININ YÖNETİM ÜCRETLERİNİ İNCELE: Fonların yönetim ücretleri, uzun vadede getiriye etki edebilir. Düşük maliyetli fonları tercih et.
4) PORTFÖY İNCELEMELERİ YAP: Düzenli olarak portföy incelemeleri yaparak, yatırım hedefine uygun fonlarda olup olmadığını kontrol et.
5) DUYGUSAL HAREKET ETME: Piyasa dalgalanmaları sırasında duygusal kararlar vermekten kaçın.
Borsadaki düşüşte yatırımcı ne yapsın?
Borsa İstanbul son bir haftada yüzde 4,15 geriledi ve 8.113 puandan kapattı. Filistin-İsrail gerilimi ve bölgeye yayılma riski yatırımcıları tedirgin etti. Peki, yatırımcı böylesi durumlarda nasıl bir korunma mekanizması geliştirebilir. İşte 10 öneri…
1) Yatırımcı genel bir değerlendirme yapmalı; stratejisini ve yatırım ortamını gözden geçirmeli: HAKİMİYET SAĞLA.
2) Gerekirse hisse değişimi yaparak risklerini azalt: RİSKTEN KAÇ.
3) Kaldıraçlı işlemler ve borç kullanımı, olumsuz piyasa koşullarında riski artırır: BORÇLARI KONTROL ALTINDA TUT.
4) Ekonomik göstergeleri ve verileri yakından izle. Yaşanan gelişmelerin derinliğini öğren: VERİ ODAKLI HAREKET ET.
5) Likiditeni yönet. Ani ihtiyaçlar için yeterli likiditeye sahip ol, ancak gereksiz yere fazla nakit tutmaktan kaçın: LİKİDİTEYİ YÖNETMEYİ ÖĞREN.
6) Yatırım hedeflerini değerlendir. Borsada olumsuz dönemler, yatırım hedeflerinin ve stratejinin gözden geçirilmesi için bir fırsattır: HEDEFİNİ YAZ.
7) Eğitim al ve kendini geliştir: FİNANSAL OKUR YAZARLIKTA İLERLE.
8) Kendi araştırmanı yaparak potansiyel yatırım fırsatlarını tespit et: HİSSELER ÜZERİNDE ÖZGÜN ARAŞTIRMA YAP.
9) Güçlü temettü ödeyen şirketleri gözden geçir: TEMETTÜ ÖDEYENLERİ ÖNCELE.
10) Uzun vadeli trendlere bakmayı öğren. Tercihlerini uzun vadeli beklentilerden yana kullan: UZUN VADELİ YATIRIM YAP.