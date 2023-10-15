Hisse fonlarına akın sürüyor!

Borsada halka arz motivasyonuyla yatırımcı sayısı 8 milyona ulaştı. Hisse almayanlar hisse fonlara yöneldi. Bu kapsamdaki yatırım enstrümanlarında ciddi hareketlilik var.

Para piyasaları oldukça hareketli bir dönem yaşıyor. Enflasyon yüksek ve birikim sahipleri ellerindekinin erimesini istemiyor. Alternatif getiri arayışında. Bu çaba birikim sahiplerinin para piyasalarında bulunan farklı finansal enstrümanlar aracılığıyla reel getiri elde etmeye yöneltiyor. Sermaye piyasalarının likit olması ise en önemli avantaj.

Piyasaya yönelen yatırımcı sayısındaki artış da arayışın adeta aynası gibi. Yılın başında 656 bin olan hisse senedi fonlarındaki katılımcı sayısı, 13 Ekim itibarıyla 1 milyon 47 bin kişiye yükseldi. Bu sayı 391 bin yeni katılımcının piyasaya gelmesi anlamına gelirken artış oranı yüzde 59’u aşıyor.

Paranın park ettiği yer

Fon katılımcısındaki artış sadece hisse fonlarla sınırlı değil. Para piyasası fonlarındaki katılımcı sayısında da ciddi bir artış var. Para piyasası fonlarındaki katılımcı sayısındaki artış 404 bini buldu. Artış yılbaşından bu yana yüzde 20,9’a denk geliyor. Ancak bu fonların yılbaşından bu yana getirisi yüzde 22,63 ile sınırlı kaldı.

‘Kıymetli maden’ parlıyor

Kıymetli madenlere yönelen katılımcıların sayısında da artış var. Bu artış, birikim sahiplerinin portföylerini çeşitlendirmeye ve risklerini dağıtmaya yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olarak da değerlendirilebilir. Söz konusu bakış açısı kıymetli madenlere yatırım yapan fonlara olan talebi artırıyor. Kıymetli maden fonların katılımcı sayısı yılın başında 129.295 kişi iken gelinen aşamada yüzde 143 oranında bir artışın gerçekleştiğini gösteriyor.

Getiride öne çıkanlar