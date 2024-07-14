Hisseli fonlar altın çağında

TCMB rezervleri artış kaydetti

Kur korumalı mevduatlarda (KKM) düşüş ivmesi devam ediyor. Aşağı yönlü kritik eşik de geride kaldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 5 Temmuz haftası itibariyle kur korumalı mevduatlar 23 milyar TL düştü. Böylelikle kur korumalı mevduatlar zirveyi gördükten sonra ilk kez 2 trilyon TL’nin altına indi.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kur korumalı mevduatlardaki düşüşün temmuz ayında hızlanarak devam edeceğini söyledi.

Seçim sonrası yükselişine bir hafta ara veren rezervlerde geçen hafta yeniden artış kaydedildi. TCMB verilerine göre brüt rezervler geçen hafta 148,4 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta rezervler 142,9 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Net rezervler de 39,4 milyar dolardan 43,6 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervler tarafında hızlı toparlanma dikkat çekti. 5 Temmuz haftasında swap hariç net rezervler 18,1 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler 11,6 milyar dolar olarak kaydedilmişti.