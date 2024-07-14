Hisseli fonlar altın çağında

Mevduat yıllık bazda yüzde 51 getiri sağlarken dolar yüzde 26 yükseldi. Euro yüzde 23 arttı. Tüketici fiyatlarındaki artış yüzde 71,6, üretici fiyat artışı da yüzde 50,09 oldu.
Aylık enflasyon yüzde 1,64 açıklandı. Son bir aydaki getiriler yüzde 5 ve üzerinde gerçekleşti. Mevduat, altın, fon, borsa son bir aydaki yüksek getirileri ile öne çıktı. Bu enstrümanlar aylık bazda yüzde 5 ile yüzde 9,95 arasında kazandırdı. Yatırımcılar, bu dönemde enflasyonun üzerinde getiri elde ederek birikimlerini koruma fırsatı buldular. Gelecek dönemde de bu trendin devam etmesi bekleniyor.
Yatırım yapmak neticede güven ve geleceğe inanmaktır. Uzun vadede birikimlerinin artacağını düşünenler güvenli gördükleri düşük getirili enstrümanlardan çıkar ve daha dalgalı ancak yüksek getiri sağlayan piyasalara yönelebilirler.
Risk primi geriliyor
Risk primi 256,69 seviyesinde bulunuyor. CDS’in 250’li seviyelere gelmesi yabancı yatırımcıların daha fazla TL varlıklara ilgisini artırabilir. CDS’in 100 ila 150 bandına inmesi ve kalıcı olması uzun vadeli fonların yönelimini sağlayacaktır.
Altına ilgi artıyor
Son bir haftada Cumhuriyet altını yüzde 2,5 yükseldi. Altın yılın ikinci yarısında daha iyi bir performans gösterebilir. Gerek yurtdışı gerekse yurtiçi gelişmeler ikinci yarıda emtia fiyatlarının daha hareketli geçeceğine işaret ediyor.
Dolar kurunun yılın ikinci yarısında hareketlenmesi, ons altında yaşayacak yükselişler gram altın ve Cumhuriyet altının fiyatlarına olumlu yönde yansıyacaktır.
Borsada 11.000’in üzerinde yükseliş sürer
Borsa Endeksi haftayı 11.064’ten tamamladı. BIST 100 Endeksi haftalık bazda yüzde 1,96 oranında yükselirken teknoloji hisseleri yüzde 3,70 yükseldi. 12 Teknoloji hissesinin fiyatı yüzde 7’nin üzerinde artış kaydetti. Bu hisseler şunlar: Manas Enerji, Odine Teknoloji, ARD Bilişim, Smartiks Yazılım, SDT Uzay ve Savunma, VBT Yazılım, E-Data Teknoloji, Plastikkart, ATP Yazılım, Kron Teknoloji, Reeder Teknoloji, Matriks Bilgi Dağıtım.
TCMB rezervleri artış kaydetti
Seçim sonrası yükselişine bir hafta ara veren rezervlerde geçen hafta yeniden artış kaydedildi. TCMB verilerine göre brüt rezervler geçen hafta 148,4 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta rezervler 142,9 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Net rezervler de 39,4 milyar dolardan 43,6 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervler tarafında hızlı toparlanma dikkat çekti. 5 Temmuz haftasında swap hariç net rezervler 18,1 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler 11,6 milyar dolar olarak kaydedilmişti.
KKM’de düşüş ivmesi sürüyor
Kur korumalı mevduatlarda (KKM) düşüş ivmesi devam ediyor. Aşağı yönlü kritik eşik de geride kaldı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 5 Temmuz haftası itibariyle kur korumalı mevduatlar 23 milyar TL düştü. Böylelikle kur korumalı mevduatlar zirveyi gördükten sonra ilk kez 2 trilyon TL’nin altına indi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kur korumalı mevduatlardaki düşüşün temmuz ayında hızlanarak devam edeceğini söyledi.